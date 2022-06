Chlapec se ztratil ve čtvrti Donnerschlee, kde bývala kasárna. Hledán byl za pomoci psů, vrtulníku a dronů ale i na jiných místech, v obcích, jezerech a lesích okresu Ammerland. Pátralo celé město včetně dobrovolníků, pomáhaly firmy a spolky. V sobotu ráno sdělila policie na svém twitteru: "Joe žije. Byl právě nalezen v Oldenburgu v jedné kanálové vpusti. Byl dopraven do nemocnice." Der Tagesspiegel uvedl, že místo nálezu je v ulici, na níž stojí i dům jeho rodičů. "V sobotu ráno v 6.22 zaslechl kolemjdoucí z pod poklopu jen asi 200 metrů od bydliště hledaného tichý pláč a okamžitě informoval policii. Ta na místě byla během minut s hasiči a záchranáři a chlapce sedícího ve vpusti osvobodila. Nejevil zjevné známky poranění, byl jen podchlazen, řekla mluvčí. Jak se do kanálu dostal, se nyní zjišťuje," napsal na webu Tagesspiegel.

Na jih Čech večer dorazily bouřky. Přívalový déšť zalil velkou část Strakonic

Policejní mluvčí Stephan Klatte má za relativně nepravděpodobné, že by se chlapec pod víkem schovával. Je těžké a dítě by jej samo nemohlo zdvihnout. Do kanálu se musel Joe dostat jinudy a prolézat rourami. Podle NDR1 prohledávali vyšetřovatelé v sobotu také nezakrytou čtyřbokou vpusť v blízkosti místa nálezu. "Kanál je místy tak úzký, že by jím dospělý neprošel. Policisté chtějí možnou Joeovu cestu tudy hledat kamerami," informoval NDR1.

Vykupují pozemky pro hmyz

Od roku 2018 se kolem lineckého filmaře Edgara Honetschlägera vytvořila skupina ochránců přírody, biologů a právníků pod názvem GoBugsGo s cílem vykupovat pozemky a vracet je zvířatům, napsaly OÖN. Dnes má asi 1000 členů.

Navzdory dešťům si vodáci na Vltavě užijí klidnou plavbu, hladina rychle klesá

Z darů zatím byly za 100 000 eur zakoupeny čtyři plochy od 0,2 do 5,5 hektaru. Honetschläger ujišťuje, že z těchto peněz nebylo použito nic na správu, všichni v organizaci pracují na projektech zdarma. Koupené pozemky označují jako "Non-Human-Zones" - nejsou užívány lidmi, ani k odpočinku. "Je čas na to, aby si odpočinula příroda," řekl Honetschläger při performanci stržení ruiny domu v Burgenlandsku na snímku. Foto: Deník/OÖN/GoBugsGo

Přibývá požárů lesů

V Rakousku došlo letos už ke 124 lesním požárům. Loni jich do konce června bylo jen 96, napsaly OÖN. Prezident zemědělské a lesnické společnosti Felix Montecuccoli varoval před zvýšeným rizikem zejména na východě země a nabádal návštěvníky lesů k opatrnosti, zejména k nekouření a nezakládání otevřeného ohně.

Dítě našli po osmi dnech v kanálu