Zahrádky ve Vídni celoročně

Jak informoval Volksblatt, hospodské předzahrádky ve Vídni budou moci být otevřeny celoročně bez rozlišení letního a zimního provozu. Dohodly se na tom město a hospodářská komora.

Princ Harry dobře nemířil

Bristký princ Harry (38), který je v Německu na Invictus Games, sportovních hrách pro vojáky se zraněními utrpěnými při bojových nasazeních, vystoupil ve sportovním studiu televize ZDF.

V zábavné dovednostní soutěži, kopání míče do otvorů terče, proti německému ministru obrany Borisi Pistoriusovi (63) neuspěl - ministr dvakrát trefil a několikrát minul jen těsně, princ ani jednou. Zato si zavtipkoval na kritiku trenéra reprezentace SRN Hanse Flicka po aktuální prohře SRN s Japonskem a s úsměvem se Pistoriuse zeptal, jestli teď nebude novým trenérem on - že to může dělat jako vedlejšák…

Kopat princi moc nešlo…Zdroj: Zdroj: DK

Veterán z Afghánistánu a pilot vrtulníku britské armády při zahájení her na stadionu v Düsseldorfu před 20 000 diváky si zavzpomínal na svá dvě nasazení mezi roky 2007 a 2013 v Afghánistánu, kde při bojových akcích zabil podle jeho slov 25 lidí. A přiznal, že i on vracel s posttraumatickými zátěžemi.

„Na dohled královského přivítání se konala malá protidemonstrace pod heslem Ne reklamě umírání,“ píše DK. „Invictus Games prý ,normalizují válku´, bundeswehr v nich má reklamní show. Pistorius této kritice nerozumí : ,Tady rozhodně nejde o heroizaci vojenství, ale daleko víc hry ukazují, s jakými hrůzami je válka spojena…´“

15. září oslaví u Rýna Harry 39. narozeniny. Očekává se, že do té doby přiletí do Německa jeho žena Meghan Markle z Kalifornie.

Berlíňan je květinářským mistrem světa

Nicolaus Peters (54), florista z Berlína, vyhrál v sobotu mistrovství světa květinářů v Anglii, napsala PNP. Pro vítěze byla prémie 15 000 liber. Je teprve druhým Němcem, který tento titul získal. Letos o něj soutěžili experti z 20. zemí, také z Kolumbie a Kanady.

Mistrem Německa ve floristice byl Peters už v roce 2008, píše PNP.

Květinář, který umí nejlépe na světě.Zdroj: Zdroj: PNP

Aktivisté u dirigentského pultu

V koncertní síni města Lucern došlo v pátek 8. září během koncertu Bavorského státního orchestru k nepovolené protestní akci aktivistů pro klima. Asi ve 21.40 hodiny se psychomotorička Selina Lerchová (28) a student mezinárodních vztahů Anthony Zufferey (20), sympatizanti hnutí Renovate Switzerland, "přikradli" při třetí větě Brucknerovy Čtvrté symfonie na pódium, přilepili se dlaněmi k podstavci dirigentského pultíku a vyhlásili svůj vzkaz. Ozvaly se první protesty a dirigent Vladimir Jurowski vysvětlil posluchačům domluvu s demonstranty, že budou moci své postoje prezentovat, a na oplátku bude koncert už bez dalšího v klidu dokončen. List Blick popsal situaci stručně - dirigent prý řekl, nechte je vymluvit, nebo odejdu ze scény.

Publiku pak vysvětlil jejich dohodu - mladí si teď řeknou své, my je vyslechneme bez komentářů, jak jsem jim na to dal čestné slovo. Aktivisté mu poté poděkovali a rozloučili se s ním podáním ruky.

Aktivisté si 'zadirigovali'.Zdroj: Zdroj: DK

Na školách vegetariánsky

Jak napsal DK, se startem nového školního roku předepsali ve Freiburgu pro městské základní školy a mateřinky jednotné vegetariánské menu. Rozhodnutí přijala loni v říjnu obecní rada s většinou Zelených a levicových zastupitelů. Jídelníček bude upravován během roku. Dodavatel obědů bude vybrán ze tří cateringových firem. Zemské ministerstvo zemědělství je proti plánu - k vyvážené výživě patří také maso, říká šéf rezortu Peter Hauk (CDU).