Chlapcův otec řekl, že v té době už byli rodiče domluveni, že syna ze školy odhlásí. O vánočních prázdninách jim vystavil osvobození od roušky lékař ze Štýrského Hradce Klaus Bielau, který byl podle Kleinen Zeitungu v roce 2019 oznámen komoře jako skeptik k očkování. Škola mu pak sdělila, že synkův atest neakceptuje a že ho rodiče musejí odhlásit. "Bylo pro nás důležité, že se chlapec ještě testu zúčastní, než ze školy odejde, protože ho učení zatěžuje. Připravoval se na něj tři týdny," dodal otec. Podle učitelek ve třídě to byla prý jediná možnost, jak mohl prověrku skládat. Rodiče ho pak odvezli pod okna třídy a on absolvoval venku paralelně s ostatními v lavicích 15-20minutový test. "Mám učitelky moc rád a mé kamarády budu postrádat," řekl žáček. Experti skládání takových zkoušek mimo budovu mají za nepřípustné.

32 hodin za volantem

Policisté v Horní Falci přistihli na dálnici 6 ve Wernberg-Köblitzu v okrese Schwandorf 58letého šoféra náklaďáku, který řídil nepřetržitě už 32 hodin, napsal Donaukurier. Povoleno je maximálně deset hodin. Musel zaplatit pokutu 2500 eur.

35 usmrcených chodců

Loni na rakouských silnicích zahynulo 35 lidí, což je nejméně v historii. 20 z nich bylo starších 70 let, jedenáct starších 80 let, píší OÖN. Před 2021 bylo nejmíň obětí 47 v roce 2018. Polovinu nehod zavinili řidiči osobních aut, dalších šest náklaďáky a dodávky. Z celkem 120 usmrcených chodců v letech 2019-20 bylo 61 starších sedmdesátky.

Kamarád! Sněhuláci dřív vypadali podstatně hrozivěji.Zdroj: Deník/OÖN

Kulatý a přátelský nebyl vždycky

Dnes je sněhulák přátelským vzkazem zimy, dříve ale vypadal výhrůžně, píší OÖN. Jeho proměnu potvrzuje Franziska Honerová, ředitelka Muzea výtvarného umění v Neu-Ulmu v Německu.

Jedno z nejstarších zobrazení sněhuláka, mědirytina z roku 1780, zaznamenává temně působící postavu lidem podobnou. "Dlouhou dobu prožívali lidé zimu především jako dobu zlou a hrozivou. Tak také vypadal její symbol, sněhulák," říká Honerová. Taková zobrazení vydržela do konce 19. století, kdy začala industrializace a mnoho objevů sebralo zimě část hrůzy. Toto roční období už nebylo prožíváno jen jako strohé a nuzné, ale také jako přinášející klid, oduševnělost a těšení se na Vánoce. "Tak se také sněhulák začal měnit ve veselou, kulatou figuru, jak ho známe dnes," uvádí expertka.

Při hledání kořenů oblíbené postavy pro svou knihu "Historie sněhuláka" našel americký kreslíř Bob Eckstein tuto figuru v křesťanské modlitební knížce z roku 1380. Její přenos "do sněhového reálu" je spojován se sochařem a malířem Michelangelem. Ten měl v letech od 1490 vytvořit krásnou sněhovou postavu, která se stala tématem mnoho příběhů.

"V roce 2020 se sněhulák dostal do Guinnessovy knihy rekordů jako obr vysoký přes 38 metrů, postavený ve Štýrsku. Protože ale ,Riesi´ nebyl dost stabilní, nedostal typické kulaté ,břicho´, ale byl do výšky stavěn stále užší," uvádějí OÖN.

Vánoční song "Frosty the Snowman" Waltera Rollinse a Steva Nelsona se stal hudební klasikou, stejnojmenný americký animovaný vánoční televizní speciál z roku 1969 byl postavený na stejné písni s postavou sněhuláka Frostyho. Vypráví o dětech, které postaví sněhuláka s kouzelnickým kloboukem. Ten má obavu, že roztaje, a vydává se s dívkou Karen a králíkem na severní pól… Modernější, ale stejně oblíbený je sněhulák Olaf, jedna z hlavních postav Disneyovy Ledové královny z roku 2013.

Tak ať nám ten krásný symbol neroztaje ani letos!

Linec stárne

V Linci je 52 102 lidí starších 60 let. Ve městě má hlavní adresu k 1. lednu 2022 přesně 208 729 osob, o 917 víc než před rokem. 68 lidí je tu starších sta let, nejstarší Stefanie Kürnerová už oslavila 110. Před deseti lety bylo stoletých Linečáků jen 26. Dalších 2159 lidí je starších 90 let, 12 591 je za osmdesátkou a 29 272 za sedmdesátkou. Počet 60letých, 52 102, vzroste podle prognóz do roku 2025 o pět procent. Na obyvatelstvu města se pak budou podílet 26 procenty. Na městská a privátní centra seniorů dává město letos 90,8 milionu eur.