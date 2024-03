Pokusu o vraždu se měla hlavní obžalovaná dopustit od 20. do 22. listopadu 2022, kdy tehdy 12letého syna několikrát denně polévala studenou vodou a na dlouhé hodiny otevírala okna bytu. Tělesná teplota podvyživeného dítěte, které při tělesné výšce 165 cm vážilo už jen kolem 40 kilogramů, klesala až na 26,8 stupně. Deku k přikrytí dostal, jen když byl hodný… Matka mu nehledala lékařskou pomoc, jen opakovaně volala přítelkyni, která má čtyři děti od dvou do 18 let. Ta kontaktovala sociální pracovnici a jela s ní do bydliště hlavní obžalované. Odtud matka nakonec na opakovaný tlak sociálky alarmovala záchranku a dítě šlo na intenzivku nemocnice.