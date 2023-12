Výroční zpráva Rodiny v číslech rakouského institutu pro výzkum rodin uvádí, že v roce 2022 bylo oddáno více párů než rok předtím, ale přišlo méně dětí na svět.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Svateb bylo 47 482, v roce 2021 jen 41 111. Mezi dvěma muži bylo 342 svateb, mezi dvěma ženami 449. Rozvedlo se 13 997 manželství, rok předtím 14 510. Pravděpodobnost rozvodu mělo předloni 34,5 %, v roce předchozím 42,5 %. Dětí se v roce 2022 narodilo 82 627 a ženy ve věku 30,3 let jich měly průměrně 1,41, rok předtím 1,48. Při narození prvního dítěte nebylo 50,7 % rodičů oddáno. 29,9 % dětí do tří let mělo v roce 2022 místo v institucionálních zařízeních (u tří až šestiletých 95,7 %), dalších 2,2 % nejmenších opatrovaly "denní babičky".

Ze 4 067 600 domácností nebyly žádné děti v jednom milionu a 6000, ve 245 000 bytech byli samoživitelé. Z celkem 695 400 párů žijících v domácnostech s dětmi do 15 let bylo 62 900 "patchwork-rodin", tedy takových, kde alespoň jedno z dětí přišlo z předchozího vztahu. Roku 2022 bylo 15 % rodin ohroženo chudobou (ze samoživitelek s dětmi do 18 let pak 36,8 %).

Proti 2500 domácím tyranům

Letos bylo v Horních Rakousích uloženo už více než 2500 zákazů vstupu do společných objektů a přibližování se k partnerovi kvůli rodinnému násilí, napsal Volksblat. To je o desetinu víc než loni. Dotčení pak nesmí dva až čtyři týdny vstupovat do domácností a partnerovi se přiblížit blíž než na sto metrů.

Mrtvý na Zugspitze

23letý muž z Nordheimu v Bádensku-Württembersku byl 3. listopadu ohlášen jako zmizelý. Jeho auto bylo naposled viděno na parkovišti lanovky na Zugspitzi v Eibsee/Grainau. Ve středu oznámila policie, že jeho mrtvola byla o Vánocích nalezena 23letým lyžařem z Amu asi 20 metrů vedle sjezdovky „Weißes Tal“. Po náročném vyproštění byla transportována do údolí a identifikována. Věc vyšetřuje kriminálka z Ga-Pa.

Nejteplejší rok od 1881

Letošek byl nejteplejším rokem v Německu od začátku měření v roce 1881. Meteorologická služba si je tím jistá pět dnů před koncem roku. Průměrná teplota bude pravděpodobně 10,6 stupně Celsia. Už loňský rok vyrovnal s průměrem 10,5 stupně dosavadní rekord roku 2018. Svou oficiální bilanci oznámí DWD v pátek.

Také klimatická služba Copernicus (EU) má za prakticky vyloučené, že by zbytek roku na tom něco mohli změnit. Podle ní ležely globální průměrné teploty 1,47 stupně nad předprůmyslovým obdobím 1850-1900. Letos bylo za jedenáct měsíců o 0,13 stupně tepleji než v rekordním roce 2016.

Varují před dělbuchy na silvestra

Loni způsobila silvestrovská palba v Horních Rakousích, ve Vídni a v Dolních Rakousích víc škody než v ostatních spolkových zemích. Celkově dosáhly čtyř milionů eur, zatím co průměr uplynulého desetiletí byl 4,7 milionu a enormně se zvýšil právě ve zmíněné trojici zemí - ve Vídni o 46 % na 1,7 milionu, v Horních Rakousích o 28 % na půl milionu.

Kdy chtějí mít svátek?

Velký pátek není v Rakousku od roku 2019 pro evangelické, metodistické a starokatolické věřící žádným svátečním dnem. Podle Evropského soudu toto pravidlo porušuje právo na rovné zacházení. Kdo by jej chtěl světit příštím rokem jako osobní svátek, musí o to ještě teď do 29. prosince požádat u svého zaměstnavatele neformální písemnou žádostí, píše DK.

Evangelíci by to chtěli opravit zavedením Velkého pátku jako volného dne pro všechny. Lidovci a Svobodní se naopak rozhodli tento svátek odstranit i z kalendáře ostatních a na jeho místo zavést libovolně vybraný osobní svátek pro každého z dosavadní listiny volných dnů. Ten musí být ohlášen tři měsíce předtím zaměstnavatelům, tedy pro Velký pátek 2024 (29. března) do letošního 29. prosince.

Stvrzenka za tři roky nepropadla

Skoro tři roky ležela stvrzenka občanky z Magdeburgu o podání sázky "Super 6" u Lotto-Toto Sachsen-Anhalt ve skříni kanceláře. Přes opakované výzvy provozovatele ji přihlásila až teď a vyzvedla si na ni výhru 100 000 eur, napsal DK.

Svého času si doklad dobře uložila, aby jej později mohla zkontrolovat. Došlo k tomu až teď, i po 34 měsících od tahu byl doklad zcela v pořádku. Na seznamů přání výherkyně je na prvních místech nějaká pěkná cesta.