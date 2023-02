Zraněný se nechal odvést zpátky do kasáren. K ránu se ale jeho stav zhoršil a musel s život ohrožujícím zraněním do linecké úrazové nemocnice. Agresor se v tu dobu nechal na náměstí slavnostně povýšit. V poledne byla informována policie a 20letého nového poddůstojníka si předvolala. Ve 20 hodin tam byl zatčen pro podezření z úmyslného ublížení na zdraví. Vypovídat odmítl. "Michael Bauer, tiskový mluvčí bundesheeru, řekl OÖN, že se jednalo o čistě privátní akci. Vojáci se k ní sešli po službě."

Po prasknutí akvária dál ulízejí

Dva měsíce po prasknutí obřího CityQuartier DomAquaree v Berlíně stále ještě uklízejí. Podle majitele objektu by měli skončit do konce února.

Část trosek akrylového válce na našem snímku ze zdroje Donaukurieru leží pět neděl po havárii v přístupové hale hotelu. Skoro všech 500 úlomků bylo v uplynulých týdnech zdokumentováno, kartografováno a uloženo na palety. Velké kusy teď rozřezávají a odvážejí k zatimnímu uskladnění nákladními auty do Brandenburgu, kde je budou zkoumat experti mj. k vyhodnocení příčin.

Šestnáct metrů vysoké akvárium prasklo 16. prosince a více centimetrů silný vnější plášť se zřítil do lobby hotelu. Vytekl asi milion litrů vody. Uhynulo téměř všech 1500 ryb, značné škody vznikly i v obchodech této části budovy.

Ukládat urny mimo hřbitov se může

Hornorakouský správní soud rozhodoval o stížnosti dvou rodin. Ve Schwanenstadtu chtěli pozůstalí splnit poslední vůli svého zesnulého a urnu uložit v zahradě. Městský úřad to nepovolil, protože územní plán v bytové oblasti s pohřbíváním nepočítá. Navíc by tu v hustě zastavěné oblasti nebyl dodržen závazný odstup od sousedících pozemků a navíc musí být na pohřební místo zajištěn přístup každému k tiché modlitbě.

Finanční správa otevře dočasné pobočky na několika městských úřadech

Ve druhém případě zažádali pozůstalí o pohřeb do vody, do vybrané místo Dunaje. I to úřad zamítl.

"Všeobecné zamítnutí takového uložení uren odporuje hornorakouskému zákonu o pohřebnictví," vyvodil správní soud. "Pokud lze z okolností zamýšleného pohřbení, zejména z vybraného místa, očekávat, že s urnou bude pietně a důstojně zacházeno, nestojí nic proti takovému záměru," řekl soud.

Obnovují horský hostinec

Hostinec na Třístoličníku, který je v majetku sekce stejnojmenného lesního spolku, je ve špatném stavu. Aby mohla být financována jeho obnova, byl v roce 2019 založen podpůrný spolek, kterému došlo už na 180 000 eur od dárců. Za ně byla obnovena střecha, a protože nájemce má v objektu bydlet, přibyl do něj byt. Obnovena byla okna v prvním podlaží, nově upraveny pokoje hostů se 16 lůžky a vybaveny novým sanitárním zařízením. Dobudovány byly tři únikové cesty.

Druhý stavební úsek odstartuje pravděpodobně letos v prvním pololetí, přičemž je v plánu dům od dubna do června uzavřít. Plánována je nová kuchyně, separátní vstup do pivní zahrádky, obslužné okénko atd. Urychleně se pracuje na bezbariérovosti domu. V červenci chce lesní spolek po generální sanaci chatu znovu otevřít. Aktuálně na to shání další prostředky. "Vidím jako povinnost neobnovovat v chatě moderní gastronomii, aby měla opět původní podobu a hodnotu," říká Walter Bermann.

Zpoždění vlaků z Prahy je nepřijatelné

Loni měly vlaky z Prahy při příjezdu do Mnichova průměrně čtvrthodinové zpoždění, přesně 14:55 minuty, píše DK. V opačném směru to bylo průměrně pět minut. Z hlediska Zelených v zemském sněmu je to nepřijatelné. Důvodem ztráty času byly v polovině případů hraniční kontroly ve stojících vlacích. V roce 2021 bylo zpoždění jen šest minut. Zelení vytýkají zemské vládě politické selhání na celé čáře.

Michal Rada zlatý a bronzový, Petr Svoboda třetí, Adéla Štefanová druhá!

Jízda vlaku Praha-Mnichov trvá v jízdním řádu 5:35 hodiny, což je podle Zelených příliš pomalé na spojení dvou metropolí. Zpoždění způsobuje i spojování vlaků z Prahy a Hofu ve Schwandorfu.