"Zprvu bylo usuzováno, že šlo o akt vandalismu, o jízdní kolo vyhozené do troleje, ale bylo to nedorozumění - nešlo o Fahrrad, ale o Fahrdraht," řekl mluvčí policie v Pasově. Fahrdraht je v železničním žargonu vrchní trolej, a ta se přetrhla, možná prý horkem.

Když dvojpatrový nákladní vlak naložený BMW vyjel z továrny, "švihl" "draht", ve skutečnosti silný měděný vodič, plnou silou po každém jednotlivém vozidle na horní palubě…

Předzahrádky ve Vídni až do 28. února

Vídeňská radnice umožňuje gastronomickým podnikům stejně jako loni ponechat si venkovní zahrádky až do 28. února 2023. Je to protipandemické opatření - umožnění návštěvy oblíbených podniků v otevřeném prostoru v dostatečném rozestupu. Loni toho využilo přes polovinu restaurací a kaváren ve městě, informovala náš web Markéta Poláčková z Eurocommu.

Od sousedů: Český horolezec spadl z 300metrové stěny

Dobrovolně nasazen v Ekvádoru

Sedmnáct volontérů - dobrovolníků - bude příštích deset až dvanáct měsíců trávit v Asii, Africe, Latinské Americe a ve východní Evropě, napsaly OÖN. Jedním z nich je 18letý Franz Pröll z Ulrichsbergu.

Nastoupí k civilní službě v únoru, jakmile uzavře učení se kovotechnikem s maturitou. Ekvádor si vybral, protože vyrostl ve Španělsku a tamní řeč má už "v ruksaku". S volontéry se už teď rozloučil ve své kanceláři prezident Alexander Van der Bellen. Kdo takovou dobrovolnou mírovou nebo sociální službu v cizině absolvuje, nebude už v Rakousku povoláván do civilní základní služby.

Čeká ho brigáda v Ekvádoru.Zdroj: Deník/OÖN

Mladíci budou spolupracovat v zahraničí na speciálních projektech organizace Don Bosco pro děti a mládež. Vysílací organizací je "Volontariat bewegt", podporovaná "Jugend Eine Welt", salesiány Don Bosco, Austrian Development Agency, ministerstvem sociálních věcí a privátními i církevními iniciativami. Na hřištích, ve školách, mládežnických centrech a pěveckých sborech budou účastníci moci při práci s domácími mladými kreativně uplatnit své schopnosti a talent, popisuje Tips.

Jezero skoro na suchu

Neziderské jezero bylo v pondělí na nejnižším stavu od začátku měření v roce 1965, napsal Volksblatt - 115,04 metru nad hladinou Jadranu, o centimetr níž než při předchozím minusovém rekordu koncem září 2003. V roce 1865 jezero komplet vyschlo.

Od sousedů: Deci piva za den prý stačí

34 000 havárií za květen

Bavorská policie zaznamenala v květnu 34 001 dopravních nehod, o 16,4 % víc než loni. Havarovalo 6014 lidí. 41 z nich zahynulo, 946 bylo zraněno těžce a 5027 lehce. Počet nehod s postižením osob stoupl proti květnu 2021 o 41,3 %. Věcné škody byly vyšší o 13,1 %.

Květnová čísla potvrzují smutný trend. V prvních pěti měsících roku se v Bavorsku zvýšil počet nehod o 13,1 %. Bylo jich celkem 144 400. Zabito nebo zraněno při nich bylo 21 069 lidí, o 22,1 % víc než před rokem.

"Vypustili" první kočky

První kočky byly ve městě Walldorf "vysvobozeny" z celoněmecky jedinečného domácího vězení, zákazu vycházení kvůli ochraně vzácných ptáků (náš web informoval). Okres Rhein-Neckar nyní vyhověl dvěma žádostem majitelů "domácích tygrů" a třetí ještě zvažuje. "Přes povolení vycházet musejí jejich páníčci dodržovat obecná ustanovení vyhlášky. Každá vycházka musí být kontrolována přes GPS a data musejí být týdně poskytována nižším úřadům ochrany přírody. Jakmile se kočka objeví v ,nebezpečném´ území, musí být úřad neprodleně informován," píše PNP.

Od sousedů: Zastřelil matku před očima dítěte

"Uvolnění je platné pro rok 2022 a může být kdykoliv odvoláno," řekl mluvčí okresního úřadu. Proti vyhlášce bylo podáno 43 odporů, které nyní správa přezkoumává.

Předpis nařizuje, že kočky nesmějí od dubna do srpna až do roku 2025 "křižovat" místa hnízdění vzácných chocholoušů obecných jižně od Walldorfu. Musejí být vedeny na krátkém vodítku, nebo se prokazatelně nenacházet v místech, kde by mohly představovat nebezpečí pro ptáky ohrožené vyhubením. Za porušení vyhlášky vynesl příslušný úřad zatím jednu pokutu 500 eur.

Hasili pražec

V pondělí večer krátce po 20. hodině zaznamenali usedlíci krátce před vjezdem do nádraží Burghausen zakouření z kolejiště a vyslali varovný signál integrovanému středisku Traunstein. Alarmovaní dobrovolní hasiči z Burghausenu přijeli ve 27 lidech a zjistili na místě doutnání jednoho dřevěného pražce, což uhasili malým hasičákem. Úsek byl tepelnou kamerou překontrolován na případná další ložiska ohně a trať byla asi půl hodiny uzavřena.

Hasí zahřátý pražec…Zdroj: Deník/PNP

Rekordně čápů v Bavorsku

Letos napočítali v Bavorsku více než tisíc hnízdících párů čápů bílých, nejvíc od začátku sledování v roce 1900, jak řekla v úterý expertka Oda Wiedingová. Nejméně párů bylo v Bavorsku v roce 1988 - jen 58. Od začátku tisíciletí jejich počet neustále stoupá.

Galéry se vrátily na Dunaj

Od loňska je bavorský Donaulimes na listině světového dědictví Unesco jako část hranic římské říše, napsal DK. V Mariaortu u Řezna se v ústí Naabu do Dunaje v pondělí objevily tři kopie římských galér univerzit Řezno a Erlangen-Norimberk s názvy Regina, Danuvina Alacris a F.A.N. Na motto Journey without Limits jsou na cestě Evropou. V oblasti Řezna byli kdysi Římané se svými galérami skutečně nasazeni na hlídkování, protože tady bylo nebezpečí vpádu nepřátel pravděpodobné, říká v DK akademický ředitel katedry starých dějin v Řeznu Heinrich Konen.

Římská galéra opět v akci.Zdroj: Deník/BR