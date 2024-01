Od té doby jich bylo do konce roku jen v Horních Rakousích nasbíráno k recyklaci pět milionů, asi 46 tun, o pětinu víc než dosud. Dalších šest tun shromáždili v okresech Krems-venkov a Schwechat. Kapsle přijímají také sběrny odpadu a v Horních Rakousích Billa Plus. Jsou recyklovány v Pettenbachu na znovu čistý hliník, jejich obsah slouží jako biohnojivo, sorbent apod. Testovací fáze běží do března.

Misionářkou v Bolívii

Daniela Kastnerová (76) z Helfenbergu přišla v únoru 1992 do školy Granja Hogar v San Ignacio de Velasco v Bolívii. Vedla v této zemi internát, pracovala jako keramička a od roku 2010 jako správkyně školy. V misionářské práci komunity Work of the Good News ji podporují mj. diecéze Linec a fara St. Josef v Traun-Oedtu. S koncem minulého roku vrátila odpovědnost za školu místní diecézi. Nevrací se hned domů, stráví v Bolívii ještě sabaticcal, rok odpočinku… Ještě asi 40 misionářů z Horních Rakous působí v zemích jako Filipíny, Peru, Brazílii nebo v Jižní Africe.

Misionářka uprostřed žaček.Zdroj: Zdroj: DK

Muž, který utekl zdí

V noci na 17. prosinec vyškrabal 28letý vězeň v Bad Reichenhallu příborem díru ve zdi cely a po postelových povlacích sešplhal ze šesti metrů na svobodu. Byl to první útěk z této basy po více než dvaceti letech. Druhý den ho policie dopadla. Věznice rozhodla, že vězně už nebude umisťovat do cel při vnějších zdech budovy.

Rekordně zaměstnaných

Přes slabou konjunkturu a nedostatek odborných sil bylo v Bavorsku loni zaměstnáno rekordních více než 7,88 milionu lidí, o 74 000 víc než předloni.

Jako zaměstnané statistika bere i pracující s menším úvazkem, úředníky a samostatně pracující včetně vypomáhajících rodiných příslušníků.

Zbořili most za 75 setin sekundy

Za zlomek času dnes "shodilo" 240 náloží most na A544 přes údolí Haarbach u Cách z roku 1956, vysoký 20 metrů a dlouhý 157 metrů. Suť má být odklízena asi šest týdnů. Automobilisté budou na nový most čekat 22 měsíců.

Ve zlomku sekundy spadl.Zdroj: Zdroj: DK

Docela teplý leden

Průměrná teplota v Německu byla v lednu 1,5 stupně a tedy dva stupně nad mezinárodně platnou statistikou období1961-90. Ve srovnání s aktuální periodou 1991-2020 byla v plusu 0,6 stupně. Národní nejnižší teplota byla 20. ledna v Leutkirch-Herlazhofenu v Allgäu - mínus 19,5 stupně. V Pidingu naměřili spolkově nejvyšších 17,8 stupně. Napršelo 74 litrů na metr čtvereční, o pětinu víc než v období 1961-90 a skoro o 15 % víc než 1991-2020.

Přibude černé práce

Podle prognózy specialistů Friedricha Schneidera z Lince a Bernharda Boockmanna z Tübingenu stoupne letos v Německu hodnota vykonané černé práce o 8,4 %, tedy o 38 miliardy na 481 miliard eur.

Člověče, nezlob se má 110 let

Jedné z nejúspěšnějších stolních her historii je 110 let. Podle firmy Schmidt Spiele v Berlíně jí prodali dosud 100 milionů exemplářů. Jak uvedl její ředitel Axel Kaldenhoven, s něčím takovým její autor Josef Friedrich Schmidt nejspíš nepočítal, když hru ve své kuchyni v Mnichově vymyslel.

"Průlom přišel v roce 1914, když Schmidt poslal 3000 jejích exemplářů do lazaretů, kde si hru oblíbili zranění vojáci a později si ji vzali domů," píše DK. "Tento úspěch je ještě obdivuhodnější při dnešní konkurenci. Každým rokem přicházejí na trh stovky nových her, mnoho nákladně vybavených a s promyšlenou herní strategií. I podle Christiana Gürtlera z Univerzity v Erlangenu mohou komplexní pravidla brzdit motivaci k začátku hry. U Člověče, nezlob se jsou pravidla tak jednoduchá, že je může pochopit i malé dítě - je to pro ně dobrá příležitost naučit se dodržovat pravidla, počítat a ovládat emoce, říká profesor. Také na hry specializovaný pedagog v Člověče vidí jasnou výhodu - zjistil prý, že lidé neradi herní návody čtou."

Stále hravá a 110 let stará.Zdroj: Zdroj: DK

Objevitel-vynálezce hry Schmidt měl tři syny a hledal pro ně "zaháněč" času, říká Stefanie Rißová, vedoucí městského muzea v Ambergu, Schmidtově rodném městě. Nakreslil proto herní pole na starou krabici od klobouků podle předloh jiných her, například křížové a kruhové deskové hy pačísí ze starověké Indie. Změnil pravidla a přidal "faktor zloby", jak Rißová dodává.

Amberg není jen rodným městem Schmidta, ale také drží světový rekord v této hře - loni v červenci ji tu proti sobě hrálo kolem 2100 lidí. Pedagog Udo Schmitz organizuje v listopadu v Berlíně mistrovství světa v této hře.

Skladatelé budou komponovat ve výšce

Sedm skladatelů do 25 let z Rakouska a Německa bude od února do června 2024 skládat vícehlasé vokální díly v komůrce pro poustevníka Mariánského dómu v Linci, tedy ve výši 68 metrů.

Úvodem bude tvůrčí dílna 9. - 11. února s umělcem zvuku a tvůrcem "perspektivy sluchu" Samem Auingerem (68) z Lince, varhaníkem dómu Wolfgangem Kreuzhuberem a kapelníkem dómu Andreasem Peterlem. Vrcholem projektu bude premiéra děl vzniklých pro Mariánský dóm vokálním souborem Cantando Admont v říjnu.