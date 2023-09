Slovák shodil v Brně ze zdi turistu

Ingolstadtský Donaukurier ocitoval dnes zprávu Práva, že 36letý Slovák shodil v Brně z obranné zdi vysoké asi šest metrů 24letého německého turistu. Stav zraněného je po operaci stabilní. Pachatel je ve vazbě s obviněním z pokusu vraždy. Ve stejný den slavil loučení se svobodou…

Brněnská Drbna napsala, že to bylo z hradeb pevnosti Špilberk. Podle Novinky.cz hrál při nehodě roli alkohol. Slovák údajně slavil ve městě s partou kamarádů rozlučku se svobodou. Následně se pustil do náhodného německého návštěvníka a po hádce ho shodil z objektu.

Podezřelí z vraždy těhotné

Loni 9. prosince zmizela v norimberské čtvrti Katzwang 39letá žena v osmém měsíci těhotenství a dodnes nebyla nalezena. Nyní byli zatčeni její tehdejší partner německo-bosenské příslušnosti a další muž (50 a 48 let), podezřelí z toho, že ženu unesli, zavraždili a tělo schovali, napsala PNP.

Bývalý manžel po rozvodu loni na jaře ženě vyhrožoval, ta se navíc u občanského soudu začala mužům bránit s tím, že proti ní podvodně uplatňují neoprávněný nárok na statisícovou částku. Podala na ně také několik trestních oznámení.

Podvody s řidičáky beztrestné?

Ve více rakouských spolkových zemích se loni provalily rozsáhlé podvody při zkouškách v autoškolách.

Žáci, kteří v mnoha případech neovládali dostatečně němčinu, přišli s minikamerami schovanými v oděvech a s in-ear-knoflíkovými sluchátky a nechali si do nich napovídat správné odpovědi. Někteří byli i trestně odstíháni, než se nyní ukázalo, že jejich jednání nebylo trestné, napsal DK.

Od sousedů: Pasovské varhany jdou na sanaci

Nejvyšší soud totiž v polovině července zrušil rozsudek okresního soudu ve Štýrském Hradci, který odsoudil tři lidi, klamající při zkouškách, za nepřímou nesprávnou certifikaci listiny sloužící jako doklad o právu. Zákon za to počítá až s rokem odnětí svobody.

Generální státní zástupce proti rozsudku vznesl stížnost. Otisk výsledku teoretické zkoušky je určen jen pro interní potřebu. Čin obviněných není subsumován ani žádným jiným trestným jednáním. Nejvyšší soud obžalované sám zprostil viny. (13 Os 43/23g )

Dražili Freddieho Mercuryho

Aukční dům Sotheby´s v Londýně nabízel ve středu večer odkaz frontmana Queenů Mercuryho (+1991). V maratonu trvajícím čtyři a půl hodiny bylo prodáno 59 předmětů na celkem více než 14 milionů eur. Uchazeči se k aukci hlásili ze 61 zemí, na 2000 jich bylo na internetu. Až do příští středy bude online nabídnuto dalších více než tisíc položek ze zpěvákova domu Garden Lodge v západním Londýně. Mercury je odkázal dlouholeté přítelkyni Mary Austinové (72), která teď většinu dala dál. Část výnosu připadne nadacím, například Mercury Phoenix Trustu.

V aukci šly například nabídky za stříbrný hadí náramek v sekundových intervalech a vystoupaly až na 813 000 eur, téměř stonásobek vyvolávací ceny. List papíru s Mercuryho ručně psanými poznámkami k Bohemian Rhapsody byl vydražen za 1,6 milionu eur. Náčrty dalších skladeb, třeba «We Are The Champions» a «Don't Stop Me Now», dosáhly stovek tisíc eur. Za nejvyšší cenu šlo křídlo Yamaha G2 Baby Grand, u kterého Mercury komponoval Bohemian Rhapsody a řadu dalších songů - změnilo majitele za dva miliony eur. Brazilský podnikatel a fanda Queen dal za korunu a oblek, který Mercury měl na sobě při Magic Tour a posledním koncertu Queen v Knebworthu 1986, částku kolem 740 milionů eur. "Když lidé říkají, že Freddie patří Velké Británii, je to, myslím, nedorozumění. Patří celému světu," řekl nový majitel těchto trofejí.

Mercuryho trofej jde do Brazílie.Zdroj: Zdroj: DK