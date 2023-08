S valorizací 9,7 % by poslanci brali příští rok 10 830 eur měsíčně. Prezident má vydělávat 29 291 eur místo 26 701, kancléř 26 152 (dosud 23 840), ministři 20 922 eur hrubého (19 072). Zemští hejtmani by měli nárok na maximálně 21 660 eur (nyní 19 745). Po poledni přišla zpráva, že platy celostátních politiků nebudou letos automaticky navyšovány. Oznámili to kancléř Karl Nehammer (ÖVP) a vicekancléř Werner Kogler (Grüne).

Bylo tepleji o 1,5 stupně

V Rakousku byl červenec zhruba o 1,5 stupně Celsia teplejší než v dlouholetém průměru a zařadil se mezi deset nejteplejších od začátku měření v roce 1767. Největší horko bylo 11. července v Bludenci - 37,7 stupně (rekord země je 38,1 před 40 lety ve Feldkirchu). Také na horách bylo teplo, rovněž 11. července měli na Sonnblicku (3106 m) 15,7, o deset stupňů víc než normálně. Pro tuto nejstarší meteorologickou stanici na světě je to rekord - od roku 1886 tu 15 stupňů a víc bylo jen pětkrát. V Neusiedlu am See bylo 16 tropických dnů (30 stupňů a víc), ve vídeňském vnitřním městě byla každá druhá noc tropická (20+).

Nejfotografovanějším Bavorem je Söder

To ukázala statistika sociálních sítích i se selfies, ale také fotohonoráře státního kancléřství, píše PNP. Ty se od roku 2018, kdy Söder nastoupil do funkce, se každoročně mnohoznásobily. V posledním roku jeho předchůdce Horsta Seehofera (2017) obnášely náklady na fotky 10 891,47 eura. Rok nato stály snímky šéfa vlády prvním rokem 71 963,67 eura, rok nato už 101 910,14 eura. Po covidu, kdy měl Schröder méně fototermínů za 35 934,83 a 48 076,09 eura, loni kancléřství zaplatilo na honorářích volným fotografům 178 618,13 eura (včetně 60 000 za "doháněné" termíny z předchozího roku).

Letos do 8. května vydalo na tento účel 75 726,73 eura, měsíčně tedy přes 25 000. Kromě toho má kancléřství na výplatní listině stálého fotografa ve třetí kvalifikační skupině, což odpovídá měsíčnímu platu 3000 až 5600 eur.

„Za Markuse Södera stát loni zaplatil fotografům asi 220 000 eur, tedy víc než dvacetinásobek než za Horsta Seehofera“, řekl předseda poslaneckého klubu SPD Florian von Brunn. "Sebeprezentace je mu, zdá se, důležitější než výstavba dostupných bytů nebo budování větrné energetiky v Bavorsku."

Šéf úřadu kancléřství Florian Herrmann (CSU) růst nákladů neodůvodňoval a řekl: "SPD projevila opět svou typickou dvojí morálku: Její spolkový kancléř Olaf Scholz vydal podle médií jen loni přes půl milionu eur za fotografie. K tomu 40 000 eur za vizážisty…"

Nechal partnerku ležet pět dnů po pádu

U mnichovského soudu stanul v úterý 50letý Američan obžalovaný z pokusu zabití partnerky v nedbalosti, napsal Donaukurier. Podle obžaloby žena loni v červenci ve společném bytě v Ga-Pa v opilosti po hádce upadla v ložnici a nemohla zpátky na nohy. Státní zastupitelství nevylučuje, že zemřela krátce po útoku. Svou nečinností ale obviněný vědomě kalkuloval s její smrtí a tím se dopustil trestného činu.

Od sousedů: Zachraňovali devět holandských sourozenců

Obžalovaný po události telefonoval se svou matkou a bratrem v Americe. Přes jejich opakované výzvy, aby vyrozuměl záchranné složky, pět dnů nic nedělal a poškozená zemřela. Když mu bratr řekl, že už uvědomil policii, utekl a nechal dvě společné děti opuštěné v bytě s mrtvolou. Po jeho vzetí do vazby se dětí ujal bratr.

Podle obhájce nemohl jeho klient rozpoznat život ohrožující stav poškozené. V úvodu hlavního líčení obžalovaný uvedl, že trpí bipolární afektivní poruchou, která se konzumací alkoholu stupňovala. Nyní je na psychiatrické klinice.

Jela 179 km/h tunelem s dětmi…

38letá žena projížděla mnichovským tunelem rychlostí 179 km/h místo povolené šedesátky. Opustila svůj jízdní pruh a "drbala" vozem asi 160 metrů svodidla. Zůstala bez zranění, stejně jako děti ve věku tří a osmi let, které vezla. Čeká ji pokuta, tři měsíce zákazu jízdy a dva body do registru řidiče.

Od sousedů: Rakušané šetří benzín

Duhový přechod v Norimberku

Začátek nově vytvořené pěší zóny starého města v Norimberku ukazuje přechod v duhových barvách. "Je to signál občanům a hostům, že Norimberk je pestrým a rozličným městem, a také signál komunitě LBGT, že stojíme za ní, že Norimberk je pro torelanci a proti vytěsňování," řekl starosta Marcus König (CSU).

Projel se nad nárazníky

Při kuřácké přestávce v dolnobavorském Plattlingu propásl v pondělí odjezd svého vlaku do Vídně 41letý cestující. Když se souprava dala do pohybu a dveře vagonů se uzavřely, vylezl na nárazníkové spojení mezi dvěma vagony ICE. Spolucestující akci zpozorovali a vyslali tísňový signál. Strojvedoucí vlaku, který dosáhl rychlosti už 160 km/h, začal brzdit, jak jen bylo možné, aby muže neohrozil, a zastavil na nejbližším nádraží v Osterhofenu. Tam spolková policie obvinila cestujícího z útisku a porušování předpisů, a propustila ho.

Kůže klokanů už Evropa nechce?

«Užití klokaní kůže je u nás už léta omezeno na několik málo produktů, třeba na kopačky Puma King," řekl Stefan Seidel z firmy Puma. Letos chtějí výrobu z ní zastavit a kopačky vyrábět ze syntetické "veganské" kůže.

Americký gigant Nike oznámil, že se v roce 2021 oddělili od svého jediného dodavatele tohoto materiálu a letos zastavili výrobu všech produktů z klokaní kůže. Podle Pro Wildlife už zastavily některé potravinářské řetězce a řada obchodníků s krmivy prodej klokaního masa v Německu a dalších zemí EU.

Od sousedů: Rohrbach má nemocnici plnou primářek

V Austrálii může střílet klokany každý, kdo má k tomu licenci. Platí se jim za kilogram. Maso a kůže stát exportuje do asi 70 zemí. Vynáší mu to každoročně 200 milionů australských dolarů (asi 121 milionů eur). Jen v hlavním městě Canberra bylo v červnu a červenci utraceno 1042 klokanů v rámci každoročního legálního programu s cílem uchránit před nimi ohrožené travnaté plochy v okolí, životně důležité pro jiná zvířata.

Národní kodex chování stanovuje, že střelci musejí zvíře trefit přímo do hlavy. Kontroly toho ale nejsou. Odhadem je zabíjeno až 50 milionů klokanů, z toho podle vlády 36,5 milionu v pěti zemích, kde je lov na ně povolen.

Nejhlubší poštovní schránka

V Hemmooru u Cuxhavenu je od loňského léta ponořena pravděpodobně nejhlubší poštovní schránka v Německu, píše DK. Je v hloubce 19 metrů. Zásilky do ní musejí být "vodotěsné" a dají se koupit v potápěčské základně. "Letos jich v červnu do ní bylo vhozeno 265, asi 40 týdně," říká Holger Schmoldt, provozovatel této základny. Schránku vybírá potápěč jednou za týden a zásilky dopravuje na poštu. Některé už šly dokonce do Číny, Austrálie a Indie.

Pálil bible na oltáři…

V Isny v Allgäu (okr. Ravensburg) zapálil v neděli 63letý muž dvě bible na oltáři kostela. Zásahovka hasičů ho na místě zadržela do příjezdu policie. Ta věc vyšetřuje jako poškození cizí věci žhářstvím.