Státní zástupce je přesvědčen, že obžalovaní chtěli odstranit nepohodlného rivala - oběť, bratranec druhého obviněného, měl poměr s dnešní manželkou hlavního obžalovaného a také s další ženou, se kterou měl mít aféru druhý obviněný. Poškozenému opakovaně vyhrožovali.

Od sousedů: Na koledě v akváriu

Osmého března obžalovaný požádal přítele, aby ho dovezl do Haidu do dílny nenáviděného soka. Toho pak na místě hnal s nožem do kanceláře a pokoušel se ho bodnout do hlavy. Obhájce nicméně promítl video ze zákroku v dílně, z něhož je zřejmé, že nůž byl složený a jeho mandant jej použil jako "boxer". Když se napadanému podařilo útok odvrátit, obžalovaný ho vší silou bodl do zad a odjel v autě se svým známým.

Státní zástupce popsal vícekrát odsouzeného jako agresivního. Jeho násilnost potvrzuje i napadení justičního úředníka při odvádění z jednání o prodloužení vazby. Finanční prokuratura požaduje 3190 eur náhrady výpadku úředníkovy mzdy. Rozsudek by měl padnout 12. prosince.

Zač jsou stromky u sousedů

Štýrská zaměstnanecká komora porovnala ceny vánočních stromků a zjistila "do očí bijící" rozdíly. Metr jedle kavkazské stojí mezi 7 a 35 eury. Na trhu prodávalo 28 štýrských obchodníků 1,5metrové jedle za 10,50 až 54 eur.

Dva senáty, dva názory

Devět let starou vraždu viděly soudy rozdílně. Senát mnichovského soudu měl ve středu za prokázané, že 64letý zabil před devíti lety svou manželku výstřelem do hlavy. Jiný senát stejného soudu ho loni zprostil obžaloby z vraždy. Nejvyšší soud výrok ale zrušil a věc, zpočátku označovaná za sebevraždu, musela být projednána znovu.

Státní zástupce vyšel z toho, že rodilý Bosňan Srečko S. zabil v žárlivosti manželku, se kterou žil 17 let a měl s ní pět dětí. Podle výpovědi objevil ten večer u ženy zprávu od jednoho známého a rozhodl se ji zabít výstřelem do hlavy. Pak to zkoušel prezentovat jako sebevraždu a vložil ženě do ruky nábojnici. Nakonec tvrdil, že po domluvě hráli sexuální hry se zbraní. Onoho večera 2015 ji chtěl ženě vzít při zápase z ruky, ale pak vyšla střela a manželka spadla…