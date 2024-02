Od sousedů: Bavor praktikuje v Nicaragui

Leo Silberhumer (20) z Braunau loni v tomto městě maturoval na vyšší technické škole z mechanotroniky. Když se dozvěděl o možnosti civilní služby v Nicaragui, na partnerském "Instituto Politécnico La Salle" v Leónu, okamžitě se přihlásil. Tamního učitele a jeho hostitele Armanda Coulsona poznal loni při jeho návštěvě v Braunau a padli si do oka,i když Leo neuměl ani slovo španělsky.

V září přiletěl na místo určení. Vyzvedli ho na letišti v Managui a srdečně přijali na škole. K jeho úkolům patřily mj. malé opravy, pomoc při přípravě laboratorních cvičení, práce v kancelářích, skladu, ale i účast ve vzdělávacích seminářích v oblasti efektivity energie. Španělsky už se může dobře domluvit.

Ve volném čase poznává město León s více než 200 000 obyvateli, dělá výlety do širokého okolí na sopku nebo pobřeží Pacifiku… Je rád, že se rozhodl pro tuto možnost.

Písně pro Evropu vyvolávají neklid

11. května bude v Malmö finále Eurovision Song Contestu, 7. a 9. května semifinále.

Sporná je letos účast Izraele. Anglický text jeho soutěžní písně "October Rain" s několika hebrejskými slovy zpěvačky Eden Golanové by prý mohl být posouzen za příliš politický a proto diskvalifikován: vztahuje se k obětem útoku Hamasu na Izrael 7. října. Ozvaly se také hlasy k vyloučení Izraele kvůli válce v Gaze.

Uspěje Zorra?Zdroj: Zdroj: DK

Německo reprezentuje 28letý nováček Isaak písní "Always On The Run". Ta také neodpovídá pravidlům - neobsahuje sice žádné politické pasáže, ale slovo, které v ESC neradi slyší - "shit". Protože takové "silné" výrazy jsou v této soutěži přísně zakázány, musí Isaak na místě tohoto slova improvizovat a zapívat něco jako "shhh".

Za Španělsko má Duo Nebulossa zpívat píseň "Zorra“. To znamená lišku, ale je tak označována i "šlapka". „Píseň uráží ženy sexistickým způsobem," zlobí se jedna organizace žen. Na to se už ozval španělský premiér Pedro Sánchez: „Zorra je veselá písnička, která láme stereotypy. Mně se zdá, že feminismus musí také bavit, a tento druh provokace musí vyjít z kultury…"

Úředníci stonají stále déle

355 200 zaměstnanců německé spolkové správy bylo předloni nemocných tak dlouho, jako ještě nikdy ne. Průměrně marodili 21,71 dne, rok předtím 17,2. Prostonali 8,65 % z celkových 251 pracovních dnů 2022.

Nesli mrtvolu v koberci

Občanka z Ansbachu zpozorovala dva muže, jak vynášejí po schodišti z vícepatrového domu mrtvolu zabalenou do koberce, a zavolala policii. Ta musela prozkoumat, zda se to smí, napsal DK. Zjistila, že zemřelou byla matka jednoho z nosičů. Její úmrtní list doložil, že 82letá paní zesnula v neděli přirozenou smrtí. Z nedostatku jiného transportního prostředku chtěli muži tělo v koberci donést k vozidlu pohřební firmy.

Zda si tak mohli počínat, musí policie ještě prozkoumat. „U nás není běžné nosit mrtvoly po ulicích v koberci,“ řekl mluvčí.

Za trest opisují ústavu

Úřední soud v Rosenheimu odsoudil tři mladé aktivisty ve věku 19 - 21 let, kteří loni v dubnu obsadili prázdný hotel, k 50 hodinám obecně prospěšné práci a sestavení po jednom odstavci obecného zákoníku. Dva z nich musí napsat a předložit soudu po pěti stranách na téma "Svoboda názoru, shromažďování, ochrany vlastnictví, aneb proč naše ústava nedovoluje podle výroku spolkového správního soudu obsazování domu k prosazení politického cíle". Třetí hříšník mal téma: "Vytvořit zaplatitelné bydlení - jak si to představují programy stran zastoupených v bundestagu."

Miss Německa je z Iránu

"Miss Germany" 2024 se v Europa-Parku v Rustu v sobotu stala architektka Apameh Schönauerová (39) z Berlína, která do Německa přišla ve svých šesti letech z Iránu. Soutěžní pole bylo pestré, hranice věku na 39 let byla zrušena a nejstarší finalistkou byla Mignon Kowolliková (42), sexuální poradkyně a moderátorka. Nejmladší byla Adwoa Awuahová (22) z Essenu, která podle svých slov organizuje školní stipendia pro děvčata z Ghany.

Taxi pro seniory

Některé obce v oblasti Tiefenbach, Fürstenstein, Fürstenzell, Büchlberg a Salzweg založily "seniortaxi", které s dobrovolníky poskytují zadarmo přepravní službu. Stačí zavolat a vozidlo je druhý den přistaveno k cestě k lékaři, k setkání důchodců či k nákupu. V Hutthurmu zatím ještě shánějí řidiče.

Ve Füstenzellu vymysleli tuto službu v roce 2019 a zájem o ni trvale roste. Jen loni její řidiči odjeli 1200 jízd v útercích a pátcích. Vozy jim na tyto dva dny půjčuje autohaus Ringler. Za volanty usedá šest řidičů, kteří jsou také seniory a práce je baví. V Tiefenbachu se aktuálně střídá sedmnáct dobrovolných šoférů, kteří mohou být objednáváni od pondělka do pátku. Od roku 2018 služba odvezla přes 2500 zákazníků.

Pro miliony nespěchala

Několik týdnů po vyhrání více než 48,5 milionu eur se o prémii přihlásila Lotto Bayern, důchodkyně z Francka. Jak je výhra vysoká, se dozvěděla až po přezkoumání kvóty jejím partnerem. „Bylo dobře, že už jsem při tom seděla,“ komentovala to.

Vyhrávající čísla z tahu 3. ledna už léta opakovaně zapisovala na sázenku, jak to slíbila tehdejšímu partnerovi, než zemřel…

Mše svatá s whisky

Na vchodu barokního kostela St. Michel v mnichovské čtvrti Perlach visel to odpoledne plakát zvoucí na mši s whisky. Už hodinu před začátkem byla místa v předních řadách obsazena. Když obřad začal, sedělo v kostelních lavicích natlačeno 120 lidí.

„Když zazněly první tóny písně, vytáhla většina své smartphony. Za procesním křížem a knězem kráčeli k oltáři jedna žena a čtyři muži v kiltech, skotských sukních, v rukou bubínek, tympán a troje dudy: byli to „Claymore Pipes and Drums“, kteří se starali o hudbu při této bohoslužbě pod mottem „Spirit Meets Spirituality“. Na oranžové skládance byla kromě textu písní otištěna modlitba "Na zdraví". Ta začínala slovy: „Nechť je tvá whisky tak levná, že si ji můžeš dopřát, aniž bys na něco jiného musel rezignovat. Nechť je tvá whisky tak drahá, abys neupadl v pokušení vypít jí víc, než ti udělá dobře."

Od sousedů: Močůvka je na řadě

Autorem těchto veršů je kněz, který nyní stojí za oltářem a přicházející zdraví slovy "Milí přátelé whisky" - Wolfgang Rothe, krátké vlasy, brýle bez obrouček, v tváří výrazně mladší, než jeho 56 let. Je duchovním katolického farního svazu, renomovaným znalcem církevního práva a známým církevním rebelem. A také expertem na whisky, o které napsal více knih a jednou ročně pořádá whiskovou bohoslužbu, ve které se všecho točí kolem "živé vody".

Mše s dudáckou kapelou.Zdroj: Zdroj: DK

Německý duchovní už je pojmem v mnoha whiskových společnostech. V roce 2022 byl jmenován za zásluhy o národní nápoj „Keeperem of the Quaich“ - ctí, které se před ním dočkali třeba Sean Connery a král Charles. Přitom si s alkoholem ještě před patnácti lety nevěděl, co počít. To se změnilo tepve, když byl v roce 2008 hostem rakouské šlechtické rodiny, aby diskutoval o církevním právu. Na závěr večeře se podávala whisky a on se styděl ji odmítnout. Už první doušek ho "přemohl"…

V roce 2015 společně s bavorskými poutníky zorganizoval poprvé whiskovou poutní cestu do Skotska a rok nato se v Perlachu konala první whisková mše. Celebroval jí Wolfgang Rothe stylově ve skotské sukni, kterou předtím ukrýval pod kněžským oblekem. Whisky pak pili až na skotsko-irském večeru ve farním domově, při posledních verších Rothovy modlitby.