Minulost i v muzeu

V Zámeckém muzeu ve Freistadtu začala zvláštní výstava k městu trhů - Freistadtu. Připomene, že tradici založila výstava v zámku rodiny Kinských v roce 1862 s cílem posílit hospodářství Mühlviertlu a předvést řemeslné a zemědělské produkty regionu. Ve 20. století byl repertoár rozšířen o zábavu - v roce 1906 se tu návštěvníci mohli pobavit v optickém kabinetu a na kolotoči, píší OÖN. Ke 160. výročí vychází poprvé rozsáhlá veletržní kronika Heidemarie Pöschková o 160 stranách.

Akce zve návštěvníky na procházku historií trhů Mühlviertlu. Budou moci shlédnout řadu fotografií, ochutnat grilovaná kuřata, cukrovou vatu, turecký med, koupit si výpravnou kroniku zdejších trhů… S podporou Braucomunne bude představen ochutnávkami také první freistadtský „Mess’Bier“, který se bude prodávat při Mühlviertler Wiesn a zážitkovém trhu 12. až 15. srpna.

Budou mít duhové přechody?

Městská rada Riedu bude ve středu večer hlasovat o zřízení přechodu pro chodce v duhovém provedení, píší OÖN. O zavedení takového ochranného opatření diskutují i v dalších hornorakouských městech. "Má být zároveň znamením rovného zacházení s lidmi všech sexuálních orientací," uvádí deník. V Riedu si starosta Bernhard Zwielehner myslí, že většina radních bude pro. V Braunau o tom budou hlasovat ve čtvrtek. Duhový přechod tam má být na návrh SPÖ na náměstí mezi radnicí a kavárnou Melange. Ve Steyru "duhovka" funguje od května.

Nával na medicínu

Na lékařskou fakultu linecké univerzity se hlásí 1907 zájemců o 310 studijních míst. V celém Rakousku je k přijímacím testům 8. července přihlášeno na 16 000 lidí (loni 18 000). Ve Vídni je na jedno místo více než deset uchazečů, v Innsbrucku asi osm, ve Štýrském Hradci sedm a v Linci šest. K testům se zpravidla dostavuje kolem 80 procent přihlášených. Řízení trvá včetně poolední pauzy kolem osmi hodin. Zkoušeny jsou znalosti z biologie, chemie, fyziky, matematiky, čtenářská kompetence, porozumění textům a kognitivní dispozice. Uchazeči o zubní obor musejí místo porozumění textům prokázat manuální zručnost. 95 procent studijních míst je vyhrazeno uchazečům z EU, nejméně 75 % pro studenty s rakouskou maturitou. V zubní medicíně je jediným kritériem výsledek testu.

Přehodili mrtvé

V jednom pohřebním ústavu v Tyrolsku došlo minulý týden k záměně nebožtíků, napsal Volksblatt. Do hrobu stoleté zesnulé na hřbitově ve Fulpmesu (okr. Innsbruck-venkov) byl omylem uložen 85letý muž. Měl být zpopelněn ve čtvrtek, ale zaměstnanci pohřebního ústavu při rutinním nahlédnutí do rakve zjistili, že je v ní stařenka. Ta měla být údajně pohřbena dva dny předtím… Pracovníci o tom informovali šéfa, ten je ale vyzval, aby o tom pomlčeli a mrtvou odvezli do krematoria. Protože zaměstnanci informovali policii, ta už tam čekala a zpopelnění zabránila. 85letý byl zatím exhumován, stoletá po malém obřadu uložena do správného hrobu.

Zase Češi v horách…

Horští záchranáři z Obertraunu pomáhali v pondělí českému páru z lezecké cesty Himmeleck na Vysokém Krippensteinu (okr. Gmunden). "23letý a jeho 19letá přítelkyně vyjeli v 11 hodin lanovkou nahoru a za dobrého počasí nastoupili na cestu, která bývá zvládnutelná asi do dvou hodin. Oba byli po zhruba čtyřech hodinách teprve v polovině a začalo pršet. Když blízko nich udeřil blesk, už si netroufali jít dál a zavolali horskou službu s prosbou, co mají dělat," napsaly OÖN. "Ti v 16.48 hodin vystoupili k promočené a lehce vyčerpané dvojici a doprovodili ji k lanovce, se kterou Češi sjeli do údolí."

Mistr světa nealko-koktajlů

Rakušan Stefan Haneder z Freistadtu vyhrál 11. mistrovství světa v mixování nealkoholických nápojů, finále Mattoni Grand Drink 2022 v rámci filmového festivalu v Karlových Varech. O titul bojovalo 17 finalistů, kteří museli během šesti minut připravit nealko se základem minerálky Mattoni, píší OÖN. Haneder byl předtím dvakrát vicemistrem světa v této disciplíně. Druhý skončil Čech Vítězslav Cirok z baru Grandhotelu Pupp, třetí Alvis Cimža z Lotyšska.

Haneder vyhrál koktejlem The 5 Elements ze 100 ml perlivé Mattoni Grand, 40 ml nealkoholického karibského rumu Rick, 15 g pasterovaného vaječného bílku, 0,2 g mixu chilli a šafránu, 15 ml sūpāsawy a 15 ml sirupu Monin Apple Pie. Sūpāsawu popisují odborníci jako směs organických kyselin z citronů, jiných citrusů, rebarbory, banánů, tamarindu, hroznů a anorganické látky, která se přidává do džemů. Vítěz získal prémii 10 000 dolarů.

Národní park se "nafoukl"

O 605 hektarů se zvětšil Národní park Bavorský les a stal se tak největším lesním parkem Německa. Událost oslavili ve středu odpoledne v Mauthu za účasti ministra životního prostředí Thorstena Glaubera. Rozšíření "dostal" park předloni k 50. výročí založení. Od otevření v něm bylo prokázáno 11 000 druhů zvířat, hub a rostlin, mezi nimi 16 "pravěkých" reliktů brouků, rysi, netopýři, bobři, ale také lýkožrouti… Park navštěvuje ročně asi 1,3 milionu lidí.

Islám není náboženský předmět

Bavorský ústavní soud odmítl stížnost na nový povinný předmět v Bavorsku, islámskou výchovu, napsal Donaukurier. Ta je od tohoto školního roku na asi 370 školách. To zažalovali pedagog Ernst-Günther Krause, Svaz pro svobodu ducha a skupina podpory nadace Giordana Bruna.

Soud uzavřel, že takového populární (obecné) žaloby jsou nepřípustné, protože by takto mohly být napadeny všechny předpisy bavorského práva. K těm ale osnovy islámské výchovy nepatří, ty jsou pouze interními správními normami, které slouží vyučování a nemají charakter právních předpisů působících na venek. A že by zákonnou úpravou islámské výchovy byla neústavně omezena základní ústavní práva, žalobci přípustným způsobem nedoložili.

K tomu se u islámské výuky nejedná o konfesní předmět náboženství, daleko víc jde o "všeobecnou nauku o hodnotách v kombinaci s islámskou výchovou jako alternativu předmětu etiky".