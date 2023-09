"Kuba optimisticky předpokládá, že z Budějovic bude do konce roku 2026 možné jet k hranici po dálnici," napsal linecký Volksblatt. V příštím roce má být dokončen obchvat Budějovic, stavba posledního úseku k hranici je zadána, dál však bude třeba přidat trochu plynu. Na rakouské straně chybí dosud 16 kilometrů z Freistadtu k hranici. "V příštích týdnech má být nicméně oficiálně zahájena stavba části S10 do Rainbachu," řekl Stelzer. Paralelně běží řízení k poslednímu úseku před hranicí a hornorakouský hejtman doufá, že ještě do konce desetiletí bude dálniční spojení dokončeno. "Pak budeme v Linci za necelou hodinu," dodal Kuba a přidal dobrou zprávu českým daňovým poplatníkům - nabídková řízení ukáiala, že soutěž funguje a náklady na dálnici i přes inflaci výrazně klesají. Kuba počítá se 60 procenty původně předpokládané ceny.

Linec přitahuje turisty

Za prvních osm měsíce roku zapsal Linec nový rekord v přenocování 663 500 lidí (o 53 000 neboli 9 % víc) než v dosud nejúspěšnějším roce 2019.

V Horních Rakousích zaznamenali od května do září 1 495 900 příjezdů turistů (plus 7,3 % proti loňsku) a 4 058 400 přenocování (plus 4,7 %), napsal Volksblatt. Zahraničních hostů přibylo 15,7 %, vedle Němců nejvíc Čechů (+19,9 %), Maďarů (19,4) a Holanďanů (10,4).

Draží whisky starou skoro 200 let

Loni našel Bertie Troughton, správce 750 let starého Blair Castlu ve skotském hrabství Perthshire, ve sklepě středověkého zámku 40 láhví whisky staré skoro 200 let. Aukční dům Whisky Auctioneer z Perthu je bude nabízet 24. listopadu a má doloženo, že obsah byl destilován roku 1833, stočen 1844 a do nových lahví 1932. Časopis Spiegel dodává, že radiokarbonová metoda potvrdila, že nápoj pochází z raného 19. století.

Festival Lidé v Evropě se blíží

Po 27. zve mediální skupina Bayern významné lidi z politiky, kultury a společnosti do Mediencentra v Pasově, aby probrali palčivá témata naší doby, napsala PNP. Na úvod 17. října organizátoři zvou jednoho z významných tvůrců současnosti Američana Jeffa Koonse. Jeho asi metr vysoká ocelová skulptura „Rabbit“ byla v květnu 2019 vydražena za 91 milionů dolarů jako nejdražší dílo žijícího tvůrce. V Pasově s ním bude hovořit moderátor Johannes B. Kerner. Na závěr převezme Koons uměleckou cenu MiE.

3. listopadu dostane MiE-Award známá herečka Iris Berbenová za své velké sociální angažmá. Stejně bude oceněn mnohokrát vyznamenaný spisovatel a disident Reiner Kunze 9. listopadu po úvodním slově bývalého spolkového prezidenta Joachima Gaucka. Ten bude dále hovořit s exministrem financí Theo Waigelem a novinářem Gero von Boehmem o stavu demokracie v Německu. Pořady začnou vždy v 18 hodin.

Iris Berbenová přijede na Lidi v Evropě.Zdroj: Zdroj: DK

Evropa jako úkol

Výstava "Václav Havel. Evropa jako úkol" byla otevřena v Europahausu ve Freyungu. Tématem jsou náměty a úvahy básníka, dramatika a státníka Václava Havla na téma Evropa. Potrvá do 21. října. Otevřena je Po a Čt 14:00 – 18:00; Pá 10:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00; Ne 16-17:30 hod. 5. října bude ve 20 h v kině Cineplex promítnut dvouhodinový dokument P. Kouteckého a M. Janka Občan Havel. Vstup na všechny akce je zdarma.

Solární park o 125 hektarech

V Bundorfu (okr. Haßberge) v Dolním Francku byl vybudován největší solární park v Bavorsku. Provozuje ho společnost EnBW. Jeho více než 232 000 fotovoltaických modulů s ročním výkonem 131 MWh by mohlo matematicky zásobovat asi 37 500 domácností. Má jít o tzv. občanský solární park, tzn. že třetinu nákladů ponesou občanské společnosti. Stavba na pronajaté ploše trvala asi rok.

Mrtvá z Iserlohnu

Pravděpodobně bezdomovkyně (57) byla v Iserlohnu zastřelena dvěma výstřely do hlavy. Našli ji dva mladiství ve středu ráno. Několik hodin nato zajistila zásahová jednotka policie podezřelého 29letého majitele zbraně v jeho bytě. Při zatýkání byl zraněn, napsal DK.

Studenti Cambridge šplhají

Studenti jedné z nejlepších univerzit světa z Cambridge dodržují řadu desetiletí noční lezení po staletých památkách. "Vychutnáváš riziko, adrenalin, a když to vylezeš, je to úleva," říká Rebecca Wettenová (30), která tady studovala historii. Riskantní tradice se opakovaně stará o neobvyklé záběry a zprávy v sociálních médiích druhý den - "domolezci" nechávají na střechách a věžích objektů toaletní sedátka, vánoční ozdoby a dokonce sem dopravili i auto, píše DK.

Kvůli nebezpečí odhalení lezou skoro výlučně v noci, jak potvrdil bývalý člen britského parlamentu, dnes 78letý. "Pak jsme šli domů, pár hodin spali a znovu se šli učit," řekl. Inspiraci nabírají mladé generace z knihy, která vyšla pod pseudonymem “Whipplesnaith" v roce 1937 a popisuje lezecké cesty na různých budovách Cambridge. Pocit sounáležitosti se studenty, kteří se pak stali politiky, soudci nebo dokonce průkopníky lezení, hnal "nahoru" i Toma Whipplea (41), dnes redaktora The Times, kterému zmíněnou knihu o nočním lezení půjčil jeho otec ještě předtím, než šel studovat. Zmíněná kontinuita pokračuje - v roce 1965 vynesli studenti v noci na centrální věž univerzity plakát proti válce ve Vietnamu a v roce 2022 jejich následníci plakát proti válce na Ukrajině…

Lezení není oficiálně povoleno, policie občas informuje o nočních incidentech, ale u studentů nejde o porušení domovní svobody a případy jsou projednávány interně…

Od sousedů: Zastřelený Turek na parkovišti