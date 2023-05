V rodině, která žila společně, docházelo řadu let k hádkám o majetek a bydlení a spory vyvrcholily v sobotu kolem třinácté hodiny. Senior se nejdříve pokoušel udeřit zetě dvoukilogramovým závažím do hlavy a pak ho i svou dceru napadl nožem. Oba zranění utekli k sousedům a museli být ošetřeni v nemocnici.

Pachatel hrozil už po útoku na příbuzné sebevraždou, ale policisté z rychlé intervenční skupiny ho přemohli taserem a zatkli. K činu se nevyjádřil a měl do 5. června zůstat ve forenzním oddělení vazby.

Vysekali kočku z komína

Od 6. května ztracenou rok a půl starou kočku vysekali hasiči v dolnorakouském Korneuburgu ve středu z kouřovodu. Zesláblá „Coco“, která na "špacíru" nejspíš spadla do šachty, byla dopravena do veterinární kliniky. Zachránil ji soused, který zaslechl tiché zvuky ze zdi a alarmoval pomoc. Po zjištění přesné polohy zvířete v komíně vysekali těsně pod ním do zdi díru a vysvobodili jej…

Uvolnili paži pekaře pizzy

33letý pekař v Mnichově připravoval ve čtvrtek těsto na pizzu a paži mu chytil hnětací stroj. Kolegové se snažili ji uvolnit potřením olivovým olejem, a když to nepomohlo, museli nastoupit hasiči. Odřízli hnětací háky od přístroje, aby zmenšili tlak na paži, přizdvihli zdvíhacími polštáři nádobu s těstem a ruku vytáhli. Po dvanácti minutách byl muž vysvobozen a odvezen do nemocnice k vyšetření.

Neznámý muž objal kancléře…

Jak informoval Bild v pátek, připojil se neznámý muž nepozorovaně ke konvoji kancléře Scholze na cestě z Evropské centrální banky na letiště Frankfurt a prošel bez problémů bezpečnostní uzávěrou. Když pak Scholz vystoupil, muž se k němu vrhl, potřásl mu rukou a objal ho. Teprve v ten moment si "vetřelce" povšimli osobní kancléřovi strážci ze spolkové kriminálky a zatkli ho… Mluvčí kriminálky zdůraznila, že nikdo nebyl zraněn a muž byl zatčen bez odporu. Úřad kancléře se přidal vyjádřením, že událost nebyla v konkrétní situaci žádným velkým případem, jen překvapivě vřelým obejmutím.

Nová pivní královna

Bavorská královna piva.Zdroj: DKBavorsko má novou královnu piva - ve volbě 2023/24 v pivnici Löwenbräukeller v Mnichově ve čtvrtek večer se proti pěti dalším finalistkám prosadila 24letá Mona Sommerová z Weitnau (okr. Oberallgäu). "Titul tak šel k ženě od fochu, protože Sommerová je pivovarnicí a sladovnicí," napsal DK. Vyhrála už hlasování online, ve čtvrtek uspěla u poroty i u hlasování publika.

Zemská zahradnická výstava začala

132 dny to má v sedmitisícovém městě Freyungu pučet, kvést a vonět, jak napsal DK k začátku zemské zahradnické výstavy. Zahájil ji ve čtvrtek bavorský premiér Markus Söder. Svou polohou na Geyersbergu ve výšce 800 metrů je z dosud pořádaných přehlídek nejvýš. Potrvá do 3. října. Ve výstavním areálu je vypěstováno asi 240 dřevin a růžových keřů, 180 stromů, 75 000 cibulkových květin a 24 000 trvalek.

Podle ministerstva životního prostředí podpořilo Bavorsko zemské výstavy o ploše 530 hektarů za uplynulých 40 let 75 miliony eur. První expozice byla v Neu-Ulmu 1980, jubilejní ročník 2030 se plánován do Norimberka.

Blíží se "Bubble Days"

2. a 3. června bude v Linci přístavní slavnost pro celé rodiny a hudební festival "Bubble Days". Vstup bude volný.

Organizátoři připravili řadu novinek. Jednou je například skákací "Stiegl Blob The Top" z outdoorového volnočasového parku Area47, otevřený i amatérům k vyzkoušení. V sobotu dopoledne ale předvedou profesionálové, co se děje, když odvážlivci skočí z věže do nafukovacích matrací, aby z nich katapultovali "adrenalinovou" mládež do výšky až 18 metrů…

Do vzduchu se půjde i při další nové atrakci nazvané "Bora In The Air". V proskleném kontejneru s kuchyní bude "čepicový" kuchař podávat malá jídla. Každých 20 minut "jídelnu" se 14 strávníky zdvihne jeřáb do výšky 25 metrů k ochutnání a rozhlédnutí se… Podrobnější informace jsou na bubbledays.at.