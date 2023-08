"Já teď z pokladny nedostanu ani groš, v šest hodin se automaticky zavírá," vysvětlila kasírka zákazníkovi skoro omluvně, a šéf mu poradil: Musíš příště přijít o hodinu dřív… Lupič, kterého zvěčnila bezpečnostní kamera, pak odešel. "Policie pátrá po muži vysokém asi 180 centimetrů střední postavy mezi 25-35 roky. Podle dialektu by mohlo jít o našince," uvedla štýrská zemská kriminálka.

Čeští zloději kola nevyvezli

38letý Čech a 46letá Češka v pátek v 9 hodin vzali e-kolo z otevřené garáže v Etzelsdorfu (obec Lasberg) a naložili je do svého auta. Soused to uviděl a vyrozuměl policii. Té se podařilo vozidlo zastavit v Rainbachu a našla v něm kolo i nástroje k vloupání. Dvojici zatkla. Chlápek se doznal, že do Horních Rakous jeli ukrást kolo, žena za volantem to popírala. Jsou stíháni na svobodě, žena navíc za jízdu bez oprávnění, napsaly OÖN.

Srnci se zajali

V pátek uvízl v korutanské obci Kühnsdorf v mostním zábradlí kolem B82 srnec. Hlavu a přední běhy prostrčil mříží a nemohl zpátky. Kolemjedoucí zaměstnanec klempířství rozřezal jeden ocelový prut akumulátorovou rozmítací pilou a nezraněné zvíře vyběhlo ze zajetí na svobodu.

Zajatý parohatý…Zdroj: DK

Hasiči z Hörschingu zase v noci na sobotu zachraňovali srnce v bráně místního letiště, který v ní vězel už delší dobu. Hasiče vyrozuměli místní lidé a oni "odvážným zásahem", jak uvedli na sociální síti, ho vyprostili. Rovněž nezraněného.

Co bude místo prodejen?

Kvůli insolvencím a redukcím filiálek je podle poradenského Regioplanu v Horních Rakousích aktuálně k dispozici nejméně 550 000 metrů čtverečních, skoro čtyři procenta celkové prodejní plochy v Rakousku. Dotčena jsou hlavně malá a střední města.

Utopil otec tříměsíčního synka?

Ve východní části Berlína bylo nalezeno mrtvé dítě. Jeho 37letý otec byl zatčen. Je podezřelý, že chlapečka utopil v bytě. Poté ho naložil do kufru auta a se svými rodiči ho dovezl do nemocnice. Reanimace nebyla úspěšná.

Do rodiny podezřelého patří ještě jeho manželka a pětiletá dcera, které v době činu v bytě nebyly. Vyšetřování pokračuje, napsal Donaukurier.

Lidé přispívají na rodinu zahynulého šerpy

27. července dovršili 37letá Norka Kristin Harila a její nepálský horský vůdce Tenjin Sherpa výstupem na K2 (8611 m) světový rekord - zdolali všech čtrnáct osmitisícovek za 92 dnů. (Náš web informoval.)

Pozůstalí po šerpovi Hassanovi.Zdroj: DKJejich výstup kalila smrt horského nosiče Muhammada Hassana (podle médií spadl z výšky asi 8200 metrů), kolem jehož těla pak procházela ten den řada horolezců, také Harila. To, že mu nepomohli, kritizoval světový tisk. Našel se ale rakouský horolezec Wilhelm Steindl, který ten den šel také na K2, ale kvůli lavině se vrátil. Jeho kameraman cestu natáčel a dronem sledoval i cestu zpátky.

Steindl po sestupu navštívil rodinu zahynuléo šerpy - manželku, jejich tři malé děti - a zorganizoval na internetu sbírku pomoci pro ně. "Peníze nemají být zasílány rovnou rodině, nevěděla by, jak je užít. Matka nemá žádné vzdělání, nebezpečí okradení a zneužití by také bylo velké." Na výzvě uvedl, že matce bude každý měsíc posílán malý obnos, ze kterého může pokrýt jídlo, čistou vodu, léky, oděv a lékařskou péči. Místní škola bude z darů poskytovat a vyúčtovávat školné dětí. Něco z nich můžeme také ušetřit na možnost studia všech tří dětí. "Zachráníme společně existenci rodiny, kterou západní horolezci nechali ve štychu. Ukažme, že jsme lepší! Díky za vaši lidskost, díky za vaše velké srdce, díky za vaše spolucítění," uzavřel Steindl na webu 10. srpna.

Rekordmanka Harila vylíčila na webu z důvodu falešných informací na sociálních sítích a projevů nenávisti až k výhrůžkám smrtí vlastní zkušenost onoho dne. "V místě úžiny Bottleneck zkoušela s kameramanem Gabrielem a dvěma dalšími horolezci půldruhé hodiny spadlého šerpu vytáhnout. Kvůli varování před lavinami ve výstupu pokračovala, zatím co Gabriel s dalším lezcem zůstali se zraněným a dělili se s ním o kyslík a horkou vodu. Po další hodině musel dál i kameraman, protože také on už potřeboval další kyslík. Když se k nám připojil, věděli jsme, že to Hassan snad nedokáže. Trhalo nám to srdce… Na cestě zpátky jsme zjistili, že šerpa mezitím zemřel. Nebylo ale dost lidí ke snesení jeho těla dolů… Jeho smrt byla skutečně tragická a já velmi cítím s jeho rodinou. Udělali jsme ale, co jsme mohli, hlavně Gabriel." Současně také zmínila, že Hassan nebyl na výstup dostatečně vyzbrojen, neměl ani rukavice…

Od sousedů: Nevíte, kdo nosil toto tričko?

Na kontě sbírky pro jeho rodinu, založenou Steindlem, bylo dnes dopoledne 114 327 eur od 2787 dárců a každé snad dvě minuty přibývali další. Do našeho náhledu byli na seznamu třeba dárkyně 5000 eur, 67letá milionářská dědička Eva-Maria Bucher-haefnerová ze Švýcarska, 2000 eur poslal německý televizní moderátor Jörg Pilawa (57), 1000 eur také Kristin Harila…

Nezaplatili jídlo a přejeli hospodskou

16letá dívčina a o rok starší kluk ve středu poobědvali v linecké asijské restauraci a nezaplatili. Když večer nasedli do SUV, postavila se hospodská (41) před vozidlo, za jehož volantem sedělo děvče, a to ji dvěma koly přejelo. Byla těžce zraněna a ještě dnes ležela na intenzivce Keplerovy nemocnice. Policie našla jako majitelku auta matku dívky ve Štýrském Hradci.

Mladiství v SUV, stíhaní pro pokus vraždy, byli v mezinárodním pátrání na útěku v sobotu dopoledne zadrženi policií na benzinové pumpě v Chorvatsku. Rakouské orgány požádaly o jejich vydání.