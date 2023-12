Starostové si vyzkoušeli halové lázně

Nové halové lázně Aqaro v Rohrbachu si na úvod vyzkoušeli starostové tamního okresu spolu s poslanci regionu. "Těm se podařil ,silový akt´, v jiných obcích nemyslitelný - všichni schválili investice svých obcí do tohoto projektu. Někteří při tom přeskočili vlastní stíny, ignorovali stranické hranice a podařilo se jim spojit síly," píší OÖN.

"Všichni si premiéru vychutnali a byli novými lázněmi nadšeni, mnozí si zkusili vytvořit rekordy na skluzavkách," řekl starosta domovské obce Andreas Lindorfer. Stavba trvala 20 měsíců a uplynulou neděli byla otevřena pro návštěvníky.

V tom, co si postavili, si hoví.

Bohoslužba v irském pubu

Ralph Neidhardt, 30 let majitel pubu Dubliner v Bayreuthu, už tři roky zve každou adventní neděli zástupce církví na „Sunday evening church“. Tak oslavili advent s bohoslužbou s hosty i včera. "Přivedl jsem církev tam, kde jsou lidé," říká. Zahrála jim k tomu místní kapela Svobodné křesťanské obce. Bohoslužbě dali opět formát k vyzkoušení velkých témat života.

Ten večer se v plně obsazeném pubu zpívalo, tleskalo, společně se modlilo, a samozřejmě jedlo a pilo. Zástupci církví přišli v ležérním, beze stopy po přísných ceremoniálech, a lidé z toho měli radost, jak říká Neidhardt.

Advent v pubu se povedl.

Covid "dotírá"

Ve stavu nemocných covidem bylo minulý týden v Rakousku 52 338 lidí, o čtvrtinu víc než předtím (41 690). Případů chřipkových infekcí přibylo z 90 405 na 102 274. S infekcí dýchacích cest marodilo přes 155 000 osob.

Zavraždil pronajímatelku bytu

Doživotí uložil dnes soud v Řeznu 53letému za vraždu 79leté ženy, u níž 20 let bydlel společně s jejími dvěma vnučkami. V březnu ji probodl po hádce. Napadl a zranil také její vnučku. Čin oznámil policii a u soudu jej doznal.

V Cáchách dostal dnes stejný trest 37letý muž původem z Kosova za vraždu 28leté manželky 20. května na parkovišti Baumarktu 20 ranami nožem před očima mnoha svědků. Žena ho opustila a se třemi společnými dětmi se uchýlila do ženského domova. Před soudem se doznal s tím, že si na detaily nepamatuje.

Od sousedů: Doživotí za vraždu čtyřletého

Na 20. květen měli domluvenu schůzku na parkovišti proti policejnímu prezídiu, aby obviněný matce předal jednu ze dcer. Nepřivedl ji, ale řeznickým nožem ženu napadl. Rány byly tak silné, že některé přetínaly kosti, šest bylo smrtelných. Následně pomalu projížděl kolem umírající a natáčel si ji na mobil. Za pár hodin se přihlásil policii, telefon a vražedná zbraň nebyly nikdy nalezeny.

Jak předseda senátu uvedl, žena chtěla vést život podle svého, ale dosud netrestaný muž začal žárlit a neúnosně ji kontroloval v neúprosném hněvu, že si dovolila unikat z jeho dosahu. Rozhodl se ji usmrtit, když se mu nepodaří ji přesvědčit. Rozsudek není v právní moci.

Týden ztracených plyšáků

Nizozemská železnice organizuje Týden ztracených plyšáků, aby se během roku nalezené hračky v jejích vagonech zase vrátily k majitelům, píše DK. Fotky těch ztracených a nevyzvednutých zveřejní na svých sociálních sítích, sdělilo dnes vedení společnosti v Utrechtu. Mezi více než 62 000 ztracenými věcmi je těchto zvířátek asi sto.

Žízeň mají i azylanti

Mladiství ve věku 14 a 15 let, ukrajinští azylanti, byli v pátek v Riedu přistiženi při ukládání 26 láhví alkoholu v ceně asi 2000 eur do cestovního kufru a pokusu supermarket opustit. Policie pachatele zatkla. Na inspekci v přítomnosti tlumočníka a advokáta odmítli vypovídat. Policie jim při dalším šetření prokázala pět dalších krádeží a byli umístěni do místní věznice.

Dva Bulhary dopadli v Tyrolích

Po sérií vloupání v Tyrolsku, Korutanech a v Horních Rakousích vypátrala policie dva důvodně podezřelé Bulhary ve věku 39 a 40 let. Během dvou let se měli dopustit celkem 33 vloupání do sklepů, přičemž odcizili 38 drahých bicyklů a další sportovní artikl.

Vyšetřovatelé je odhalili po sérii v okresu Lienz, k nimž starší pachatel cíleně dojížděl z Bulharska. Zadržen byl v Lienzu, druhý, bydlící v Korutanech, je stíhán na svobodě. Odcizená elektrokola a MTB byly zřejmě dopraveny do Bulharska a tam prodány. Oba obvinění krádeže doznali.