Od sousedů: Plno v Botanické zahradě

V Botanické zahradě v Linci zaznamenali za tři měsíce roku 29 529 návštěvníků. Nyní je do 5. května "zadáno" probouzení přírody na volných plochách. Od 10. do 12. května bude v semináriu výstava bonzají s prodejem a poradenstvím vždy od 9 do 18 hodin.

Která z nich bude královnou piva? | Foto: DK

Na Urfahru bude Jarní trh V sobotu 27. dubna začne na Urfahru největší linecká lidová slavnost, výroční jarní trh. Práce na ploše 60 000 metrů čtverečních jsou v plném proudu - koordinace 127 dodavatelů zboží a 29 vystavovatelů je náročná. Výstavba velké veletržní haly už začala, příští týden přibudou další. Ve finální fázi příprav bude pracovat v areálu tržnice současně před sto pracovníků. Budou mj. sestavovat 7500 tun materiálu a ukládat šest kilometrů kabelů. Cesty bude ukazovat na 300 směrovek. Novou atrakcí bude nejvyšší řetízkový kolotoč na světě, věž Julese Verneho, celkově vysoká 80 metrů. Návštěvníky vynese do její špičky výtah o rychlosti až dva metry za sekundu, "cestovní rychlost" je až 65 km/h. Jezdit tu mohou už děti od šesti let a od 110 centimetrů výšky. Freyung k odpočinku V tomto týdnu oživil vnitřní město Freyungu paletový nábytek v růžové, oranžové, žluté, červené a lila barvě lákající k usednutí. K posezení zatím moc nelákají…Zdroj: DK "Zatím je to spíš pro tvrdší chlapy," jak říká předseda reklamního společenství Norbert Kremsreiter. Polstry k měkčímu sezení jsou aktuálně v čistírně, ale nejpozději k SonnYtagu 5. května mají být připraveny. Vnitřní město opět zkrášlí květinové semafory a vysoké světelné kaskády kytek… Vytáhl sestřičku k triatlonu 24letý Luca Bauer ze Schönbergu odstartoval sezonu triatlonů v sobotu v Oceanside v Kalifornii 92. místem ze 2559 startujících v čase 4:34:06 hodiny. Ve své věkové kategorii 25-29 let byl šestý ze 282 soupeřů. Na 90 km na kole potřeboval 2:36:08 hodiny, na půlmaraton 1:21:11 hodiny. Na 1,9 kilometru dlouhé plavání v místním přístavu potřeboval 29:54 minuty, když voda měla na startu v 6.45 hodiny jen patnáct stupňů… S ním absolvovala svůj první triatlon "70.3" v životě sestra Lena. Číslo 70.3 znamená 70,3 míle, což je polovina vzdálenosti plného Ironmana (140,6 míle). Dvěma se dělí i jednotlivé vzdálenosti, takže jde o 1,9 km plavání, 90 km jízdy na kole a 21,1 km běhu. Když triatlon, tak ve dvou!Zdroj: DK První letošní závod bude mít Luca 4. května ve Weidenu, kde začíná triatlonová regionální liga. Bude pokračovat půlmaratonem v Řeznu, 19. května chce na triatlon v Deggendorfu, 30. června v Trebgastu, začátkem srpna v Řeznu, 22. září v Itálii triatlon 70.3… Kdy má začít škola? Gymnázium v Bádensku-Württembersku zkouší flexibilní začátky vyučovací doby. Bavorské ministerstvo školství obhajuje obvyklý začátek v mnoha místech, v osm hodin. Rodiče prý tím mají jistotu, že děti budou opatrovány v jednotnou dobu, pozdější začátek by mohl ovlivnit mimoškolní angažování dětí, protože by se ze školy vracely později. Sedmá třída gymnázia v Plochingenu testuje od tohoto týdne "klouzavý model". Žáci si mohou na dva dny týdne sami určit, zda se budou učit regulérně od 7.50 hodiny, nebo chtějí přicházet na vyučování od 9.40. Na klouzavý čas dostávají úkoly, které musejí vykonat pod dohledem ve škole, nebo je odpracovat doma. Oveček v Bavorsku přibylo V Bavorsku drží 2000 chovatelů aktuálně 264 000 ovcí, o 4,1 % víc než loni. V roce 2013 jich bylo ještě 274 000, ubylo jich tedy 3,6 %. "Ovčáků" se "ztratilo" za tu dobu ještě víc, 13,9 procenta. Kdo bude bavorskou královnou piva? Při castingu dvou tuctů uchazeček o "úřad" bavorské královny piva vybrala porota ve varieté v Mnichově šest kandidátek. Čtyři z nich jsou z Horního Bavorska. Ta "korunovaná" bude zvolena 16. května. V příštích týdnech absolvuje vybraná šestice studijní cestu do Bavorského pivovarnického muzea v Kulmbachu s profesionálním mediálním školením. "Nejsou všechny z branže, jsou mezi nimi také jedna redaktorka, prodavačka ve stavebnictví a vychovatelka," napsal DK. Na webových stránkách Bayerischen Bierkönigin je od 8. dubna onlineové hlasování. Čtyři kandidátky s nejvyšším počtem hlasů budou stát 16. května ve finále v Löwenbräukelleru. Rozhodnou mezi nimi porota a hlasy hostů v sále. Původně se do soutěže o královský titul hlásilo 52 dívek. A každá soutěž má být opatřena hádankou. Vybráno mělo být šest finalistek k online hlasování, na zmíněném webu jsou také Eva Singerová, Alisa Pflugová, Nina Haberlová, Linnea Kleeová a Anna Gansnederová. Jedna z některých obrázků ale chybí. Která, a hlavně proč?!

