Bavorsko vysychá

Odbyt bavorských pivovarů loni doma poklesl o 570 000 hektolitrů, celkově meziročně o 603 000 hl, tedy o 2,5 %, na 23,36 milionu hektolitrů. V zemi vaří přes 600 pivovarů, asi 40 % z celé SRN. Loni bylo v Bavorsku prodáno přes 2,1 milionu hektolitrů nealkoholického piva, jeho odbyt stoupl o dvě procenta.

Jak se dělají zápalky

Ilustrační foto.Zdroj: Deník

Ve skanzenu Finsterau (okr. Freyung) ožijí nadcházející neděli od 13 do 16 hodin stará řemesla. Představí se vyšívačky zlatých čepců, v takzvaném „Waidlerhausu“ se bude drát peří s muzikou a každý příchozí se bude moci připojit. Ve 13.30 a 14.30 hodin začnou komentované prohlídky speciální výstavy „Hölzl, Steckerl, Staberl“. Ta bude k vidění po celý rok 2024. Ukazuje výrobu a zpracování dřevěného „drátu“ z dlouhých, tenkých smrkových nebo jedlových tyčí, který se od 30. let 19. století do 90. let 20. století používal k výrobě různých produktů, od zápalek až po složitě tkané dřevěné rohože.

„Hoblík na dřevěný drát přinesl revoluci do sirkáren, jediný dělník mohl „jedním tahem“ zhotovovat stovky štípánek z kmenů dlouhých až šest metrů, které následně musely být zavěšené k uschnutí, aby se neohýbaly. Dříve je dělník pracně štípal ručně jednu po druhé,“ vysvětluje kurátorka Franziska Oslmeierová. Tak vznikaly i zápalky do malých krabiček, které k výstavě zapůjčilo Muzeum Šumavy v Sušici. Výstava bude otevřená do 3. listopadu - do dubna denně v čase 11-16 hodin, květen až září v čase 9-18 a říjen 9-17 h.

Nadcházející sobotu v 11 hodin ve Finsterau začne ukázka nazvaná Po zabíjačce - výroba klobás a ovaru s možností produkty řeznického mistra Franze Wolfa ochutnat.

Svatebčané v Německu stárnou

Předloni byly nevěsty v SRN při prvním sňatku průměrně ve věku 32,6 roku, ženichové 35,1 roku. Dvacet let předtím byly vdávající se ženy mladší o 3,8 roku, muži o 3,3 roku. Jejich průměrný věkový rozdíl poklesl za tu dobu o tři roky na 2,5 roku. Předloni se poprvé vzalo 609 800 osob. Celkem 36 % z nich bylo mladších než 30 roků, 20 let předtím jich bylo ještě 52 %.

Chuť brát se později rostla s věkem - předloni bylo 10 % novomanželů poprvé ve věku 40-49 letech, v roce 2002 bylo takových jen šest procent. Ještě větší byl rozdíl ve skupině starších 50 let - z jednoho procenta vyrostl na sedm procent.

Manželství uzavřelo v roce 2022 celkem asi 781 500 lidí. 78 % z nich se bralo poprvé, 20 % bylo rozvedeno a asi jedno procento ovdovělo. Ve třech procentech se braly páry stejného pohlaví.

Koncem roku 2022 bylo asi 34,6 milionu lidí v Německu v manželství nebo v registrovaném partnerství, tedy 49 % plnoletého obyvatelstva.

Při rozvodu 137 400 manželství v roce 2022 bylo ženám průměrně 44,7 roku, mužům 47,8 roku. Pro obě skupiny to byl rekord, během 20 let se průměr zvýšil o 5,8 let u žen a o 6,2 roku u mužů. Manželství trvalo v průměru 15,1 roku, před 20 lety průměrně 12,9 roku.

Prezidentova Dunící kopyta

Budoucí prezident 'vyfasoval' v Mongolsku 'Dunící kopyta'…Zdroj: DK

Frank-Walter Steinmeier, tehdy jako ministr zahraničí, dostal v Mongolsku při návštěvě v roce 2014 darem mladého koně jménem Dunící kopyta. Ten po odjezdu nového pána zůstal ve své vlasti.

Když Steinmeier, nyní jako německý prezident, přijel 7. února do Mongolska znovu, zajímal se, jak se „jeho kopytům“ daří, a jestli si na něho kůň ještě pamatuje.

Mongolský prezident Ukhnaa Khurelsukh dal svým spolupracovníkům úkol, aby koně navštívili s fotografem a jeho život zdokumentovali. Výsledek Steinmeierovi prezentovali při jeho dvoudenní návštěvě. Dunící kopyta žijí jako polodivoký kůň asi 630 kilometrů východně od Ulan Bátoru. Hřebec má za sebou těžké časy, v jednom zápase ztratil své stádo a dva a půl roku se toulal bez cíle sám. Nedávno ale založil vlastní stádečko se čtyřmi klisnami.