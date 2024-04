K oficiálnímu zahájení 29. června bude u katedrály po loňské preméře opět uvedena velká symfonická hra na motivy Nibelungů, „Kriemhild am Dom“ od Enjotta Schneidera. Středem je Kriemhild, Siegfriedova manželka. Zažívá strašlivé utrpení – a stává se z ní démon, jehož pomsta nezná mezí, uvádí PNP. Hra vypráví děj středověkého dramatu původními nibelungskými texty. Kriemhildu hraje opět sopranistka Theresa Pilslová. Vypravěčský part byl svěřen herci známému hlavně ze seriálu Místo činu Miroslavu Němcovi. Narodil se v Záhřebu 1954, od 12 let žil u příbuzných ve Freilassingu a 1973 dostal německé občanství.

V předvečer premiéry se o uvolněnou atmosféru u dómu postará skladbami od swingu po šlágry Big Band SWR & Götz Alsmann. K vrcholu programu Týdnů bude patřit pianistka Ragna Schirmerová s Goldbergovými variacemi na hornorakouském zámku Zell an der Pram, houslista Daniel Hope a jeho orchestr AIR v Bad Füssingu s irskými tradicionály a barokními kompozicemi, Gidon Kremer Trio v pasovském radničním sále a Smetanova Má vlast, prezentovaná Plzeňskou filharmonií v Niederalteichu. Brucknerovu Devátou uvedou v pasovském dómu dirigent Herbert Blomstedt a Bamberští symfonici…

Marek Mintál dotrénoval

Bývalý král střelců fotbalové bundesligy Marek Mintál (46) už není trenérem týmu regionální ligy SpVgg Bayreuth. „Jak dnes sdělil tento sestupující ze III. ligy, byla spolupráce s Mintálem ukončena několik hodin po prohře 0:2 s posledním týmem tabulky TSV Buchbach," napsal deník DK. „Sportovní situace je absolutně neuspokojivá. Jsem jednoduše jen smutný," citoval Mintála, který dodal, že odchod od hráčů byl "velmi emotivní". DK uvedl, že letos SpVgg pod slovenským trenérem vyhrál jen jednu z pěti partií a sklouzl v bavorské regionální lize na dvanácté místo, dva body před SV Schalding-Heining, který čeká baráž. V této sezoně dosáhl Mintál v dosavadních 27 utkáních 31 bodů a se svým týmem zůstal daleko za vlastním očekáváním. Mužstvo dále povedou dosavadní ko-trenér Lukas Kling s trenérem brankářů Tobiasem Fuchsem. „Jsme uprostřed boje o záchranu a ne nezaslouženě jsme prohráli s dosavadním posledním týmem tabulky," analyzoval situaci po Mintálově propuštění ředitel klubu Jörg Schmalfuß.

DK dodává, že 1. FC Norimberk vyhrál s Mintálem v roce 2007 Německý pohár a v sezoně 2004/05 byl Mintál s 24 góly králem střelců.

Marek Mintál už dotrénoval.Zdroj: Zdroj: DK

Čeští horozelci zase bloudili

Mladí čeští horolezci ve věku 19 a 22 let vylezli v pátek lezeckou cestu Seewand-Klettersteig v oblasti Krippensteinu. Ve 13.45 byli v cíli. Byli na lezení slušně vybaveni, ale neměli boty do sněhu a protože na vrcholu jej ležela ještě silná vrstva, na zpáteční cestě k lanovce v sálové obuvi to měli těžké. Kolem15.45 vyslali tísňový signál. Zaměstnanec lanovky se sněžným skútrem je našel v blízkosti Gjaidalm (1738 m). Po zahřátí a odpočinku se dostali k lanovce, která je svezla dolů.

„Vlastně je neuvěřitelné, že bez sněhového obutí došli tak daleko," řekl šéf hornorakouských záchranářů Christoph Preimesberger. „Problémem v takových případech je, že člověk vězí po břicho ve sněhu, ale taky, že není vidět značení cesty…"

Od sousedů: Zlatá Saliera ožila pro zvířata

50letý Čech se dvěma kamarády zase vyšel v pátek kolem šestnácté hodiny z Wiesberghausu směrem na Simonyhütte na turistických lyžích a s adekvátní výstrojí. Zvolili trasu ve volném prostoru, která ale byla dobře preparovaná a hodně využívaná. V oblasti Höhe Ochsenkogel český turista své kamarády ztratil a stopu taky, protože podle svých vyjádření chtěl jít zkratkou. Když ještě v 18.45 na Simonyhütte nepřišel, další ze skupiny vyrozuměli přes Euronotruf policii. V tu dobu začala föhnová bouře s nápory až 100 km/h.

Horský záchranář, který se na Simonyhütte náhodou nacházel, se vydal je hledat a chataři za nimi vyrazili na skútrech. Snímky, které je měly navést na správný směr, byly ale mylné, protože 50letý turista tyto body už opustil a vystoupal ve směru na Wildkarkogel. Přes silné poryvy větru a tmu se záchranářům podařilo jeho stopu lokalizovat a sledovat ji. Kolem 20:15 ho našli vyčerpaného a po krátkém sjezdu zpátky ho skútr dovezl k "Simonům".