Neměl žádný proviant a byl promočený. Chata byla zavřená, uložil se tedy před ni a zkoušel spát. Kolem 22. hodiny ho našla chatařka a policie ho autem dovezla do údolí. V pondělí ráno odjel vlakem do Čech…

Stromolezectví Češi vynechali

Letošní mistrovství Rakouska ve stromolezectví na Pleschinger See o víkendu absolvovalo 42 účastníků z deseti zemí – z Austrálie, Německa, Francie, Irska, Nizozemska, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Maďarska a Spojeného království. Šest se v sobotní kvalifikaci probojovalo do nedělního finále – samí nováčci.

Museli na stromě v různých místech plnit předepsané úkoly, například zazvonit na zvon nebo trefit kusem dřeva cíl na zemi. Šest porotců hodnotilo kromě splněných úloh také to, s jakou jistotou se po stromě pohybovali a jak efektivně. Vyhrál Georg Sudi z Dolních Rakous, druhý byl Alex Friesenbichler ze Štýrska a třetí Oliver Aigner z Horních Rakous. První tři a vítězná žena Leni Morgenrothová se kvalifikovali na mistrovství Evropy v Jastrebarsku v Chorvatsku. V mezinárodním hodnocení byl druhý Němec Kaspar Bühler a třetí certifikovaný alborista Slovák Adrián Zmitko (StromyAZ, s. r. o., Selce).

close info Zdroj: DK zoom_in Z mistrovství stromolezců.

Průběh soutěže popisuje rozpis. V daném čase museli účastníci instalovat dvě výstupová lana v koruně stromu, k jejichž dopravě mohli užít tři pomocná tenká lanka se sáčky. Body byly udíleny podle dosažené výše umístění.

Druhou disciplínou bylo rychlolezení ke zvonu v koruně, třetí byl výstup po volně zavěšeném laně ke zvonu ve výšce patnáct metrů, čtvrtou záchrana osoby simulující nehodu v koruně, pátou plnění různých úkolů v dalších místech koruny.

Vykopávky v Gusenu pokračují

Zatímco návštěva pamětního místa bývalého koncentráku Mauthausen je v programu mnoha školních výletů, je vnější lágr Gusen v okrese Perg, kde zahynulo přes 30 000 vězňů, znám daleko méně. Jeho zachování je součástí projektu "European Heritage Volunteers".

Devět studentů z celého světa teď pod vedením zkušených archeologů jako Paula Mitchella hledá na území bývalého lágru zbytky baráků. V uplynulých dvou týdnech vykopali dvě zdi a schodiště do sklepa. Pořízená data poslouží k přesnějšímu zachování obrazu tábora.

close info Zdroj: OÖN zoom_in Mladí při vykopávkách v lágru Gusen.

„Že pobočný lágr Gusen je přes 30 000 usmrcených vězňů za druhé světové války velkou částí veřejnosti neznám, má historické důvody - chyběla politická vůle,“ říká Roman Igl, vedoucí příslušné archeologické služby. „V šedesátých letech chtěli někteří politici dějiny jen částečně zpracovat. Mauthausen odlehlostí na kopci se dal lépe ,prodat´. Gusen byl pro blízkost k obci pro to mnohem nepohodlnější.“

Bývalé baráky vězňů byly strženy a přeměněny na stavební pozemky. Dnes tam stojí rodinné domy. Baráky SS byly dokonce do začátku let 2000 užívány jako levné byty. Nynější vykopávky mají přispět proti zapomnění, píše DK.

Bahenní olympiáda končí

Wattolümpiade byla akce, která se konala od roku 2004 v Brunsbüttelu u ústí Labe do Severního moře . Rekreační sportovci mezi sebou soutěžili v několika disciplínách, které byly speciálně upraveny pro zdejší moře, a navštěvovalo je několik tisíc diváků. Předcházel jim hudební festival Wattstock s výtěžkem pro pacienty s rakovinou.

Celá Wattolümpiade byla nevážným hraním pro dobrý účel. Stovky ,wattletů´ soutěžily v různých disciplínách, hrály bahenní fotbal, házenou a volejbal, a v sobotu odpoledne se nořily „pro čest a slávu“ do labského bláta a dál tak sbíraly peníze proti rakovině s heslem „Špinavý sport pro čistou věc“. Od roku 2004 bylo protirakovinnými projekty podpořeny 600 000 eury.

close info Zdroj: DK zoom_in Z WATolympiády.

Letos do bahna padlo na záda 386 soutěžících k vytvoření „andělských figur“, čímž vytvořili rekord, který na místě zapsal soudce Olaf Kuchenbecker z Hamburku do knihy Rekordního institutu pro Německo.

Kdo víc šplouchne

Jazyky a slovníky se krkolomně vyhýbají pojmu Arschbombe, podle české Wiktionary „dělové kouli“ neboli „aktu skákání do bazénu s pokrčenýma nohama a pažemi omotanými kolem kolen, aby se vytvořil velký šplouch, napodobující let a tvar dělové koule“. Méně mravně, ale asi nejvýstižněji se to dá volně přeložit jako „prdelní bomba“… V soutěži pořádané v sobotu „Uhelným dolem Zollverein“, nyní architektonickou a průmyslovou památkou Unesco v Esenu, závodila v bývalé koksovně dolu stovka účastníků o to, kdo nejlépe „šplouchne“ skokem z kraje bazénu do vody „po zadku“.

close info Zdroj: DK zoom_in Dva vydaření cákači v Essenu.

Dnes je Světový den fotografie

19. srpen je od roku 2010 Světovým dnem fotografie. Mediengruppe Bayern mj. s PNP a DK vyzvala své čtenáře k zaslání jejich fotografií a některé zveřejnila ve svých denících. Je mezi nimi i toto „dobře zamaskované kuře“ od Tatjany Schropové.

close info Zdroj: PNP zoom_in Dobře maskované kuře ze soutěže čtenáře VG Pasov.

Madonna sponzoruje projekt v Pompejích

O svých 66. narozeninách navštívila Madonna Pompeje. Při tom narazila na neobvyklý mládežnický projekt a spontánně se rozhodla jej podpořit. Převezme náklady divadelního projektu Sogno di Volare (Sním o létání) pro mladistvé a děti z regionu za celý rok – tedy částkou 250 000 eur. Archeologický park chce akci podpořit s cílem „zatáhnout“ místní obyvatele do kulturního života města jako památky Unesco. Region Kampánie bojuje s vysokým počtem nedokončení školní docházky, nezaměstnaností mládeže a vystěhovalectvím.

close info Zdroj: DK zoom_in Madonna podpoří Pompeje.