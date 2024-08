Téměř polovinu ze 3000 čtverečních kilometrů zastavěných ploch v Rakousku připadá na komunikace nebo parkoviště.

Němci méně adoptují

V Německu je adoptováno nejméně dětí od sjednocení země. Současně stoupá podíl adoptovaných nevlastních dětí, tedy osvojení dítěte partnerem biologického rodiče. 73 % dětí adoptovali nevlastní otcové nebo matky.

Loni bylo v SRN adoptováno 3601 dítě, o šest procent méně než předloni. V průměru jim při adopci bylo pět a půl roku. Asi tři čtvrtiny žily před osvojením u fyzického rodiče, devět procent bylo adoptováno z nemocnic, osm procent z pěstounské rodiny. Jen tři procenta byla z anonymních porodů nebo z odložení, dvě procenta z dětských domovů. Celkově osm procent nemělo německý pas.

Kolem nás bude létat bundesheer

Od pondělí 19. srpna do pátku 23. srpna bude v Horních Rakousích letecké cvičení spolkové armády. Dvě letadla a dva vrtulníky budou startovat z Hörschingu a Zeltwegu, cvičení jsou naplánována do blízkosti cvičiště Allentsteig do horního Mühlviertlu. Větší hlukové zatížení se přes nízkou výšku letů jen 20 metrů neočekává, trasy jsou z většiny vedeny přes řídce osídlená území. Města jako Linec jsou výslovně vynechána, uvádějí stránky rakouské armády. Použití výbušné, vyznačovací, světelné nebo signální munice se nepředpokládá.

Současně bude do 23. srpna v Horních Rakousích opět operovat 300 vozidel NATO při cvičení Saber Junction. Trasa vede přes hraniční přechod Thörl-Maglern (Korutany) a přes Salcburk na hornorakouský Suben. Menší transporty už projely v uplynulých dvou týdnech, nyní budou následovat větší.

Hasiči pro Ukrajinu

Z bavorského Unterföhringu vyjel konvoj osmi vozidel s 15 tunami hasičské výzbroje, darované obcemi a hasičskými útvary, na Ukrajinu. Navazuje na tři pomocné transporty tohoto druhu v roce 2022. Rozloučit se s výpravou přišli i ministr vnitra Joachim Herrmann, předseda zemského svazu hasičstva Johann Eitzenberger a ukrajinský generální konzul Oleksij Kravts.

Horko ohýbá bavorské koleje

Mezi Gotteszellem a Teisnachem v okrese Regen došlo o víkendu k těžkým deformacím kolejí regionální dráhy Waldbahn působením horka. Budou moci být odstraněny nejspíš až příští týden, takže dopravu zajistí autobusy.

Přivezli tuny značkových padělků

Ve skladištní hale celniště v Hofu je uloženo více stovek kilogramů padělaných textilií, které jen v červnu a v červenci přivezly čtyři turecké kamiony. Od minulého září celníci znovu kontrolovali dvě spedice a v nich odhalili přes 23 000 padělaných kusů oděvů v celkové váze asi pěti tun. „Zásilky měly směřovat kromě jiného do Polska a Slovenska,“ uvedl DK z informace hlavního celního úřadu v Řezně. Zboží nyní bude zničeno.