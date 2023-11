Queen Elizabeth II. jezdila s Range Roverem z roku 2004 sama. Experti jeho cenu odhadovali na 50 000 až 60 000 liber. V dražbě Iconic Auctioneers v Anglii se prodal za 118 000 (134 600 eur).

Královnina motohračka. | Foto: Zdroj: DK

Vůz měl speciálně kryté světlomety, chyty, které ulehčovaly nastupování a vystupování, mříže pro transport královniných oblíbených psů, a byl v její oblíbené barvě Epsom Green. Sběratel, který vůz poznávací značky BN04 EP vydražil v létě za 33 000 liber, našel na videu důkaz, že jej královna sama řídila. V minulých letech auto se 109 675 mílemi (176 500 km) na tachometru několikrát měnilo majitele.

Mnichovská opera je nejlepší na světě

Bavorská státní opera v Mnichově získala titul „Opera Company of the Year“ 2023 a také Cenu nové inscenace za nedávné nastudování Prokofjevovy Vojny a míru. Vyhlášení proběhlo v pátek ve Varšavě.

Uškrtil kvůli dluhu 200 eur

17letý žák chorvatského původu nechtěl uhradit dluh 200 eur a proto v noci na 22. května uškrtil 19letou známou. Její mrtvolu našli školáci z Recklinghausenu před vyučováním na školním dvoře. Vrah byl zatčen druhý den po vyhodnocení dat přenosu signálů mobilní sítě. Od té doby je ve vazbě. Vyšetřovatelé vycházejí z toho, že oné noci v půl jedné se setkal na dvoře školy se svou 19letou známou, od které si loni na podzim půjčil 200 eur. Aby je nemusel vracet, rozhodl se ji zabít. Povalil ji na zem a škrtil částí oděvu, než přestala dýchat.

Hlavní líčení se má konat s vyloučením veřejnosti.

Devět let za znásilnění

Soud v Řeznu v pátek uložil trest odnětí svobody na devět roků obžalovanému ze znásilnění. Dvěma obětem musí zaplatit bolestné 45 000 eur, napsala PNP.

Kvalifikovaný pečovatel o seniory na podzim 2020 denně "lovil" mladé ženy, oslovoval je, vyhrožoval jim a omezoval je. 2. listopadu znásilnil v dunajském parku v Řeznu tehdy 27letou. Stejně jako v prvním případě v květnu 2019 nechal na místě činu svou DNA. Po testech stovek mužů zavedla stopa vyšetřovatele do Durynska, kam se otec dvou malých dětí přestěhoval z Řezna. Začátkem ledna byl zadržen na svém pracovišti v Arnstadtu.

Kastrují kočky z ulic

Okres Donau-Ries nechává ve dvou obcích zkušebně kastrovat toulající se kočky, kterých přibývá. Od prosince je budou v Sulzdorfu a Rettingenu odchytávat, kastrovat a po ošetření je znovu pustí. Volně držené kočky musejí majitelé registrovat mikročipy. Ty pak budou po odchytu okamžitě znovu puštěny na svobodu. Mohou je čipovat i veterináři, ale náklady nesou vlastníci.

"Podle odhadu je v Bavorsku asi 300 000 toulavých koček. Svaz ochrany zvířat proto požaduje celozemský řád jejich ochrany. Efekt opatření v okrese Donau-Ries má být po třech letech vyhodnocen," uvádí DK

Zmizelou "odstranil" expřítel?

Od února je nezvěstná 21letá žena z Eigeltingenu (okr. Konstanz). Zmizení nahlásila její matka. Bývalý dívčin 43letý přítel byl zatčen asi týden po jejím zmízení a bude se zodpovídat před kostnickým soudem z obvinění ze stalkingu a pronásledování s následkem smrti po skončení vztahu.

Od začátku vyšetřování se k podezřením nevyjádřil.

Vyšetřovatelé z dat mobilní sítě vycházejí z toho, že k činu došlo v noci na 19. únor. Náhradním klíčem se expřítel dostal do bytu pronásledované ženy a omámil ji. Místo jejího pobytu tajně zjišťoval pomocí vysílače GPS, který zabudoval do jejího auta. Data stahoval až 57krát za den. Tajně ženu fotografoval a natáčel na video v jejím bytě pomocí metrové selfie tyčky, se kterou svůj mobil přidržoval na okně. Zaznamenával i její pohlavní styk s novým přítelem.

Podle soudu byli oběť a podezřelý pachatel od srpna 2021 do října 2022 pár. Krátce po rozchodu ji muž udeřil do obličeje tak, že jí poškodil dva řezáky.

Rozsudek se očekává koncem ledna.

Najdou vraha po 33 letech?

"Kdo zabil Claudii před 33 lety?" ptá se policie na plakátech ve Středním Francku a v televizním vysílání „Aktenzeichen XY…“. A ke starému zločinu - zavraždění 22leté dívky - jí přišlo asi 40 upozornění obyvatel.

Muž na procházce našel mrtvou Claudii Obermeierovou v srpnu 1990 v lese u Röthenbachu. Byla obětí sexuálního deliktu a uškrcena.

Kriminálka nedávno vraždu znovu "rozbalila", když na důkazech z místa činu byla díky modernějším metodám nalezena stopa DNA. Její srovnání s databází ukázalo, že hledaný vrah zanechal biologickou stopu i o 33 let později při vloupání do stavby v Norimberku. Vyšetřovatelé nyní doufají, že při tom odcizené nářadí by je mohlo dovést k pachateli…

Claudii hledají opět…Zdroj: Zdroj: DK

Přívětivá toaleta?

Rychlou pomoc při náhlé potřebě na toulkách městem lidé hledají ve veřejné, často špinavé toaletě, nebo raději ve WC v hostinci - většinou se špatným svědomím, protože v něm nekonzumovali.

Pomoc nabízí „Nette Toilette“, tedy milá, vlídná toaleta, která je například v Traunsteinu. Zdejší hostinští a obchodníci věší na dveře její emblém, který upozorňuje, že svá "tichá místa" dávají k dispozici zdarma i nekonzumujícím.

O uskutečnění nápadu ve městě požádala Ingrid Buscholdová, předsednice poradní rady seniorů. Starosta Christian Hümmer pověřil realizací společnost městského marketingu a ta pro myšlenku získala hlavně gastropodniky kolem náměstí. Její ředitel Hans-Peter Weiß doufá, že se k akci přihlásí další objekty. Kompletní seznam je na www.stadtmarketing-traunstein.de/nette-toilette. Chystá se i tištěná infokarta.

WC milé i k nehostům.Zdroj: Zdroj: DK