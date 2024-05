Od září budou moci zpěvačky dětských sborů ve Vídni navštěvovat i nižší stupně škol, řekl prezident proslulých Wiener Sängerknaben, tělesa existujícího už přes 500 let, Erich Arthold. Dosud mohly být učeny zpěvu jen externě. Novum je má zrovnoprávnit v šancích. Na jaře roku 2025 pojedou dívčí sbory na turné - bez chlapců.

Z oslavy v Řeznu. | Foto: Zdroj: DK

Že budou dál existovat sbory i oddělené, to způsobuje vývoj hlasů a sborové literatury, řekl umělecký ředitel sboru Erasmus Baumgartner.

Minulý prosinec dostali Sängerknaben příslib akutní výpomoci 800 000 eur ze státního rozpočtu na udržení řádného provozu. Udržitelné řešení naznačily rozhovory ministerstva kultury a města Vídně. „Společné zpívání učí schopnosti vzájemného respektu a to je důležité v době poznamenané válkou,“ řekl Arthold.

V chlapeckém sboru jsou zpěváci 39 národů.

V Řeznu slaví vítěství ve II. hokejové lize

Lední medvědi z Regensburgu vyhráli druhou nejvyšší německou hokejovou soutěž. Impozantní pohár, který zdvihl ze sedaček 2500 fandů při titulu v zámecké zahradě, se po podobné oslavě před dvěma roky ztratil, a hráč Constantin Ontl jej raději tentokrát při poučení z chyb doprovodil na projížďku městem.

Bylo co oslavovat. Andrew Yogana fandové zvolili Ledním medvědem sezony, trofej předával bývalý brankář Christian Helber, před 25 lety první zvolený hráč roku, atd.

Pořád ovšem doznívala emotivní finálová řada zápasů proti Kasselu Huskies. V sérii na sedm utkání rozhodlo šesté - v Kasselu vyhráli domácí 2:1 a 3:1, v Řeznu Medvědi 5:1 a 4:2, další kasselský mač opět Řezno 5:2 a doma pak zvítězilo 4:2…

Jako poděkování za gólový příděl v předchozím zápase, který pomohl k udržení Augsburger Pantherů, jim zachráněný klub daroval 2000 litrů piva, které sponzor Bischofshof zdvojnásobil. 61 hráčských dresů, které šly po aukce, vyneslo 41 440 eur… Při vítězném songu „Major Tom“ od Queens si s pohárem zatancoval na scéně i trenér Max Kaltenhauser.

Smlouvu trenérské dvojky prodloužil 24letý Čech Jan Šuráň. Kdysi byl nejmladším hlavním trenérem v historii české třetí ligy v klubu HC Vlci Jablonec. Do roku 2019 tam i hrál jako obránce. Před minulou sezonou udělal skok do Regensburgu. Prodloužení smlouvy s ním uvítal: „Město má pro mě zvláštní význam a nadšení pro lední hokej je zde obrovské. Fanoušci jsou fantastičtí a atmosféra v aréně je skvělá. Povahově je to velmi silný tým, práce s kluky mě moc baví.“ V trenérském týmu je ale také dobrá chemie: „Je skvělé být součástí Kaltenhauserova tým,“ dodává.

A hlavní trenér říká: „Bylo pro mě velmi důležité, abychom pokračovali ve spolupráci – prostě se dobře doplňujeme. Jsem velmi vděčný a šťastný, že mám po svém boku tak angažovaného partnera. Jan má na úspěchu velký podíl. Je neuvěřitelně pracovitý, je IT expert a především nás posunul na úplně jinou úroveň. Je vždy pozitivní a neustále se snaží zlepšovat a z vlastní iniciativy jezdí na přednášky a sympozia. Na svůj věk má neuvěřitelnou úroveň znalostí ledního hokeje.“

A kdo z Čechů v jejich klubu hraje? Nikola Gajovský, který začínal v Písku, pak hrál v Boleslavi, Chomutově, Petr Heider (28 let, Opava, Třinec, Lindau, Weiden, Řezno), obránce Richard Diviš (38, Kladno, Hradec, Beroun, Ústí, Kladno, Kadaň, Chomutov, Olomouc, D. Jihlava, Třebíč, Řezno), Tomáš Schwamberger (23, Písek, Sparta, Ústí, Letňany, Řezno), Petr Pohl (37, Kopřivnice, Vítkovice, Gatineau, Acadie, Syracuse, Dayton, Johnstown, dva roky Finsko, Vítkovice, K. Vary, Berlín…).