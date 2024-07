Za tři dny zranil těžce bodnutím do krku 30letou ženu na parkovišti rychlého občerstvení v Sulingenu k redukování svého stresu, krátce nato v Burgwedelu úmyslně najel zezadu autem na 18letou běžkyni, také podobnou bývalé známé, a těžce ji zranil.

Podle žalobkyně byly všechny tři náhodnými obětmi. Útočil na ně z touhy zabíjet, hledal si radost nebo ukojení… Podle soudu byl velmi nespokojen se svou osobní situací, cítil se zavalen prací na farmě rodičů. Před činy si pouštěl videa a fotografie spoutaných žen. Vyhlížel si ženy podobné jeho někdejší spolužákyni, která ho zklamala. Byl přesvědčen o tom, že ženy jí podobné nemají právo na život. Obžaloba pro něho žádá doživotní trest.

Fenka přežila pád v horách

Při putování ve švýcarských horách sklouzla koncem června po sněhovém poli na Sämtisu (2502 m) 61letému německému turistovi fenka ovčáka Ayla a spadla před jeho očima do hloubky. Viděl ji dalekohledem ležet bez hnutí ve strmém terénu, na volání a pískání nereagovala. V přesvědčení, že zahynula, se vydal domů.

Minulý víkend sdělili turisté, že v regionu je v neschůdném terénu nějaký pes. Vyrazili pro něho záchranáři a vyprostili ho – fenka byla po dlouhém pádu a týdenním “zajetí” v nepřístupné oblasti podle nich nezraněná a ve velmi dobrém stavu! Při hledání jejího majitele “prozradilo” páníčka číslo jejího čipu a Ayla se k němu vrátila domů k Freiburgu.

Spadla mu ze skály, ale už je doma.

Hasiči v neckách pádlují nejlépe

Ve Schwertbergu uspořádali v sobotu na Aistu opět závod v pádlování ve varných žlabech či v prasečích korytech (jak říká Wikipie) - lidově česky v neckách, v nichž se pařilo poražené prase k odstranění štětin. Uspořádalo jej "Mühlviertler Ursprungsbewegung" neboli Mühlviertel Origin Movement (MUB). V propozicích uvedlo: „Abyste se mohli zúčastnit, stačí sestavit dvoučlenný tým, obléknout si plavky a zaregistrovat se online na www.mub-Schwertberg.at. Soutěžní koryta zajišťuje pořadatel a v zásadě nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti. Po předání cen vás muzika Schwertberg Jammed zve k lenošení v parku.” Po bojích o každý centimetr se nakonec prosadil tým hasičů Poneggen jako v minulých letech a jako trofej si odnesl putovní necky, napsaly OÖN.

Na neckách jsou nejlepší hasiči.

Soudí Američana skoro po 50 letech

Osmnáctiletá studentka Cornelia Hümmerová byla nalezena mladými kolemjdoucími bez života u silnice poblíž Schweinfurtu v pět hodin ráno 21. dubna 1978 u silnice. Na cestě do kostela byla čtrnáctkrát bodnuta do zad a do krku. Podezřelý z její smrti, americký voják, nyní 70letý Tommy Molina, který tehdy jako 24letý sloužil v Německu, byl loni zatčen v Nebrasce, když se moderní technikou podařilo vyhodnotit jeho DNA na oblečení dívky. Podezřeným byl už mnohem dřív, když svědkyně viděla v blízkosti nálezu mrtvé malé vozidlo se zelenými americkými poznávacími značkami.

Dle listu Main-Post s ním byla oběť těhotná. Později to prý doznal v podnapilosti své třetí manželce. Vyšetřování americkými orgány bylo v roce 2001 zastaveno.

Podle zprávy německých vyšetřujících orgánů byl díky využití moderní technologie porovnávání DNA poprvé před několika lety s dostatečnou jistotou identifikován jako podezřelý z tohoto činu. Případu byl obnoven v roce 2016. Genetické stopy důvodně podezřelého se našly na oděvu usmrcené. Podle státního zastupitelství studentku zabil, aby zakryl poměr, který s ní měl.

Tommy M. byl v pátek 7. července zatčen mezinárodním zatykačem v Nebrasce. Už předtím 21. června měl být zajištěn US Marshals Servicem ve městě Gering a čekat tam na vydání do Německa. Souzen má být ve Schweinfurtu, termín zatím není stanoven, ale nezačne dřív než na podzim.