S obžalobou z hrubě nedbalostního usmrcení stane v úterý u soudu v Eisenstadtu otec, kterému se v lázních Lutzmannsburg utopila v březnu pětiletá dcera.

Plší rodinka z koupelny. | Foto: Zdroj:DK

Neuměla plavat a skočila bez plaveckých rukávků do bazénu hlubokého 1,9 metru, zatím co otec se podle obžaloby 20 minut zdržoval v restauraci. Jiný návštěvník plovárny si povšiml dětského tělíčka ve vodě, ale přes první pomoc a resustitaci dítě zemřelo v nemocnici. Žádné zavinění personálu nebylo zjištěno. Úterní jednání s nešťastným tátou má trvat jen dvě hodiny.

Pes kousl kojence do zad

Tříletý kříženec malamuta a ovčáka kousl ve čtvrtek v Regau (okr. Vöcklabruck) sedmiapůlměsíční dítě 32leté matky z Vídně. Ta při návštěvě přítelkyně uložila dopoledne své dítě ke spánku ve vedlejší místnosti. V nestřeženém okamžiku si pes otevřel dveře a chlapce kousl. Po ošetření lékařem záchranky byl zraněný převezen do nemocnice ve Vöcklabrucku.

Hasiči zachránili rodinku plchů

Plší maminka se s osmi mladými zabydlela v šupleti v koupelně rodiny v Mnichově. Když lidé zaslechli jejich pištění, zavolali hasiče. Jeden myší vetřelce našel a ve schránce pro kočky je přepravil do ochranné stanice pro zvířecí sirotky, napsal DK. Tam se za tři týdny od nálezu nádherně zotavili. "Zatím co na začátku byli ještě holí a měli zavřené oči, teď rejdili kolem a matka je bránila jako lvice. Jak cestu do koupelnové skříňky našla, není známo," píše list. Teď stanice hledá místo, kde by mohla svěřence připravit na vypuštění do přírody. Vhodný by byl smíšený les, ve kterém jsou i ovocné stromy. Důležité je, aby na začátku na ně mohl někdo pravideně dohlížet a přikrmovat je, uvádí DK.

Když jehně bečí v autě…

Policii v Salcburku informoval občan, že na zadních sedačkách odstaveného auta hlasitě bečí jehně. 49letý majitel vozu ovečku nechal při lehce pootevřeném okénku v "doupátku" z kartonu, deky a troše sena a šel do divadla. Pro jistotu požádal číšnici v blízkém baru, aby na jehňátko dohlédla.

Policii později řekl, že jehně jménem «Chili» dostal darem na dovolené v Chorvatsku, když je jeho matka opustila. Po mezizastávce v Salcburku je chtěl dovézt na svůj statek v Německu. Ujistil, že při transportu z Chorvatska jehňátko sedělo stále mezi dětmi, které ho držely.

Lékaři z veterinárního úřadu nicméně konstatovali, že muž porušil předpisy o převozu zvířat a o karanténě. Jehně bylo předáno organizaci ochrany zvířat. Podle policie si je dovozce může po pravděpodobně čtyřtýdenní karanténě vyzvednout a odborně správně transportovat do Berlína, píše DK.

Uškrtil 62letý 85letou přítelkyni?

Z vraždy 85leté osaměle žijící ženy v Berlíně je podezřelý 62letý soused, který s ní měl mít poměr, píše DK. Byl zatčen ve čtvrtek u Bayreuthu a přepraven z Bavorska do vazby v Berlíně.

Předtím se měl obviněný pohádat se svou 88letou životní partnerkou, která našla na jeho mobilu textovou zprávu poslanou 85leté z Berlína. Při hádce kvůli tomu družku škrtil. 16. srpna podle obžaloby vyhledal její "konkurentku" a momentu překvapení využil k tomu, aby ji uškrtil.