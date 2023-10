Přeběhl 370 kilometrů Solnou komorou

Marco Hofstätter z Herzogsdorfu (okr. Urfahr-venkov) při tomto horsko-jezerním trailu překonával po trase Gmunden, Bad Ischl, St. Wolfgang, Mondsee, Hallstatt, Gosau víc než 15 000 výškových metrů.

„Víc dnů dovolené zřejmě neměl," píší OÖN. Stačil mu k tomu prodloužený víkend. Minulý čtvrtek v 6 hodin vyrazil z Gmundenu a skončil svou pouť v sobotu ve 20.45. Solnou komoru přeběhl v rekordním čase 62:45 hodiny.

Přeběhl Solnou komoru.Zdroj: Zdroj: DK

„První noc na Postalmu, na 130. kilometru, jsem měl opravdový záchvat slabosti - tak mě bolely končetiny, až jsem si myslel, že cesta je už zase pryč," říká. Na nohy ho ale postavil jeho doprovod, který mu připravil 27 mobilních občerstvovacích stanic. Nocoval v busu, jehož kufr upravil na ložnici, ale prý spal jen dvakrát po patnácti minutách. V únavě nastupovala fantazie - v závěru pokládal kameny na cestě za brambory a chtěl je sbírat…

Školáci dostali stromky k pěstování

Každý žák první třídy střední školy v Bad Schallerbachu dostává stromeček, aby jej chránil a pěstoval. Na začátek každého školního roku jdou žáci s učiteli do lesa, aby si vybrali a vyrýpli malý stromek. Zasadí si je do hrnce a převezmou odpovědnost za péči o ně. Její těžiště je v předmětu biologie a životní prostředí. Stromek dostává dost vody a slunečního světla, aby se mohl dobře rozvíjet. Cílem je jeho vysazení na vybranou plochu k vytvoření vlastního školního lesa. V listopadu plánují první sázení rostlinek vyrýpnutých před dvěma roky, říká ředitel školy Fritz Eibl.

Projekt "Školní les" zahrnul deník OÖN do seriálu Náš les. „Společně s našimi čtenáři chceme pro Horní Rakousy vypěstovat sto tisíc stromů," píše list. Svým předplatitelům chce darovat patronát nad těmito výpěstky. Kdo se chce zúčastnit, může si bon aktivovat na www.nachrichten.at/baumpate.

Taťka to s výchovou přehal

V Dinslakenu v Porýní vzali po smrti tříletého dítěte do vazby jeho 40letého otce, obviněného z nebezpečného ublížení na zdraví a ze zbavení osobní svobody s následkem smrti, napsal DK z nedělního sdělení policie Duisburg. Podle obžaloby měl dceru za trest zavřít do sklepa a když zemřela, její tělo potopit v kanálu Rýn-Herne.

V pátek ohlásil na policii v Dinslakenu, že dcera přišla o život a on její mrtvolu se zátěží potopil. Okolnosti prošetřuje policie. Podle prvních poznatků měl obviněný dceru zavřít na pár dnů do sklepa domu obývaného více rodinami, možná jako výchovné opatření. Otec ji zásoboval jídlem a pitím a chodil se na ni dívat. Prvního října ale dítě našel ve sklepě mrtvé. Ještě téhož dne večer nebo v noci mrtvolu potopil do kanálu v Oberhausenu.

Pitva ukázala, že dceru zabily zvratky rozmělněné potravy, smíchané s žaludeční šťávou. Obviněný se dále zatím nevyjádřil.

Další vyhozený bankomat

Tahle "kratochvíle" se přibližuje od severu Německa k Čechám. V noci na pondělí ve 2.40 hodiny někdo "otevřel" výbušninou peněžní automat ve filiálce Raiffeisenky v Haidmühle, umístěné ve výlučně obchodní budově. Po činu pachatelé ujeli v černém autě směrem na Bischofsreuth.

Raiffka po 'otevření'.Zdroj: Zdroj: DK

Nacistická minulost v oknech kostela

Na evangelickém kostele sv. Pavla ve Vídni zahalili v neděli skleněná okna kvůli jejich antisemitským motivům a nacistické minulosti jejich tvůrce, píše DK. V příštím roce mají být instalována okna nová, řekla farářka Elke Petri.

Okna navrhl v šedesátých letech rakouský malíř Rudolf Böttger (1887-1973), který byl činný také v Bavorsku. Za nacismu byl členem NSDAP a funkcionářem župní kulturní rady ve Vídni. K problematickým místům biblických zobrazení patří podle Petri například "dívka s blond copy, která vypadá jako děvče z hitlerjugend", a "arijsky působící Ježíš".

Malby v oknech jsou 'naci'…Zdroj: Zdroj: DK

Od roku 2003 je v kostele tabulka s výkladem těchto míst, protože mnoho členů obce nechtělo žádné změny ve výzdobě. „Böttgerova okna ale zcela nezmizí, budou předělána na pamětní místo," dodává farářka.

Závodili s balíky slámy

Balíky slámy, známé z polí a statků, jsou ve východním Frísku na severomořském pobřeží jednou za rok sportovním náčiním, píše DK.

V Dornumersielu (okr. Aurich) bojovalo v neděli v rolování balíků 18 čtyřčlenných týmů, z nich osm smíšených. Museli balík těžký kolem 300 kilogramů vytlačit 80 metrů co nejrychleji do kopce, absolvovat s ním slalomový parkúr a zakončit co nejrychlejším valením do cíle. Dětské týmy mají menší balíky. Závody každoročně pořádá turistická společnost obce Dornum, letos podvanácté.

Balíky slámy startují…Zdroj: Zdroj: DK

Nejtěžší tykev Evropy: 1041,5 kg

V soutěži o největší tykev Evropy v Ludwigsburgu vyhrál Luca Stöckl z bavorského Tapfheimu. Jeho plod dosáhl váhy 1041,5 kilogramu, což je nový německý rekord, jak píše DK. Na druhém místě byl loňský vítěz Stefano Cutrupi s 973,5 kg, na třetím Matthias Würsching z Einhausenu v Hessensku se 957,5 kilogramu.

Sedí na největší tykvi Evropy!Zdroj: Zdroj: DK