V sobotu 9. prosince proběhne vnitřním městem Ingolstadtu v plavkách a se sbírkovými schránkami skupina otužilých a sociálně angažovaných občanů a bude při tomto Underpants Runu sbírat příspěvky na dobrý účel, píše DK.

Dělají si reklamu, ale v sobotu vyrazí! | Foto: Zdroj: DK

Myšlenka se narodila na Havaji, vysvětluje Cindy Wagnerová, která akci organizuje s manželem Markusem. V Ingolstadtu ale nepůjde o sportovní zápolení, nýbrž podle Wagnerovců o zábavu a získávání příspěvků. Výnos připadne organizaci rodinné pomoci Elisa.

Každým rokem se akce účastní 15 až 20 aktérů. Jeden z nich, 70letý, přijíždí vždycky extra z Mnichova, aby se tu spoluproběhl.

K oblečení paní Wagnerová říká, že samozřejmě ve spodkách, a ženy navíc ve sportovních podprsenkách. „Může to být i něco veselejšího, jeden přijíždí každým rokem v baletní sukénce tutu," dodává. Tradičně běžci zakončují svařákem na ježíškovském trhu. "Loni chtěla security skupinu vykázat, ale rychle se všechno vysvětlilo. Letos už je to s odpovědnými domluveno předem," připomíná Wagnerová.

Účastníci se sejdou u pokladen zámeckých podzemních garáží, start bude v sobotu v 16 hodin na Paradeplatzu. Výběh městem potrvá asi hodinu, s poslední etapou na ježíškovském trhu…

Přizabil partnera své dcery

V pondělí kolem 18.45 hodiny eskaloval dlouhodobý rodinný spor v St. Aegidi (okr. Schärding). 76letý napadl 48letého partnera jeho dcery nožem. Tomu se podařilo ze společně užívaného bytu utéct a vyrozumět jeho družku, která alarmovala policii. Zraněného přepravili do nemocnice a jeho život podle zprávy policie není ohrožen. Útočníka zadržela zásahová jednotka Cobra.

Deset minut troubila na sanitku

Protože 23letá řidička v Dingolfingu deset minut v pondělí večer nemohla předjet vůz záchranky stojící s modrými světly, začala vytrvale troubit, aby tři saniťáky přinutila k odjezdu. Pokračovala, i když jí osádka přišla vysvětlit důvod naléhavého zásahu a prosila ji, aby počkala, napsala PNP.

Zablokováni 58 hodin v hostinci

Asi 25 hostů uvízlo o víkendu v pasovském hostinci Zur Triftspere na asi 58 hodin, protože cestu uzavřelo kolem 30 popadaných stromů. V neděli na zledovatělé silnici nepřístupné pro sněhové pluhy pracovala i těžká technika - harvestery, traktory s nakladači a vyvážecí valníky.

Protože se v hostinci nemohla konat vánoční oslava pro 120 hostů, byla péče o "zajaté" návštěvníky, mezi nimi Němce, Rakušany, Maďary a Rumuny, zajištěna. "Řekli jsme jim, že to mají vidět jako přidaný den dovolené," uvedl provozovatel zařízení Claus Ortmeier. "Jídla je tu dost, pivní a vinný sklep jsou od pátku naplněny, v pokojích je teplo a internet dál funguje…" A dodal: "Jsme uprostřed lesa, kde je předprogramováno, že tu občas něco spadne…"

V pondělí v poledne byla první příjezdová silnice uvolněna a hosté mohli jeden po druhém odjíždět.

"Odzbrojili" notorického volače

Dočasně musí rezignovat na svůj mobil a na pevnou linku 55letý muž z Neumarktu, který v podnapilém stavu v sobotu ráno vytáčel 33krát tísňovou linku policie. Žádnou tíseň ale nedoložil, a protože svým chováním blokoval vedení možným nouzovým situacím, udělali s ním krátký proces, píše DK. Navštívili ho doma a zabezpečili jeho telefony. Bude stíhán za zneužití tísňového volání.

"Vysolili" přes 5000 tun soli

Hornorakouští silničáři o uplynulém víkendu odpracovali 18 000 hodin při zásazích a vysypali přes 5000 tun soli na silnicích této spolkové země. Do zápasu s počasím vyrukovalo také k 1800 zásahům 12 000 hasičů. V Linci byla mětská úklidová služba v trvalém nasazení několik dnů, od pátku dělala přes 2250 hodin. V celých Horních Rakousích sloužila zimní údržba přes 18 000 hodin. Přes víkend bylo dočasně uzavřeno přes 40 silnic země, ještě v pondělí dvanáct. Od začátku zimy spotřebovali v Horních Rakousích 14 500 tun soli.

Nový týden začal u sousedů arkticky, v Gugu, místní části obce Sandl v Mühlviertlu, naměřili mínus 25 stupňů.

Zabila dvě dcery, půjde do léčení

37letou matku, která 24. června zabila v Absdorfu (okr. Tulln) své dvě dcery ve věku sedm let a asi půl roku, poslal v pondělí zemský soud v St. Pöltenu do forenzně terapeutického centra, napsal Volksblatt. Její čin zaznamenala kamera. Poté žena najela svým autem do stromu a při havárii utrpěla zranění.

U soudu na otázku, jestli ví, proč je tam, řekla, že samozřejmě, protože zabila své děti. Trpí od 15 let psychotickými depresemi, strachovými a dalšími poruchami. Dělala si velké starosti o svou dceru. Přestala brát léky a byla ošetřována na denní klinice. Podle znalce psychiatra v době činu už neměla možnost svobodné vůle, nebyla svéprávná. Senát jednomyslně rozhodl o jejím léčení v uzavřeném zařízení. Na svobodě by se v dohledné době dopustila dalších obdobných činů.

Když se Rusové pohádají…

Svár dvou Rusů v noci na sobotu v Kapfenbergu eskaloval a 57letý napadl nožem 48letého kontrahenta na schodišti vícebytového domu. Policie těžce zraněného našla kolem 3.40 hodiny ve sklepě pod schody s více bodnými ranami na trupu a ve stehnech. Nebyl schopen mluvit. Policisté mu poskytovali do příjezu záchranky první pomoc. Ještě v noci byl operován v nemocnici ve Štýrském Hradci. Na místě činu těžce opilého útočníka policie zadržela.

Dvacet let za uškrcení expřítelkyně

24letý muž z Korutan byl v pondělí v Leobenu odsouzen na 20 let za uškrcení bývalé přítelkyně (22) v Hohentauernu. Jako důvod uvedl u soudu, že ho podváděla.

Vyučený kominík se s obětí znali od dětství. V roce 2021 se vzali a začali společně provozovat pohostinství. Žena se pak od něho oddělila, ale protože pracoval u rodiny jako kuchař, bydlel dál s ní. Popíral rozluku, prý se zase smířili. Večer před činem se ale silně pohádali a on už neví, proč.

Kritický večer líčil zpočátku klidně. Seděli v obýváku a došlo mezi nimi k hádce a šarvátce. Udeřila ho pěstí do obličeje a aby nemohla pokračovat v jeho bití, popadl ji, otočil a zezadu jí položil paži na krk. Spadli dozadu a on stisk neuvolnil, dosud se nepřestala hýbat.

Záchranku nevolal, protože prý věděl, že už je mrtvá. Hodiny poté sedl do auta její matky a najel na svodidla, podle žalobkyně v sebevražedném úmyslu.

Po delším výslechu připustil, že expartnerku zabil - chtěl mít konečně klid. Prý ho podváděla… Jednomyslný rozsudek přijal.