Od sousedů: Sedmdesát let v železné plíci

Víc než sedm desítek let přežíval Američan Paul Alexander v "železné plíci", ve stroji, které jsou dnes zpravidla jen v muzeích, napsal DK. Teď zemřel ve věku 78 let na intenzivní stanici, kam ho dovezli s coronavirem. Ve středu to sdělil jeho bratr Philip Alexander na TikToku.

Železná plíce, ilustrační snímek. | Foto: Zdroj: DK

Paul Alexander z Dallasu onemocněl v šesti letech dětskou obrnou a byl od té doby ochrnutý. Dýchaly za něho železné plíce, dýchací stroj. Při tom pacient leží s výjimkou hlavy v dutině uzavřené u krku, kde je mu s pomocí různých tlaků vzduch tlačen do plic a z nich. „V tomto ,ponorkovém cylindru´ strávil více než 70 let,“ píše DK. „Byl podle Guinnessovy knihy rekordů člověkem, který v železné plíci žil nejdéle. Zvládl při tom vystudovat práva a pracovat v tomto oboru. Napsal také knihu. Mohl kontejner na čas opouštět, když se naučil speciální techniku dýchání. Naposledy se do železné plíce vracel jen ke spaní…“ Rumunský starosta půjde domů k potrestání Utekl z vlasti kvůli hrozícímu trestu za korupci do Bavorska. Ve středu uznal vrchní zemský soud v Mnichově jeho vydání rumunským úřadům přípustným. „Starosta velkoměsta Baia Mare byl loni koncem listopadu odsouzen za korupci k pětiletému vězení. Při povolování podpor sportovnímu klubu neoprávněně a opakovaně požadoval platby také pro sebe,“ píše DK. „Před nastoupením trestu utekl do Německa, kde má příbuzné. Po obdržení informace o jeho možném místě pobytu nechala bavorská kriminálka hlídat jeho telefony a sledovat více budov. Pátračům se ho podařilo pár dnů po útěku koncem listopadu zadržet v Augsburgu. Během deseti dnů má být vydán,“ uvedl DK. Radnici obsadily kachničky „Jsou slaďoučké, piští, některé jsou žluté, jiné růžové, a zabydlely se na radnici v Ulmu,“ líčí malé kachničky z plastu DK. „Sedí na ukazatelích, rámech obrazů, byly už viděny i na dámských toaletách. Podle mluvčí úřadu Marlies Gildehausové už na radnici není místečka, kde by nebyly…“ Personál a návštěvníci se dohadují, kde se tady figurky berou. Už nejsou jen žluté, zdobí radnici ve všech barvách, s nimi už i malé žabky a kravky. Gildehausová je přesvědčena, že je donáší někdo zvenku, možná cizí… První se objevily v prostorách přístupných veřejnosti, ale staly se tak oblíbenými, že se "ujaly" i v kancelářích. Nového primátora Martina Ansbachera pozdravily dvě kačenky z jeho počítače hned první den. Kdo je do úřadu "zanáší", neví ani on. „Jsou legrační, ale já je sem nenosím,“ říká s úsměvem. Plastové kachničky jsou na radnici jako doma…Zdroj: Zdroj: DK Začíná "ostré" blýskání Nar B11 a B85 v okresech Regen a Deggendorf provede policie od zítřka do 30. dubna soustředěné kontroly na hlavní příčiny dopravních nehod - nepřiměřenou rychlost a nesoustředěnost. Bude se klasicky "blýskat", laserovat, střežit z trailerů, má být provedeno na devadesát měření. Největší část smrtelných nehod v Dolním Bavorsku se loni stala mimo osady, nejvíc na spolkových silnicích. Linecké autojaro bude už 52 V lineckém Design Centru bude 16. - 17. března 52. ročník lineckého autojara. Veřejnosti v obou dnech se představí od 9 do 18 hodin na 200 "vypulírovaných" nových vozidel čtyřiceti značek. Bude mezi nimi také čínská BYD a ve Štýrském Hradci stavěný Fisker Ocean. Návrat slaví korejská značka Ssangyong. Vystavené vozy mají celkovou hodnotu dvanáct milionů eur. Nejlevnější je Hyundai i10 za 16 480 eur, nejdražší Mercedes-AMG GT za 288 519 eur. Silně přibylo exponátů s elektrickým pohonem. 80 % má alternativní, 30 % jezdí plně elektricky. Od sousedů: I Čech se uchází o působení na majáku Pro návštěvníky bude připraveno 20 nabíjecích stanic k použití zdarma. A ceny modelů jsou podle Christopha Günthera letos výrazně atraktivnější než ještě před rokem - máme plné sklady, tvrdí. K vrcholům autojara bude patřit losování plně elektrického Cupra Borrn u stánku OÖN.

