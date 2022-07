Ceny ovlivňuje i více turistů v západních částech země a regionální úroveň platů. Průměrný roční příjem čistého v okrese Dornbirn je 25 700 eur, o 14 % víc než v Jennersdorfu (22 600), ale měřeno na regionální ceny by si mohli Jennersdorfští dovolit víc řízků než Dornbirnští. Aktuální inflace podle statistiků zvýšila ceny řízků za rok o 11 %.

Motorkáři hasili ledovým čajem

Po nehodě asi desetičlenné skupiny motorkářů na jejich oblíbené štrece u Weißenkirchenu ve Wachau v neděli začal doutnat silniční násep - po pádu 21letého jezdce začal z jeho poškozeného motocyklu vytékat benzín a v horku se vzňal. Skupina zavolala lékaře a hasiče a začala s plameny bojovat. Zraněný byl se zlomenou holenní kostí dopraven do nemocnice ve Křemži. Pilot vrtulníku automotoklubu Gerold Hofbauer popsal svépomocný zásah jezdců - svými motoristickými botami plameny ušlapávali, jak to šlo, a vypotřebovali své zásoby pití - láhve ledového čaje. Oheň se jim tak podařilo do příjezdu hasičů utlumit do rozsahu asi 40 metrů čtverečních.

Praví hasiči přišli už skoro k hotovému.Zdroj: Deník/FF

Dovezli si rodinku škorpionů

Pořádně se vylekala paní z Natternbachu, když o víkendu rozbalovala kufry po návratu z dovolené v Chorvatsku. "Mezi plavkami a letními šaty si udělal pohodlí několikacentimetrový škorpion," napsaly OÖN. "A nebyl sám, v zavazadle byli dva čerstvě narození další, ale mělo jich ještě přibýt, v krátké době jich paní škorpionka porodila víc než deset…" Turistka rodinku zajistila a alarmovala pomoc zvířat v Gusentalu. Skupinka teď čeká v útulku v Linci. "Jakmile bude příležitost, třeba když nějaký náš zaměstnanec pojede na dovolenou do Chorvatska, vezme je s sebou a tam zase vypustí," řekla zaměstnankyně útulku.

Návštěvníci z Chorvatska.Zdroj: Deník/OÖN

Chtěl zmrzlinu zadarmo…

"Z těžko vysvětlitelných důvodů se v neděli ráno ,vytočil´ 40letý občan ve vnitřním městě Welsu," píší OÖN. Kolem sedmé hodiny mu totiž v lokálu na náměstí nechtěli dám zadarmo zmrzlinu. "Dvěma zaměstnankyním hrozil zabitím, což se pokoušel zdůraznit železnou tyčí dlouhou 1,24 metru. Držel ji ještě při příjezdu policie. Zraněn nebyl naštěstí nikdo. Hlídka ho zadržela a po dohodě se státním zastupitelstvím dodala agresora do věznice," uvedl list.

Nezdražil!

Růst cen energie většinou pronajímatelé přenášejí v plné výši nájemcům, uvedl Volksblatt. Ne ale Richard Reischl, který jde opačným směrem, a ne bez problémů.

Vlastní čtyři nájemní byty v Hebertshausenu se 6000 občany v okrese Dachau. Rozhodl se dvěma rodinám, které u něho bydlí, dobrovolně snížit "studené" nájemné bez energií o sto eur měsíčně, tedy o 14 % celkového nájemného. Zatím prý do konce roku, ale kdyby ceny zůstaly dál tak vysoké, nabídku prodlouží. "Jde o velmi dlouhodobé, spolehlivé nájemníky, ale nevydělávají moc, jeden je například pomocným kuchařem. Já bych je nechtěl ztratit," řekl Reischl, starosta Hebertshausenu.

Říká o sobě, že je spontánní a v privátních záležitostech často moc nepřemýšlí. Tak je tomu i tentokrát. Po jeho snížení "studeného" nájemného je jeho cena příliš hluboko pod místně obvyklou, tedy asi 13 eur za metr čtvereční. A v tom je problém - když pronajímatel vyžaduje méně než 66 % místně obvyklé ceny, finanční úřad mu vytkne chybějící úmysl pronájmem dosáhnout zisku. Pak nemůže odečítat z daní náklady na reklamu, výdaje na modernizaci a podobně. Nájemné kromě toho musejí danit sto procenty původního výměru, vysvětluje list.

Reischl říká, že to je mu ale jedno, dozvěděl se to až po snížení nájemného. "Musím a mohu s tím žít, a byl bych to udělal, i kdybych o předpisu věděl," dodává. Se slevou po rodiny, které obzvlášť trpí růstem cen, seznámil i ostatní nájemníky, a okamžitě souhlasili.

Jeho informace o akci na facebooku má už 2700 liků, přes 160 000 uživatelů mu drží palce, zaznamenal AZ.

Mladých v Německu ubývá

V Německu žije tak málo mladých ve věku 15-24 let, jako dosud nikdy od roku 1950, napsal DK. Z 83,2 milionu lidí bylo loni v tomto věku 8,3 milionu, tedy deset procent (v Brandenbursku 8 %, v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předpomořansku 8,3 %). Největší podíl měli mladí v první polovině osmdesátých let, kdy dorůstaly ročníky "babyboomu". V roce 1983 bylo 15-24letých 13,1 milionu, 16,7 % obyvatelstva.

Podle Eurostatu měli mladí v EU koncem roku 10,6 %. Nejvíc v Irsku 12,6, Dánsku a na Kypru 12,3. Nejméně jich bylo v Česku a v Bulharsku - 9 procent.

Svaz Šumaváků chystá sraz

Německý svaz Šumaváků (DBB) uspořádá letos své Jakubské setkání 30.-31. července v Pasově, v Lackenhäuseru a na Třístoličníku. V sobotu bude v 10 hodin na pasovské radnici předána Kulturní cena města pro Šumaváky 2021" dr. Gernotu Peterovi za jeho práci v Muzeu Šumavy ve Vídni, jeho výzkum rodin a práci pro svaz rodáků Prachatic. Svaz při této příležitosti oslaví 60 let patronace města Pasova nad Šumaváky. Ve 14 hodin bude v domě umění v Bräugasse otevřena výstava k dorozumění, od 15 hodin zazpívá a zatančí na Radničním náměstí mládež Šumaváků.

V Lackenhäuseru bude v 17.30 v Domě Adolfa Webingera zahájena výstava zvyků Šumaváků a prodej knihy na stejné téma. V 18 hodin začne vzpomínková oslava u památníku vyhnání v lese u obce, v 19 hodin bude veřejné zpívání ve Webingerově domě. V neděli bude v kapli biskupa Neumanna na Třístoličníku od 9.30 horská mše mj. s krojovanou dechovkou Neureichenau. V 11 hodin naváže v místním horském hostinci setkání, na němž má být hlavním řečníkem Daniel Herman, bývalý český ministr kultury. "Jakobínské setkání Šumaváků je finančně podporováno bavorským ministerstvem pro rodinu, práci a sociální věci," uzavírá PNP.