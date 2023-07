V Bad Leonfeldenu byla ve čtvrtek letní noc dechovek pod titulem Muzika spojuje regiony. Připomněla 10leté jubileum přeshraniční zemské výstavy v roce 2013. Na náměstí přilákala stovky posluchačů, také komunální politiky sousedících obcí Bad Leonfelden, Vorderweißenbach, St. Stefan-Afiesl, Přední Výtoně, Loučovic a Vyššího Brodu. Jejich setkání na motto 6 obcí - 2 země - 1 region se zabývalo mj. turistikou. "Také díky kyvadlové přepravě zdarma ze zúčastněných obcí to byl jeden z nejpočetněji navštívených večerů," píší OÖN.

Hrály vojenská hudba Horních Rakous, mládežnická a krojovaná kapela z Bad Leonfeldenu. "Přednesly koberec melodií plných nálady, ale vedle klasiky pochodové hudby a koncertních kusů nepřišla zkrátka ani česká dechovka," píší OÖN.

Náměstí plné hudby.Zdroj: Zdroj: OÖN

Festival tančícího publika

Tak nazval projekt autor nápadu a motor třídenního festivalu Sunnseitn ve Freistadtu muzikant Gotthard Wagner. Na slavnosti se šesti tanečními plochami od pátku do neděle vystupuje padesátka hudebníků a tanečníků. První večer se konal v restauraci Pammer v Guttenbrunnu/Hirschbachu, v sobotu zazní ve freistadtském pivovaru od 20 hodin středoevropská taneční hudba a komu se bude chtít tančit ještě v neděli, tomu OÖN doporučují od 9.45 Bretterbühne Neumarkt.

Do Freistadtu namířili i Luca Bassanese a jeho "La Piccola Orchestra Popolare" z Itálie. Na snímku ze zdroje OÖN.

Přijel zahrát poitalsku.Zdroj: Zdroj: OÖN

Rekordně moc lidí ujíždí od nehod

V prvním čtvrtletí zahynulo při dopravních nehodách v Rakousku 76 lidí, o jednoho méně než předloni, napsal Volksblatt. Zraněno bylo 781 chodců, o 21 % víc než v roce 2022. Usmrceno jich bylo 15, každý třetí na chráněném přechodu.

Nápadný je růst počtu "újezdů" řidičů od kolizí - bylo jich za kvartál 450, od osmi procent všech nehod se zraněními (ve Vídni 14 %) a o 22 % víc než předloni. To je rekord od začátku digitálních záznamů v roce 1992. Stoupl také počet nehod pod vlivem alkoholu - byl u 8,3 % případů. Jen předloni jich bylo procentuálně víc - 8,5.

Přibylo utonulých

Letos přišlo o život ve vodě v Rakousku přinejmenším už 32 lidí, loni za stejnou dobu 19. V Horních Rakousích jich utonulo sedm. "Pokud bude trend pokračovat, mohl by se do konce roku 2023 počet utonulých v republice ve srovnání s průměrem plynulých pěti let skoro zdvojnásobit," napsaly OÖN.

Celníci v permanenci

Rakouští celníci zaznamenali loni 35 000 případů porušení zákonů při přeshraničním provozu. Jiným orgánům, šetřícím například drogy a produkční pirátství, předali 8500 věcí, o 60 % víc než předloni. Stáhli z oběhu 683 550 falešných eur, předloni 282 880. Kolem 1600 celníků uložilo při 330 000 kontrolách pokuty celkově 7,6 miliardy eur, z toho asi dvě miliardy při únicích daně z tabáku.

Bavorsku mizí lékárny

Méně lékáren než dnes bylo v Bavorsku naposledy koncem 70. let, píše Donaukurier. Loni jich ubylo 89 a nově otevřelo pět, letos v prvním pololetí jich zavřelo 51, nově otevřely čtyři. Koncem června jich bylo v zemi 2835, nejméně od roku 1979.

Další vraždy v Německu

V malé obci Langweid u Augsburgu bylo v pátek kolem 19.15 hodiny postřeleno pět lidí. Dvě ženy ve věku 49 a 72 let a 52letý muž zemřeli, píše DK. Útočit měl jejich 64letý spolubydlící ve stejném domě. Pak se vydal do dalšího domu a zranil střelbou 32letou ženu a 44letého muže. Byl zatčen krátce nato v autě a nekladl odpor. Policie za činem vidí sousedské spory.

Malý rys se chystá na svobodu

V Horní Falci zachráněné několikatýdenní rysí kotě, nazvané Luchsi a vykrmené veterinářem Hubertem Reindlem z Moosbachu, připravují v ochranářské stanici Sachsenhagen, specializované právě na rysy, na vypuštění na svobodu. "Daří se mu docela dobře," říká Reindl. "Jeho rány ještě nejsou úplně zhojeny, ale lepší se." Zraněné a silně zesláblé kotě mu do praxe přinesli lidé, kteří je nalezli ve stodole v přírodním parku Steinwald. Napadlo jej jiné zvíře a Reindl se domnívá, že matka možná přišla o život a nemohla se o mládě starat.

V Sachsenhagenu Luxík bude asi rok a pak se vrátí do Bavorska, pravděpodobně na místo, kde byl nalezen, a vypuštěn na svobodu.

Než se bude živit sám…Zdroj: Zdroj: DK

Bavorská včelstva dala po 16,3 kg medu

První snůška bavorských včelstev dala v polovině června přes mokré jaro 1531 včelařům průměrně 16,3 kilogramu medu. Spolkový průměr od 6400 chovatelů byl 18,4 kg.

Kluci chtěli zabíjet křesťany

Zemský soud v Leobenu potrestal dva kamarády ve věku 15 a 16 let, kteří měli chtít "zabíjet křesťany" a znovuustavit kalifát. Původně byli stíháni za nežádoucí aktivity v chatových skupinách a další delikty - 16letý umístil propagandistické video Islámského státu se stínáním odpůrců a s návody na stavbu bomb. Úřad pro ochranu ústavy je vypátral poté, kdy holandští vyšetřovatelé zachytili jejich posting. Při projednávání vycházely najevo další plány dvojice - chystali útok na školu mladšího z nich v Brucku an der Mur, kde chtěli vystřílet všechny křesťany jedné třídy, k čemuž jim spolužák nabídl automatickou zbraň svého otce. V opuštěné místní škole chtěli založit požár, uřízli hlavu hadovi a druhého týrali noži, homosexuálnímu žákovi hrozili zastřelením… Soud uložil každému dva roky odnětí svobody, z toho po osmi měsíců nepodmíněně, a podrobení se dohledu a deradikalizačnímu tréninku.