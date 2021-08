Na dálnici A5 u Poysdorfu (okr. Mistelbach) naměřila policie inspekce Großkrut v pátek dopoledne dvěma autům s českými poznávacími značkami rychlost 223 a 203 km/h v míst, kde je povoleno maximálně 130. Jeli směrem na Brno, dodávají OÖN.

Chagallův obraz u sousedů. | Foto: Deník/PNP

Linecký most se otevírá

Než v pondělí ráno projedou první autobusy, auta a cyklisté po novém mostě přes Dunaj v Linci, patřila stavba celou sobotu občanům města při "mostní slavnosti". Po slavnostním aktu v 10.30 hrála kapela společnosti Linz-AG a po obou stranách mostu, pod ním a vedle něj běžel až do večera program. List OÖN připomněl, co návštěvníci asi nevědí - že most může "vyrůst" až o 30 centimetrů. "To je normální, termické natažení jsme už zohlednili na koncích mostů," říká Willibald Kitzmüller, vedoucí projektu stavby, po které bude jezdit denně až 14 000 vozidel.