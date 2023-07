Jak vysvětlil předseda pořádajícího klubu Andreas Künkel, účastníci nejprve dávku nacpou do nosu a pak ji "natahují". Neinhalují ji ale. Při normálním, běžném šňupání se vtahuje jen jedna špetka. Při soutěžích se smí tabák nabírat jedním nebo dvěma prsty z dózy. Kdo kýchne, je diskvalifikován. Stanoven je také mimo jiného druh používaného tabáku, kde má stát nádoba s ním a co se stane s jeho zbytky zpod nehtů.

Mistrovství vyhráli z mužů prezident spolkového svazu Christian Knauer (55) z klubu šňupání Dettenhofen se 4,973 gramu, z žen Petra Leinfelderová z Unterbuchu, s klubovými kolegyněmi Karin Schneiderovou a Reginou Eder-Strobelovou už s 19 tituly mistryň světa, se 4,927 gramu.

Průměrný důchod 1543 eur

Po alespoň 45 letech pojištění je v Německu průměrný důchod 1543 eur měsíčně. Muži dostanou 1634 eur, ženy 1323, sdělilo spolkové ministerstvo práce.

Matka zabila dvě své děti

36letá matka usmrtila v pondělí v Absdorfu (okr. Tulln) své dvě děti ve věku sedmi měsíců a sedmi let. Zavolala to manželovi a oznámila mu, že spáchá sebevraždu. V sebevražedném úmyslu narazila autem do stromu. Se zraněnými neohrožujícími její život byla převezena do nemocnice. Policejní hlídka našla mrtvé děti a povolala záchranné vrtulníky k pokusu o reanimaci, která ale nevyšla.

Ibisi dolétali

Čtyři ibisi skalní z Burghausenu, tři mláďata a táta, zahynuli v Horních Rakousích výbojem elektřiny, napsal DK. Nalezli je mrtvé pod nechráněným pilířem vedení v obci Tarsdorf. Utrpěli spáleniny a vnitřní krvácení.

Jejich burghausenská kolonie v okrese Altötting je součástí evropského LIFE-projektu ke znovuusídlení evropské populace ibisů. Další stanoviště má v Überlingenu na Bodamském jezeře, v Itálii, Rakousku a Švýcarsku. V Burghausenu bylo založeno v roce 2007. V roce 2011 se poprvé vrátil první jejich pták samostatně ze zimního ubytování v Toskánsku do Burghausenu. Od té doby nápadní velcí ptáci hnízdí v obranných zdech zdejšího středověkého hradu. Letos ze sedmi hnízd vyletělo 23 mladých, napsal DK. Zdroj: Donaukurier

