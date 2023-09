Tři týdny na to trénovala pod taktovkou Joachima Wolfa v Mannheimu - deset až třináct hodin denně. V Paříži v disciplíně „Hair by Night“ byli lepší než ona jen mistr světa z Koreje a reprezentanti z Francie, Japonska a ještě jednou z Koreje. Na snímku ze zdroje DK je Alice Moserová se soutěžní frisurou a trenérem Wolfem.

Šneci jsou užitková zvířata

Švýcarská Národní rada odhlasovala poměrem hlasů 146:31 návrh sociálního demokrata Bruno Storniho, napsal DK. Když to odsouhlasí i druhá komora, bude chov šneků patřit do zemědělství a budou moci být povoleny stavby k tomuto účelu v agrárních zónách. Jde prý o nové čisté a ekologicky udržitelné odvětví, které prožívá celosvětový rozvoj.

Klub s nejdelším názvem

Hrají až v 5. lize Walesu, ale mají nejdelší klubový název na světě - na jejich trikotu stojí Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club.

Připomněl to Donaukurier a vysvětlil, že místní název o 58 písmenech vznikl v 19. století jako gag marketingu. Původně se místo jmenovalo jen Llanfair Pwllgwyngyll. Když ale od padesátých let 19. století byla obcí protažena železnice, hledali obyvatelé možnost, jak cestující pohnout k mezizastávce, a název rekordně prodloužili. DK jej také přeložil z welštiny do angličtiny, ale to našim čtenářům odpustíme.

Teď ještě klub získal prominentního sponzora. Dres zdobí logo španělské elitní třídy La Liga, která má nejvíc sledovatelů v sociálních médiích. V rámci partnerství s ní má do severozápadního Walesu přijít řada iniciativ.

Nejvíc propadají v Rakousku

Ve školním roce 2022/23 propadlo v Rakousku nejvíc žáků za posledních deset let - 25 100, tedy 2,4 % školáků, na národních stupních přes 1900, tedy 0,6 %, píše DK. Předtím jich bylo ročně mezi 17 600 a 21 700, než v covidovém ročníku 2020/21 počet propadajících poklesl na 11 900. Tehdy se postupovalo do vyššího ročníku i s jednou pětkou a opakoval jen ten, kdo byl ve stejném předmětu negativně hodnocen i rok předtím.

Loni nejvíc dětí opakovalo ve Vídni - 3,5 %, nejméně v Korutanech a Tyrolsku - 1,8 %.

120 let veřejné dopravy ve Vídni

Vídeňský dopravní podnik oslavil v centru města kulaté výročí za účasti 15 000 návštěvníků. V roce 1903 radnice převzala do své správy provoz 160 kilometrů tramvajových tratí s 945 motorovými a 888 vlečnými vozy. V roce 1928 dosáhla tramvajová trať s 292 kilometry své doposud největší délky. Dnes Vídeň provozuje 171 kilometrů tramvajových tratí, což ji řadí na šesté místo na světě. Síť autobusových linek dosahuje 880 kilometrů. Metra se však rakouská metropole dočkala až v roce 1978 (dnes 83 km se 109 stanicemi), připomíná Martin Landa z viennaoffices.cz.

Všechny dopravní prostředky ve Vídni denně najezdí kolem 213 000 kilometrů, což je pětinásobek obvodu Země. Vozový park Wiener Linien tvoří kolem 500 tramvají, přes 400 autobusů a 160 souprav metra s celkovou kapacitou přesahující 260 000 pasažérů.

Zase méně věřících

Loni ztratila rakouská katolická církev 90 975 lidí a věřících má 4 733 085, méně o 1,96 %. Do jejích řad se vrátilo 4771 osob. Lidí jí ubývá stále víc - v roce 2021 opustilo církev 72 222 lidí, rok předtím 58 727. Odchody vysvětlují experti zvětšenou distancí občanů k církvi za pandémie, v posledním roce celkově napjatou hospodářskou situací.

Exministryně čeří vodu

Bývalá rakouská minitryně zahraničí Karin Kneisslová (prosinec 2017 - květen 2019) potvrdila, že její poníci byli transportováni ruským vojenským letadlem ze Sýrie do St. Petrohradu. Podle onlineového ruského média "The Insider" a sociálních sítí odletěli z Ruskem kontrolovaného vojenského letiště Hmeimim letounem Il-76MD, který patří 224. švadroně ruského ministerstva obrany.

Do Libanonu nechala Kneisslová loni v červnu převézt DHL své knihy, ošacení a pony z Marseille kvůli "vykázání z Francie" jako meziřešení jejího přežití. Transport ruským letadlem ze Sýrie bylo nouzovým řešením, protože pozemní přeprava odtud aktuálně nefunguje.

O příletu Kneisslových poníků 9. září "lehce zavádějícně" informoval petrohradský veterinární úřad, že jde o zvířata rakouského exkancléře.

Kneisslová pozvala Putina v roce 2018 na svatbu. Do světa šly tehdy obrázky, jak spolu tančí, a její hluboká úklona. Náš web informoval.

Žirafák se nechtěl stěhovat

16letý žirafí samec Diko z podruhu nubijského kordofánského, ohroženého vyhynutím, si vynutil setrvání v drážďanské zoo - nenechal se umístit do transportního boxu, ve kterém měl být přepraven do Jyllands Parku v Dánsku, protože pokusy o páření v Drážďanech, kde žije, od roku 2009 nevycházely. Po čtyřech hodinách byl plánovaný odvoz přerušen, protože Diko už byl příliš nervozní. Zoo se rozhodlo nechat ho v Drážďanech a další pokus o odvezení už neopakovat.

Sbírá papírové jeřáby

V Hirošimě je monument dvouleté dívky Sadako Sasaki, která dva kilometry od epicentra přežila shození atomové pumy 1945, ale deset let poté onemocněla leukémií. Lékaři jí dávali necelý rok. Její kamarádka Chizuko jí přinesla do nemocnice sládací papírové origami a vyprávěla jí legendu, podle které každému, kdo poskládá tisíc těchto postaviček, bohové splní každé přání. Sadako jich za pár měsíců složila ještě víc, než zemřela. Její osud lidi mobilizoval a v roce 1958 postavili z jejich darů na Parku míru v Hirošimě bronzový monument dívky držící nad hlavou papírový symbol jeřába jako vyjádření naděje na mírovou budoucnost.

Teď chce k němu putovat 28letá Eva Fritzová z Düsseldorfu. V šesti letech jela do Japonska s otcem, který tam pracoval, chodila tam do školy, naučila se řeč - a ztratila nejlepší přítelkyni, která dostala rovněž leukémií. "Když onemocněla, složili jsme ve škole tisíc jeřábů a dovezli jí je do nemocnice," říká.

Pro japonskou dívku a po mír…Zdroj: Zdroj: DK

Když se ve dvanácti letech Eva vracela, dala jí kamarádka ze školy na cestu taky tisíc jeřábů. Od té doby jí symboly těchto ptáků provázejí celým životem. K návštěvám dědečka a přítelkyně v nemocnici, k narozeninám, svatbám nebo porodům skládala papírové jeřáby, už celkem přes 16 000… Vždycky prý při tom myslela na Sadako.

Po mnoha letech se do Japonska vrátila s jedinečným projektem. Pravděpodobně ještě v září chce s batohem a stanem vyrazit na dva a půl měsíce cesty dlouhé tisíc kilometrů z Tokia přes Kyoto do Hirošimy. Ponese 1000 pestrých papírových jeřábů. Založila si instagramový account, na kterém bude svou cestu dokumentovat a vyzývat k darům Německé pomoci proti rakovině dětí. Každý z dárců, který uvede své jméno, je dostane napsané na papírovém jeřábu - třeba k přivěšení na řetěz těchto vzkazů pro Sadako…

Pocta dirigentovi symfoniků BR

Simon Rattle, šéfdirigent Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který je v hodnocení kritiků třetím nejlepším orchestrem světa po Berlínské filharmonii a Vídeňských filharmonicích, skončil druhý v hodnocení dirigentů za Kirillem Petrenkem (Berliner).

Mr. Rattle to má v rukou!Zdroj: Zdroj: DK

V Bavorsku utonulo 50 lidí

K 10. září to bylo o dvanáct méně než loni za stejnou dobu. Je to ale nejvíc ze spolkových zemí před Sev. Porýní-Vestfálskem 36 a Bádenskem-Württemberskem 30. V celé SRN utonulo 260 osob. 80 % letos utonulých v Bavorsku byli muži. Nejvíc jich přišlo o život v jezerech - 23, v řekách 17, na plovárnách dva.

Socha Gerda Müllera

Před mnichovskou Arenou byla odhalena socha upomínající bývalého světového fotbalového útočníka světové třídy Gerda Müllera v jeho typické jásající póze. Mezi pozvanými hosty byla také jeho vdova Uschi. Nejúspěšnější střelec bundesligy z dějinách se 365 góly zemřel v srpnu 2021 ve věku 75 let.

Ger Müller skromně jásající…Zdroj: Zdroj: DK

Bronzová socha je vysoká přes čtyři metry a váží kolem tuny. Projekt spolufinancovala nadace Kurta Landauera.

Vložky od Bipy zdarma

Od poloviny října dostanou potřebné dívky a ženy ve všech filiálkách řetězce Bipa ve Vídni hygienické produkty pro měsíčky. Poukázky na ně budou k dostání v centrech mládeže a na sociálních trzích. Ty umožní převzít jednou za měsíc extra designované balení "Rote-Box-Binden" nebo "Rote-Box-Tampons". Akci koncernu Rewe, ke kterému patří i Bipa, podporuje město Vídeň. "Pilotní projekt v okrese Brigittenau proběhl velmi úspěšně," píše DK. "Během tří měsíců bylo dáno k dispozici 80 000 tamponů a 95 000 vložek. Těchto prostředků potřebuje žena za život kolem 17 000. Náklady na ně jsou asi 3000 eur, což pro mnohé z nich představuje velkou finanční zátěž."

Obchodní ředitel Bipa Markus Geyer doplňuje: "Jako rakouskému podniku s 98 procenty zaměstnaných žen je pro nás obzvlášť důležité, ženy v těžkých životních situacích podpořit a přístup k produktům měsíční hygieny jim umožnit nezávisle na příjmu…"