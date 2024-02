Michael Jordan (letos 60 let) je asi největší basketbalová hvězda všech dob. Také jím nošené boty dosahují legendárních cen, píše DK. Šest párů "tenisek", které nosil v šesti finálových zápasech NBA v 90. letech, bylo vydraženo v aukci Sotheby´s v New Yorku za osm milionů dolarů. V říjnu 2021 vydražila stejná síň pár bot, které hvězda Chicago-Bulls obula ve své první sezóně v této soutěži 1984/85 za asi 1,5 milionu. Roku 2022 přinesl jeho trikot více než deset milionů.

Superdrahé boty od basketbalové hvězdy.

Budou zabavovat moc rychle jedoucí auta?

Od 1. března musejí řidiči, kteří omezení rychlosti v Rakousku pokládají maximálně za doporučení, počítat s vážnými dopady, píše Volksblatt. Policie může od toho dne zabavovat vozidla, která pojedou v zóně s povolenou třicítkou rychlostí 91 km/h, v obci rychleji než 80 km, mimo obec o více než 90 km/h a na dálnici tempem 201 km/h. Auta odtáhne z místa dopravní služba a při tom prověří vlastnické poměry k nim. Následně budou vydražena. Řidiče čeká v každém případě tučná pokuta a sebrání řidičáku. Ministerstvo dopravy počítá až se 445 případy úředního zabavení auta za rok. Johann Thumfart z hornorakouské dopravky doplňuje, že v této zemi podávají asi 850 000 oznámení za překročení povolené rychlosti, ale extrémních případů "raserei" jsou jen promile.

Služba pro "pokecání"

Samota tíží mnoho lidí. Jestliže někdo nemá v okolí nikoho k promluvení si, může to zkusit na telefonu 05/1776 100, na "kecací síti" Caritas otevřené pro každého denně od 10 do 22 hodin, informuje Volksblatt. "Pro každého partnera v ní platí především anonymita, nelze si při rozhovoru vyměňovat data," dodává list. V zimě je těchto kontaktů podstatně víc. Hovor na sloužícího, který je momentálně obsazen, je automaticky přesměrován na některé volné číslo.

Od sousedů: Také doktoři v cizině umějí

V Rakousku je to této služby zapojeno 4100 dobrovolných "plauderů". Důchodkyně Karin, která je hodně doma, se nabídla - a už ji vykonává přes tři roky. "Po každém rozhovoru cítím, jak vděční jsou volající za to, že s někým mohou mluvit," řekla Volksblattu. "Mám skoro jen samá pozitivní volání. Jednou mi zavolal člověk, že právě pracuje na zahradě a chce někomu vyprávět, jak je to krásné… Mnozí mají své vztahy, ale chtějí téma probrat s někým stojícím zcela mimo - řečí dostane téma jinou perspektivu. Lidé mívajíí na věci tunelový pohled a to nejbližší nevidí…" Hovor na této síti trvá průměrně 25 minut. Už jich bylo přes 35 440. (www.plaudernetz.at)

Setkání slonů: Jedna výtržnost

"Z hlediska policie probíhá sraz motorkářů ve Thurmansbangu dosud bez velkých zápletek," napsal druhý den tradičního srazu Mittelbayerische Zeitung. Jeden případ se ale stal: "V sobotu ráno v pět hodin našla osádka záchranky totálně opilého, který nemohl ani mluvit. Odvezli ho do nemocnice. 43letý Maďar se bránil prvotnímu ošetření a udeřil lékaře pěstí do hlavy. Aby zabránili dalším případným trestným činům, umístili ho do cely policejní inspekce Grafenau. Když se uklidnil, propustili ho. Čeká ho oznámení pro ublížení na zdraví," napsal list.

Podle policie se v pátek večer většina účastníků uvelebila v poklidu u táboráků.

Motoristé z Benátek jsou na Srazu slonů spokojeni.

Policisté spolupracují přes hranice

Po třech letech předal Markus Leitl vedení společného centra české a německé policie a celní spolupráce ve Schwandorfu kolegovi Rolandu Heldweinovi. Slavnostního aktu se zúčastnilo přes sto hostů, reprezentantů jednotlivých složek a také Ivana Červenková, generální konzulka ČR v Mnichově.

"Společné centrum ve Schwandorfu, které tvoří s Petrovicemi poblíž česko-saské hranice společnou ,rodinu´, je v politice vysoce ceněno," uvedl Thomas Schöniger, vedoucí hornofalckého policejního prezídia, jehož složky zpracovávají ročně kolem 14 000 věcí. Také jeho pendant na české straně, Petr Macháček, šéf direkce v Plzni, ocenil mezinárodní spolupráci jako ukázkovou, společné centrum má velké renomé v obou zúčastněných státech.

Od sousedů: Dagmar Škodová Parmová v hlavním městě kultury

V rámci slavnostního programu setkání zahrál dechový kvintet bavorského policejního orchestru německou a českou státní hymnu.

Hymny zahrál na setkání kvintet bavorského policejního orchestru.

Lebku rekonstruovali

Ke zprávě o záchranné operaci chirurgů salcburské nemocnice nahrazením části lebky desetiletého Felixe CD-tiskem jsme si přečetli v dnešní pasovské PNP zajímavé podrobnosti. Od září 2023 dostalo v Salcburku takovou protézu už 24 dospělých, Felix byl prvním dítětem. "Pravá část jeho lebky byla při úrazu tak masivně porušena, že odborníci neměli pro výrobu protézy žádnou originální předlohu. Proto jsme museli hlavu zrcadlit a pravou část lebky rekonstruovat v počítači," řekl v PNP neurochirurg Johannes Pöppe.

Svišť větří jaro

Světoznámý svišť lesní Punxsutawney Phil, který žije v Gobbler's Knobu u městečka Punxsutawney v Pensylvánii, je ústřední postavou recesistické slavnosti Groundhog Day, která se v Punxsutawney koná 2. února minimálně od roku 1887.

V pátek, 138. "sviští den", dal prý hlodavec znamení, že tvrdá zima brzy skončí. Tradice velí, že členové kruhu „Groundhog Clubs“ sviště vytáhnou z jeho pařezu a zeptají se ho na počasí. Už přes 130 let poskytuje prý vždy korektní informace. „Groundhog Club“ legendu pojišťuje, že každý nesoulad skutečného počasí a Philovy prognózy je pouze chybou překladu…

Svišť Phil je neomylný, už cítí jaro…