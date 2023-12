V 87 letech ovdověla, od roku 1996 je v zemědělském důchodu. „Když maminka abo ,Tagespost‘ objednala, byla už léta v penzi. Vzpomínám si, že už já jako mladá holka ty noviny četla. Je obdivuhodné, že si je matka tehdy mohla dovolit, byla to těžká doba, musela jsem vychovávat sebe i sourozence na našem statku.“ Matčino předplatné převzal po její smrti manžel dcery. Od roku 1947 už to šlo hospodářsky pomalu dopředu - oslavili svatbu, brzy přišlo první dítě, pět dalších následovalo. "Moje nejšťastnější roky," vzpomíná paní Strasslová.

Pak ale přišly zase finančně těžké časy - epocha, kdy tři děvečky a knechti na dvoře práci zvládali, byla pryč. Od roku 1951 k nim nepřišla jediná pracovní síla a jako ostatní sedláci museli investovat do drahých traktorů a strojů. OÖN si ale dopřávali dál. "Na to, kolik stojí, jsem nikdy nemyslela, noviny patří od mládí k mému životu, nechtěla jsem je nikdy postrádat, a mé děti taky ne - když přišly ze školy, vždycky se do nich pustily. Myslím, že Nachrichten odebírají dál, rádio a televize nemohou noviny nahradit…“

Každý den je čte alespoň hodinu, a je prý s nimi vždycky velmi spokojená. A co jí v nich chybí? "Dřív měly denně román na pokračování, to už bohužel dlouho není." Pořád čte politické a regionální zprávy - a jako první luští křížovky. Před lety se dočetla o losování o autoškolu. Vnučka Martina jí řekla, že to má zkusit, a vyhrála…

Loučení s Volksblattem

Po 155 letech a více než 44 000 vydáních skončila dnes jedna éra tisku. 2. ledna 1869 vyšel poprvé Linecký Volksblatt, lidový list pro města a zemi, založený biskupem Rudigierem. Jeho zprávy doprovázely věrně i naši rubriku Od sousedů… Jeho poslední výtisk dostali čtenáři do rukou dnes. Dál budou tyto noviny nacházet už jen v internetovém vydání - na www.volksblatt.at.

Opraváři na roztrhání

Opraváři motoklubů zasahovali o těchto Vánocích v celém Rakousku 4334krát. Nejčastějším důvodem byly prázdné baterie, pak problémy s pneumatikami, motory a startéry. Obzvlášť napilno měli také 23. prosince se 2160 pomocemi. Posádky letecké záchrany byly mezi 24.-26. prosincem u 204 případů, proti loňsku o 32 % častěji. 26. prosince startovaly 79krát (loni o Vánocích 25. prosince nejvíc 65 letů).

Pořezala vozíčkáře

S obviněním vraždy 61letého vozíčkáře byla v pátek ve franckém Bad Windsheimu zatčena 48letá žena. Podle policie mohly být motivem její dluhy u napadeného. Hlídka ho našla v úterý večer v lázeňském parku s těžkými řeznými a bodnými zraněními na krku a rukou. Výjezdu předcházelo oznámení útoku na řídící centrálu.

Vozíčkář uváděl, že byl přepaden neznámým cizincem. Pátrání nepřineslo výsledek a výslechy svědků ukázaly, že se oběť chtěla v uvedený den sejít kvůli penězům s nějakou ženou. „Na příkaz státního zastupitelství byl v pozdějších večerních hodinách dne 26. prosince 2023 prohledán byt dotyčné ženy. Měla řeznou ránu na ruce," napsal list. Poraněný v novém výslechu přiznal, že si údajné pachatele-cizince vymyslel - ve skutečnosti ho vylákala do parku jeho známá kvůli finančním závazkům a napadla ho tam nožem. Žena byla vzata do vazby pro pokus vraždy.