Vrátil se hrabošík podzemní

Sotva byl objeven, už zase zmizel: Hrabošík podzemní, vzácná bavorská krátkouchá myš. Teď tento hraboš žijící pod zemí padl do živé pasti, sdělil ve středu zemský úřad pro životní prostředí. DNA-analýza jeho trusu potvrdila, že se skutečně jedná o exemplář malého savce. Tento druh s nápadně malýma očima a boltci skrytými v šedohnědé srsti byl poprvé v Bavorsku objeven v roce 1962 a nazván „Microtus bavaricus“. Pak se na desítky let ztratil a našlo se jen několik exemplářů v malém vápencovém pohoří Rofan v Tyrolích, které přišly v rámci zachování druhu do zoo. Kamery zachytily hrabošíky v roce 2022 a loni i v Bavorsku v Mittenwaldu a na podzim druh potvrdil "úlovek" v živé pasti…