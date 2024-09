Atletičtí velikáni si to rozdali v „cizí“ disciplíně

Švédský tyčkař Armand "Mondo" Duplantis (vlevo), dvojnásobný olympijský vítěz, v showduelu na 100 m v Curychu v předvečer diamantové ligy porazil před 3000 diváky časem 10,37 sekudy o desetinu sekundy Nora Kastena Warholma, světového rekordmana na 400 m překážek, který si vytvořil osobní rekord 10,47. Duplantis zlepšil svůj osobák z roku 2018 o dvě desetiny, Warholm o dvě setiny své osobní maximum před sedmi lety.

O vítězství ve stovce v Curychu se vsadili loni v Monaku. Poražený musí dnes večer běžet svou disciplínu ve švédském tričku.

close info Zdroj: DK zoom_in Tyčkař byl lepší i ve sprintu.

Maďar riskoval život ve dvojstovce

37letý Maďar se honil ve středu po jižní dálnici A2 v Korutanech s policií. Při tom jel místy i rychlostí přes 200 km/h. Vezl 22letou majitelku auta a její desetiměsíční dceru. Když zpozoroval pronásledovatele, ostatní účastníky dopravního provozu předjížděl občas zprava. Před tunelem s červeným světlem zkoušel pokračovat záchrannou uličkou a zavinil škodu na vozidle polské rodiny se dvěma malými dětmi, která zůstala nezraněna.

Krátce po nehodě mělo jeho auto poruchu motoru a řidič byl na místě zatčen.

Pérák od sousedů

Rakušan Markus Rehm vyhrál výkonem 813 cm v Paříži počtvrté za sebou skok daleký na paralympiádě. Neporažen byl i v 16. závodě v této disciplíně na velkých sportovních událostech. Největšího soupeře Dereka Loccidenta z USA zdolal o 35 cm, ale za svým pararekordem zaostal o 59 cm.

close info Zdroj: OÖN zoom_in Postižený superatlet zase neprohrál.

Třináct let za znásilnění 92leté

28letý Alžířan vnikl 10. října do bytu 92leté ženy v domově penzistů ve Vídni, napadl ji a upoutal na lůžko. Pak ji zneužil, k čemuž se u soudu doznal. Ve středu byl odsouzen za těžkou loupež, znásilnění, omezení osobní svobody, odcizení platebních prostředků a další zločiny k 13 letům vězení.

Muž přišel do Rakouska přes Turecko loni v září. 2. října požádal o azyl, dva dny nato začal krást. 10. října procházel ve Vídni-Weidenu kolem domova důchodců a uviděl ženu se třemi zlatými prsteny a hodinkami. Rozhodl se ji o šperky připravit. „Myslel jsem, že jsem v nákupním centru, lidé chodili tam a ven,“ vysvětloval.

Sledoval ženu do šestého patra a vnikl s ní do bytu. Její hodinky s dvojitým zajištěním se mu nedařilo strhnout z ruky ani brutálním násilím. Když se cenností zmocnil, hrozil poškozené kuchyňským nožem a spoutal ji na postel. Do toho seniorce zavolal telefonem syn napadené, což útočníka tak rozzuřilo, že linku přeřízl. Pátral v bytě po cennostech, ale našel jen 80 eur. Roztočil kohoutky vody v koupelně, aby nebyl slyšet křik napadené, vzal jí klíče a zamkl ji.

Podle obžaloby na odchodu přátelsky pozdravil svědky u vchodu a pohodářsky zašel do kavárny domova na kávičku.

Přepadenou důchodkyni našly pečovatelky. Další pobyt v jejím bytě už pro ženu s rolátorem nebyl možný. Za tři měsíce zemřela na zápal plic. Soudní znalci to dávali do souvislosti s útokem. Na místě činu nalezené DNA se shodovaly s otisky muže, který seděl od 18. října v Horních Rakousích za vloupání do aut. V jeho bytě se pak našly i šperky uloupené ve Vídni.

Dosud netrestaný Alžířan činy doznal. K obžalobě ze znásilnění mínil, že to udělal, ale „nebyl tehdy při rozumu,“ byl prý pod drogou.

Narostla jim „Fat Lady“

Hobby zahradník Rudi Baumann a jeho vnuk Ben sklidili v pondělí na jejich zahradě v Ruhmannsfeldenu okurky, z nichž jednu XXL museli pojmenovat – na „Fat Lady“. Byla dlouhá 50 centimetrů a vážila skoro dvě kila. Ve skleníku už ze dvou rostlin sklidili přes 50 plodů. Fat Lady už už hledala únikovou cestu oknem „na vandr“, výpěstky už žloutly, a tak se děda Rudi a vnuk Ben museli pustit do sklízení.

close info Zdroj: DK zoom_in Parádní okurka Fat Lady vyrostla u sousedů.

Trh uměleckých řemesel

Na náměstí ve Windhaagu u Freistadtu a v zahradách Green Belt Centra bude o víkendu kolem 90 vystavovatelů nabízet při 7. ročníku veletrhu Mühlviertel-jižní Čechy umělecké výrobky z kůže, skla, dřeva, látek, kamene atd. Akci organizuje spolek "Liebenswertes Windhaag" se silnými partnery, například s muzikou hasičů a se selkami, které v neděli obstarají oblíbené koblihy a pečené lahůdky, u vinného stánku fary bude dobré víno atd.

Vystavovatelé zaplní celé náměstí, mnozí budou svou práci předvádět a s návštěvníky si rádi odborně popovídají. O muziku je také postaráno.

close info Zdroj: DK zoom_in Dobrovolníci pomáhají při akcích.