Donaukurier přinesl článek o životě Stephanie Shirley. Narodila se 16. září 1933 jako Vera Buchthalová, jako dcera židovského advokáta v Dortmundu.

Za nástupu nacistů ji rodiče se starší sestrou Renate poslali s transportem dětí z Vídně do bezpečí v Británii. Od 2. prosince 1938 do posledního odplutí při vypuknutí války v roce 1939 tam přišlo kolem 10 000 dětí převážně židovských z Německa, Rakouska a Československa s povolením vstoupit do země bez rodičů.

Asi v deseti letech Shirley objevila své nadání k matematice. Když s ní jeptišky na katolické dívčí škole už brzy nestačily držet krok, dostala povolení chodit do chlapecké školy.

Jako dítě tedy unikla teroru nacistů, později byla pionýrkou softwaru úspěšné britské společnosti. Teď se Stephanie Shirley koncentruje na dělání dobra, napsal DK.

Do telefonu se stále ohlašuje mužsky znějící zkratkou křestního jména: «Steve Shirley, hello?» To si zvolila začátkem šedesátých let, jinak by jako žena a zakladatelka firmy nebyla brána vážně. Dnes multimilionářka, která velkou část svého jmění investovala do sociálních projektů, už musí být brána s vážností.

Na vlastních nohách

Byla průkopnicí bojů za práva žen a významnou podporovatelkou lidí s autismem. Že se může prosadit v prostředí, ve kterém dominují muži, později dokázala přesvědčivě. Obory, které ji zajímaly, nemohla jako žena studovat na univerzitách, v zaměstnání u pošty neměla šanci na postup, a tak začala kariéru jako samostatná podnikatelka v softwaru «Steve» Shirley.

"Protože sexuální přehmaty na pracovišti už tehdy byly, dala si cíl v první řadě zaměstnávat ženy. Často to byly matky, které po porodu ztratily původní zaměstnání a byly samoživitelkami. Ta práce u mne byla cesta k vyrovnání nerovnosti," říká.

Zákon, který to měl podporovat, udělal v polovině sedmdesátých let tento model nicméně ilegálním. Mnoho firem, které Shirley už v šedesátých letech školila ve své společnosti Freelance Programmers, přesto zohledňovaly etické principy podnikání, například přenechávání podílu majetku firem zaměstnancům a zavádění home office. Dnes zmíněná společnost patří k Sopra Steria Gruppe, evropskému technologickému lídru.

Je dámou

Přes své úspěchy nebyla ušetřena osobního trápení- její autistický syn Giles musel třetinu života strávit v nemocnici. Aby mohl kliniky opustit, založila Shirley domov pro takto nemocné, a další organizace ji následovaly. V šedesáti letech se rozhodla věnovat se výlučně dobročinnosti. V roce 2000 byla pasována na rytíře, stala se Dámou. Později byla přijata do «Order of the Companions of Honour», Řádu společníků cti, titul udělovaný Britům za zásluhy v umění, literatury, vědy, politiky a průmyslu.

V sobotu jí bylo 90 let, uvedl list. Na našem snímku je Stephanie Shirley vpravo při odhalování památníku transportu dětí v přístavu v Harwichu 2022.

Voltaika na památné radnici

Na střeše památkově chráněné vídeňské radnice bude koncem září spuštěn fotovoltaický systém. Energii zde bude vyrábět 572 solárních modulů, které budou ročně dodávat 223 000 kilowatthodin elektřiny a pokrývat spotřebu energie až 110 domácností.

Lidový noční běh v Linci

Ke 12. Linzer Sparkasse City Night Runu na 5,2 kilometru vnitřním městem 28. září očekávají organizátoři z ASKÖ Tri přes 2000 běžců, což by byla rekordní účast. Start bude ve 20.30 na Promenade, kde bude také cíl. Po trati se o náladu budou starat čtyři hudební skupiny.

Římani ve Welsu!

Legio XV Apollinaris z Pramu v sobotu rozbije pod vedením zakladatele a centuria Waltera Flotzingera tábor na Zwingeru ve Welsu k velké římské slavnosti. "Skupina je známá autentickým a historicky fundovaným předváděním římského života a do detailu věrnými replikami zbraní vlastní výroby," píší OÖN.

V renovovaném klášteře Minoritů bude zvláštní výstava aktuálních vykopávek včetně rukojeti nožem ze slonoviny, který prokazuje dávné vazby starých Římanů s Čínou.

Během celé slavnosti od 10 do 18 hodin budou návštěvníci na Schießerhofplatzu před vchodem do muzea moci ochutnat římské víno z Carnuntumu, pivo uvařené na odborné vysoké škole, pochutiny římské doby, zakoupit šperky podle antických předloh, vyrazit si vlastní mince a přihlížet práci kováře… Pro děti bude zřízena písárna, kde si budou moci vyzkoušet psaní brkem, zahrát si staré římské hry.

Slavnost potrvá od 10 do 18 hodin. Vstupné se nevybírá.

Pěšky a bosa k Matterhornu

Eva-Maria Weiermayerová (32) z Oberschlierbachu, matka dvou synů, šla v létě sedm týdnů pěšky od Almsee v Grünau 794 kilometrů s převýšením 48 640 metrů k Matterhornu. I když nestála na vrcholu, ke kterému jí chyběly asi dva kilometry chůze, je šťastná, píše Tips Kirchdorf.

Tuto horu viděla před dvěma roky. Loni musela výstup na ni vzdát 300 metrů pod vrcholem pro nebezpečí pádu kamenů. Sen ale nevzdala a vylepšila jej o myšlenku dojít k Matterhornu sama a bosa! "Nechtěla jsem rychle vystoupat na vrchol, ale dotýkat se přírody, jako se ona dotýká mne," říká. Chtěla dokázat, že když jsme připraveni se plně spolehnout na přírodu a jít s ní, je možné překonat vlastní hranice a nemožné udělat možným…

Půl roku plánovala, ale sotva na cestu trénovala - "nejsem žádná extrémní sportovkyně a jako máma také nemám čas hodiny trénovat", říká. Nejdelší trasu, kterou kdy ušla, bylo v roce 2015 sto kilometrů. Na Matterhorn zintenzivnila jen chození naboso. "Je pro mne důležité spojení s přírodou. Naboso je výměna energie s půdou lepší. Je permanentní masáží reflexních zón nohy a tím se tělo aktivuje," vysvětluje.

17. června vyrazila od Almsee s asi desetikilogramovým batohem a 5. srpna, za 50 dnů, byla na chatě Hörnli na patě Matterhornu. V začátku chodila tak do patnácti kilometrů denně, později průměrně 25 km, nejdelší denní etapa měřila 35,2 km. Na cestě byla pět až deset hodin denně. 50 dnů přerušila osmi dny odpočinku. Přespávala spontánně na chatách, u přátel a známých, které na cestě poznala. Dobře snídala, v poledne trochu, na co měla chuť, večer ale nic. Nohy ošetřila pryskyřičnou mastí a krémem s jelením sádlem. Za dva týdny si na bosou chůzi zvykly. Boty prý už obout nechce, dělají se jí v nich puchýře…

O svých zážitcích teď píše knihu. Ještě letos, nebo v příštím roce chce cestu zopakovat potřetí…