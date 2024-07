Od narození trpí nevyléčitelnou cystickou fibrózou a ve věku 21 let jí byly transplantovány plíce. Meschnig s transplantovaným srdcem a plícemi vyhrál ještě evropský titul ve skoku do výšky a získal bronz v badmintonové čtyřhře. Na hrách startovalo 13 Rakušanů.

“Mé finále proti soupeřce z Maďarska bylo těsné, nakonec rozhodly mé lepší nervy,” řekla pro OÖN. Na šampionátu ji mentálně povzbuzoval přítel Markus.

Stolní tenis jí “sedí”, loni v něm vyhrála zlato na mistrovství světa v Perthu a k tomu ještě titul v bowlingu. Příští rok bude mít cestu na šampionát kratší – v srpnu jej budou hostit Drážďany. V Rakousku budou 7. a 8. září poprvé sportovní dny transplantovných v Riedu. Více na www.atsf.at.

Co bude slovem mládeže?

Nový výraz roku 2024 mladé generace bude vybrán v onlinovém hlasování o deseti porotou vybraných kandidátech. Je mezi nimi i slovo “yolo”, které vyhrálo už v roce 2012: znamená You only live once, užívané k ospravedlnění impulsivních nebo riskantních rozhodnutí, vysvětlil pořádající Langenscheidt Verlag.

Na seznamu jsou i pojmy z arabštiny, například „Akh“ jako bratr, používané při oslovení kamaráda nebo známého (příklad – Co budeme dělat zítra, akh?) nebo „Talahon“ (pro lidi se stereotypními znameními nebo chováním). Do začátku září se určí tři favorité, do 8. října budou vybráni finalisté, vítězné slovo bude oznámeno 19. října z frankfurtského knižního velertrhu.

Slovo mládeže bylo poprvé zvoleno v roce 2008, kdy se jím stalo Gammelfleischparty, “drzé” označení zábavy nad 30 let starých. Loni bylo první „goofy“ popisující nemotornou nebo pošetilou osobu.

Kněz, který vyráběl pervitin…

38letý duchovní, který v Dolních Rakousích vyráběl pervitin, se přiznal, a druhý zatčený, 30letý Iráčan z Vídně, se přiznal k části obvinění. Oba byli vzati do vazby. Při domovní prohlídce byly na faře duchovního nalezeny drogové látky a laboratorní náčiní k výrobě.

Kněz, který přišel z Varšavy, byl neprodleně zbaven služby v diecézi St. Pölten.

Razie v nehtových studiích

Dvě nehtová studia v Horních Rakousích a v Korutanech navštívila kontrola finanční policie a zatkla dvanáct zaměstnankyň a jednoho zaměstnance. V Horních Rakousích byla provozovna otevřena až letos. Sedm zaměstnaných ani po výzvách nepředložilo žádné průkazy k ověření totožnosti. Šéfová studia poté doklady přinesla. Policie ale zjistila, že jsou jiných občanů EU, a zatkla kvůli klamání sedm zřejmě ilegálně zaměstnaných Vietnamek.

Souběžně kontrolovala finanční policie také další studio stejné provozovatelky v Korutanech a zatkla pět osob. Vietnamská ředitelka se bude zodpovídat za porušení sociálního pojištění a zákona o zaměstnávání cizinců.