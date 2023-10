"Hrubý měsíční plat doručovatelů s kolektivní smlouvou je 1730 eur, příplatek za práci v neděli je pět eur na hodinu. Kilometrovné obnáší 24 centů za kilometr. Podle voleného rady podniku Toniho Pravdiče najezdí za měsíc tisíc i více kilometrů," píše DK.

Chtějí pohřby v barvách Rapidu

Vídeňský podnikatel v pohřebnictví Christoph Ebner (39) nabízí v rámci tendu branže k větší individualizaci obřadí třetím rokem tzv. "rapidní pohřby" ve stylu tradičního fotbalového klubu, jehož je od dětství příznivcem, píše DK.

Tak půda pro pocházení na rakev pohřbu Rapidu pochází ze stadionu Allianz ve Vídni-Penzingu a je sbírána několikrát ročně, když se trávník renovuje a půda se provzdušňuje. Rakev je zvlášť vyrobena v Rakousku nebo v Německu podle přání. Všechna jsou nalakována zelenou a bílou, případně s modro-červenými pruhy, základními barvami klubu. Náhrobní kámen může dodat na přání rodiny partnerský podnik. ",Rapidní´ pohřeb přitom není dražší než normální," tvrdí Ebner.

Od sousedů: Horní Planá a Neureichenau plánují společně

Připomíná: "Fandové Rapidu sami vědí, že ne každá hra dojde do prodloužení, často je ,odpískána´ trochu nečekaně. Proto by lidé měli ještě za života deponovat svá přání…" O formě pohřbu se samozřejmě baví s pozůstalými, ale když ví sám o přání odcházejícího, je to pro něho snazší…

Milionová lebka po letech k vidění

Práce „For the Love of God“ Brita Damiena Hirsta (58), lebka osazená 8601 diamantem, je po letech zase vystavena - v mnichovském Museu of Urban and Contemporary Art (MUCA), bývalém protileteckém bunkru. Podle muzea je to první sólo výstava tohoto umělce v Německu. "Naštěstí už jsme bunkr měli, jinak bychom si ho museli pro tuto expozici vybudovat," říká spoluzakladatelka MUCA Stephanie Utzová v souvislosti s řadou bezpečnostních opatření. Bunkrem budou provázeny skupiny do 20 osob a odlitek lebky z 18. století si prohlížet asi deset minut. Pro zbytek expozice - přes 40 Hirstových prací, také těla zvířat ve formaldefydu - nejsou časy diváků omezeny.

Výstava „For the Love of God“ bude otevřena pravděpodobně až do podzimu 2024, diamantová lebka tu má být jen do konce ledna.

Lebka s diamanty láká.Zdroj: Zdroj: DK

Absolvovala ironman

Cílem v Kona probíhá na snímku ze zdroje DK Julia Rohrackerová (32), triatletka z Burgkirchenu, která se v tuto chvíli stává absolventkou Ironman World Championship na Havaji. Trať zvládla za 10 hodin, 51 minutu a 39 sekund. Jásá s ní i otec Klaus (na snímku s rudo-černými slunečními brýlemi). Úsek 3,8 km plavání zdolala za 1:08 hod., jízdu na 180 km na kole za 5:53 hodiny a maraton za 3:41 hodiny. Ve věkové kategorii 30-34 let byla 54., celkově ze 2041 žen 253. „Byla jsem dokonce trošku rychlejší než taťka," dodala. Našli jsme si, že ten absolvoval závod v roce 2016 za 10:54:39 hodiny a byl 20. v kategorii 54.-59 let, celkově 1024. ze 2206 vytrvalců (plavání 1:18:47, kolo 5:53:08, maraton 3:34:55)…

V cíli ironmanu!Zdroj: Zdroj: DK