Opilost mužů soud měl za polehčující okolnost, dva z nich nebyli dosud trestaní. Přitěžovalo jim, že souložili bez ochranných prostředků jeden za druhým.

Obhájci si vzali tři dny na rozmyšlenou.

50 let mobilů

Před půlstoletím vyvolal jeden telefonát komunikační revoluci. "Ji, Joel," řekl inženýr Motoroly Martin Cooper na 6th Avenue v srdci New Yorku do mluvítka. "Volám ti z opravdického mobilního telefonu - osobního, přenosného…" Nadcházející pondělí to bude padesát let.

První přístroj DynaTAC byl ve srovnání s dnešními monstrem - prototyp s velkou anténou byl velký čtvrt metru a vážil asi kilogram. Infrastruktura mobilního volání přitom v USA existovala tehdy už několik let jako buňky pro autotelefony.

Od sousedů: Odtálo průměrně 28,7 metru alpských ledovců

Cooper a jeho tým sbalili techniku do přenosného přístroje, sériová výroba začala až o deset let později typem DynaTAC 8000X, prodávaným za 4000 dolarů, což by nyní bylo asi 10 000 dolarů. Za to získal zákazník akumulátorový čas 30 minut.

V Německu zavedli digitální mobilfunk v létě 1992. První na trhu byla Motorola International 3200, těžká přes půl kilogramu a s "výdrží" akumulátoru na maximálně 120 minut. Stála 3000 marek. V dubnu 1993 už bylo na sítích telekomu a Mannesmannu několik set tisíc uživatelů.

Nová služba «Short Message Service» (SMS) se 160 písmeny přišla koncem roku 1992, první vzkaz SMS šel zaměstnanci Vodafonu Richardu Jarvisovi 3. prosince se vzkazem «Merry Christmas». V roce 1994 byla služba zavedena v Německu a pět let poté občané poslali esemesek už kolem 3,6 miliardy.

Našli vraha z roku 1992

V srpnu 1992 byla v poli kukuřice v Meerbuschi u Düsseldorfu zavražděna 50letá Sigrid C. Našel ji 21. srpna muž na procházce se psy. Když jeden začal u pole výt, našel v něm částečně obnaženou průvodkyni, uškrcenou a probodnutou. Případ teď po 31 letech uzavřel Cold Case, píše Donaukurier.

Od sousedů: Projede přes nás mistrovství světa

Protože se tehdy oběť zoufale bránila, uvízl pod jejím nehtem kousek kůže útočníka. Tehdy si s ním vyšetřovatelé nevěděli rady, ale kriminalisté z něj nyní zajistili DNA. Jeho srovnání v databance zjistilo, že patří odsouzenému, nyní 63letému automechanikovi Manfredu C., který sedí už skoro 28 let za vraždu dítěte. Byl zatčen tři roky po Meerbuschi po další vraždě v Bad Liebenzellu v Bádensku-Württembersku, kde probodl 12letou školačku… Za to dostal v Tübingenu doživotí.

"K novému obvinění z vraždy z roku 1992 mlčí," informuje Donaukurier. Vyšetřovatelé vycházejí ze sexuální motivace.

Ve skupině Cold Case se už léta probírají penzionovaní kriminalisté ve starých případech.