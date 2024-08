Švédka Rut Linnéa Ingegärd Larssonová (nar. 12. září 1918) z Mjölby se 29. května 2022 stala v Motale nejstarší parašutistou světa, která absolvovala tandemový seskok. Držel ji při tom Joackim Johansson. Byly jí 103 roky a 259 dnů.

Poprvé vyrazila na paragliding ke svým 90. narozeninám. Padákem poprvé seskočila v roce 2020, kdy jí byly 102 roky. Tehdy se rozhodla stát se nejstarší parašutistkou všech dob. Tou v tu dobu byla o dva roky starší Kathryn "Kitty" Hodgesová (USA), která rekord zlomila v roce 2019, když jí bylo 103 roků a 129 dnů.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Na pouť k Zemi v závěsu…

V říjnu 2023 přinesly Denver7 a NY Times zprávu o 104leté Dorothy Hoffnerové z Chicaga, která 1. října na Skydive v Ottawě nechala své chodítko na zemi před letadlem, nastoupila a provedla tandemový seskok z výšky 4100 metrů. Čtyři roky předtím si skočila „normálním“ padákem… Vyprávěla o tom, že musela být vytlačena z letadla. Sestup pak trval sedm minut.

Dne 18. října 2023 oznámil Associated Press, že paní Hoffnerová zemřela zřejmě ve spánku v seniorské komunitě v Brookdale Lake View dříve, než ji Guinnessovy rekordy mohly certifikovat jako nejstarší parašutistku na světě. „Dorothy nám připomíná, že na vzrušení ze života není nikdy pozdě. Jsme navždy vděční, že parašutismus byl součástí jejího vzrušujícího, dobře prožitého života,“ uvedly Skydive Chicago a United States Parachute Association ve společném nekrologu mj. v The Guardianu. Podle blízkého přítele Joea Conanta se paní Hoffnerová se nikdy nevdala a neměla už žádné blízké příbuzné.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Když je země už na dosah…

Manette Baillie, britská stařenka ze Suffolku, oslavila své 102. narozeniny seskokem padákem na letišti Beccles ve východní Anglii z letadla letícího ve výšce 2133 metrů. Baillie, která předtím oslavila své 100. narozeniny jízdou ve Ferrari rychlostí 130 mil/h na okruhu v britském Silverstone, seskok popsala ve Sky News : „Když se dveře otevřely, myslela jsem si, že už nemůžu nic udělat ani říct. Jen skoč… No, předpokládám, že jsem skočila," dodala. Jakási šmouha jí v paměti zbyla z toho, jak jí ujely nohy. „Zavřela jsem oči. Zdálo mi se, že cestujeme velmi vysokou rychlostí."

Silné pohlaví v rekordních záznamech zastupuje Alfred “Al” Blaschke (nar. 4. ledna 1917) z Texasu. Skočil si v tandemu, když mu bylo 106 let a 327 dnů. Poprvé to podnikl v roce 2003 v den narozenin. Podruhé to bylo v roce 2020 – když mu bylo 103 let a 181 dní, vyskočil z letadla ve výšce 14 000 stop (4,3 km) na oslavu ukončení vysoké školy svých dvojčat-vnuků. I to byl výkon pro Guinnesse. Inspirován rekordem Švédky Larssonové se pak ráno 27. listopadu 2023 po dosažení výšky 2,7 km nad Fentress v Texasu připojil k instruktorovi parašutismu a vyskočil z letadla do volného pádu. Dvojice pak bezpečně proletěla na padáku 1,7 km. Druhým obdobným dobrodruhem toho dne byl guvernér Texasu Greg Abbott. Al mu poblahopřál a řekl přítomným novinářům: „Pokud si myslíte, že nemůžete, tak se jen podceňujete. Každý je schopnější, než si myslí. Jen se musí rozhodnout, že to zkusí."