Ze 2000 nejsledovanějších produkcí loňského roku (diváci nad 12 let, trvání pořadu přes pět minut) bylo 1989 od ORF. Se 2,044 milionu diváků (60 % trhu) byly hlavní zprávy "Zeit im Bild" z 18. ledna nejsledovanějším vysíláním roku. Následovalo prodloužení utkání ME ve fotbalu Itálie-Rakousko 26. června (2,033 mil., 65 % trhu). Servus TV těžil z přenosových práv na formuli 1 a fotbalovou ligu šampionů - GP Nizozemska dosáhla 45,5 % rakouského televizního trhu.

Auto zaparkovalo v autobusu

V neděli kolem 22.30 narazilo osobní auto čelem do boční stěny patrového zájezdového autobusu a probořilo ji. "Všech 36 cestujících zůstalo jako zázrakem nezraněno," cituje Volksblatt pondělní zprávu policie. Podle ní chtěl 50letý řidič z Bosny otočit bus na B320 v Radstadtu. 36letý místní řidič očividně přehlédl autobus přes obě jízdní dráhy a narazil do něj. Kompletně bylo zničeno několik řad sedadel, naštěstí neobsazených. "Záchranáři na místě nenašli řidiče osobního auta. Podle svědků utekl. Na chvilku byl zastižen mobilem, ale ten byl později nedosažitelný," informuje list. Řidiče hledalo 120 lidí se psy a dronem. V pondělí se přihlásil sám a řekl, že není zraněn. Přesto ho dopravili do nemocnice k vyšetření. "Podle policie nebyl pod vlivem alkoholu," pokračuje Volksblatt. Cestující pokračovali v jízdě v náhradním autobusu.

Zachránili stařenku

V dřevěném domě 86leté ženy ve Finsterau vypukl v pondělí kolem deváté hodiny požár. "Za život vděčí odvážnému zásahu 55letého souseda," píše Donaukurier. Povšiml si ohně a ženu vytáhl. Jeho žena, zdravotní sestra, se jí pak ujala, než přijela záchranka a lehce zraněnou dopravila do nemonice. Hasiči byli na místě rychle, ale škody dosáhly asi 100 000 eur. Podle policie požár způsobilo "neodborné užití svíčky".

Tuhle spoušť seniorka přežila…Zdroj: Deník/DK

"Rolnička bláznů" premiérovi

"Zlatou rolničku bláznů" jednoty švábsko-alemanských masopustních zvyků dostal letos bavorský ministerský předseda Markus Söder (54), zvěstuje DK. Prezident spolku Roland Wehrle to odůvodnil slovy, že "nejspíš žádný jiný politik v uplynulém roce své stranické kolegy nedostal víc do varu". Podle něho je premiér jedním z "nejoslnivějších", nejoblíbenějších, ale také nejspornějších osobností současnosti. "Je přítelem masopustu, masek, kostýmů, svou schopnost proměn předvádí i v politickém všedním dnu. Charakterizuje ho sklon k provokacím a má ostrý jazyk." Trofej, pozlacený ruční zvonek, má být Söderovi předána 9. února v Europa-Parku v Rustu.

Poučme se od soudů

Platforma www.sozialgerichtsbarkeit.de poskytuje už skoro 20 let občanům, svazům, úřadům atd., hledajícím právo, možnost nacházet je v rozhodnutích soudů, která jsou k dispozici v plném znění, píše DK. Na jaře nebyly tyto stránky dosažitelné, ale po úpravě do nové koncepce jsou znovu na webu.

Ku zdraví pivem

"Kozum piva o Třech králích má lidi Horního Francka provést ve zdraví celým rokem, přinejmenším když věří staletí starému zvyku v regionu ,pořádně se namazat´," píše DK. Podle "normy" má být o Třech králích vypito dvanáct "seidlů", tedy žejdlíků (0,4803 nebo 0,4765 litru) piva. „Ty mají člověka chránit před všemi nepravostmi celých dvanáct měsíců."

DK poznamenává, že má jít většinou o obzvlášť silný "Bockbier", vařený pro extra příležitosti, a cituje Thomase Zimmera, mistra nejstarší pekárny v Bayreuthu, ve které čepují také u nich vařené pivo: "Ještě jsem nezažil, že by u nás někdo dvanáct žejdlíků vypil." Podle něho jde o gag pivovarníků.

Podle turistického marketinku zvyk vznikl někdy před 200 lety. Podle rozšířené teorie souvisí s předkřesťanskými "surovými nocemi" řádění duchů a démonů.

Potrestané špatné parkování

Jak náš web už zaznamenal, v Ga-Pa občan rozezlený chybně zaparkovaným vozidlem před jeho domem odsunul překážku tahačem přes vozovku spolkové silnice na parkoviště lyžařského areálu. Při přesunu se auto převrátilo. Deník DK doprovodil událost fotografií zdemolovaného auta, na kterém vznikla škoda asi 1600 eur.

Jak neřešit špatné parkování…Zdroj: Deník/DK

Ježčí maminka končí

Až 435 ježků za rok vykrmila Karin Oehlová (77) z Pulheimu u Kolína. Teď po 49 letech končí, bodlináči, které má ve sklepě, jsou prý její poslední, uvádí DK.

"Je pořádně temperamentní," píše o ní list. "Nechce být například v žádném případě nazývána ,ježčí babičkou´ nebo ,ježčí maminkou´. To se pak vždycky zamračí a její hlas je o pár stupňů silnější. Maminkou a babičkou je, ale dětí a vnoučat," uvádí DK. "A ujišťuje, že není ani žádnou frustrovanou ženou v domácnosti, která péči o ježky potřebuje k sebeutvrzení se. Vždycky pracovala, nejdřív jako pomocnice u lékaře, pak jako ošetřovatelka."

K tomu už 49 let krmí ježky - v souhrnu tisíce. Začala s tím v sedmdesátých letech. Co si vzpomíná, na myšlenku ji přivedlo vystoupení prof. Bernharda Grzimka v televizi. Pak jí začali nosit chovance: veterináři k ní posílali ochrnuté ježky, místo aby je rovnou utratili, jak píše DK, naivní ochránci jí nosili zvířata, kterým dávali napít kravské mléko, které nesnášejí, místo vody…

Bude bodlináčům chybět…Zdroj: Deník/DK

Ve sklepě jich jednou měla šedesát pohromadě. Na každé kleci měla kartu, do které zapisovala jejich vývoj. Regály byly nacpané konzervami potravin, přepravkami… Venku na zahradě se zabydleli ještě nějací chovanci. Teď jsou v zimním spánku, hluboce zahrabáni do slámy, v takzvané reverzibilní malé smrti, vysvětluje Oehlová: dýchání, tep, teplota, všechno šlo dolů. "Sklepní" ježci jsou naopak ještě aktivní.

"V přírodě se jim nedaří dobře," popisuje DK. "Očekávaná délka života se jim zkrátila, ani ona nedostává na stanici žádné starší kusy. Důvodem je hustější osídlení, zatěžování půdy, vymírání insektů. Ježci, kteří se živí vlastně hlavně brouky, housenkami a pavouky, tak mají k snědku skoro už jen červy a šneky."

Samozřejmě má zvířata ráda, ale není při tom sentimentální, píše DK. "Premisou mé práce vždycky bylo vrátit přírodě zvíře schopné přežívat na svobodě," uvádí paní Oehlová. "A když to není možné, vysvobodí je veterinář…" Proto také svým ježkům nedává žádná jména, ale čísla.

"Na jaře chce skončit, zdraví už jí nesvědčí, práce je prý pro ni spíš trápením. Konec podle ní nebude moc emotivní - je spíš osvobozením…"

Když jí pak někdo postaví před dveře nemocného ježka, malé, milé, bezmocné zvířátko, pak ho prý samozřejmě zaopatří. Na jednu noc, v nejhorším případě na pár dnů. Jednu klec si pro jistotu ještě nechá. Jednu, nebo dvě, končí DK.