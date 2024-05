Jak napsal DK, s příspěvkem nadace Bill & Melinda Gates Foundation by mohla získaná částka přesáhnout 100 000 dolarů. Po první zastávce ve Freistadtu vedla první etapa do Českého Krumlova, druhá do Prahy.

Posbírali 700 kilo odpadu

O víkendu se pasovská mládež v akci Rama dama zapojila do sběru odpadu odhozeného do potoků. Shromažďovala jej na nejbližším kraji kolemvedoucí silnice a letos jej bylo kolem 700 kilogramů! Na sběru se podíleli mj. organizace na ochranu mravenců, rybáři, hasiči, domov dětí, mladí pasovští judisté (na snímku), vodní stráž, okolí čistily školy, odbor životního prostředí radnice dodal pracovní rukavice a odpadové pytle, které pak svážel stavební dvůr… “Jako poděkování za angažmá poskytlo město Pasov účastníkům akce svačinku,” sdělil DK.

Pytle, které naplnili mladí judisté.Zdroj: Zdroj: DK

Věci Giny byly vydraženy

Stovky věcí z majetku herečky Giny Lollobrigidy (95), která zemřela loni v lednu, byly v Janově vydraženy aukční domem Wannenes. Ve více než desetihodinové dražbě bylo prodáno všech 410 nabízených věcí. Tak náramkové hodinky, které jí věnoval Fidel Castro, šly za 18 850 eur. Celkem aukce údajně zadlužené divy vynesla 910 000 eur. Wannenes měly dražit dalších 300 věcí, ale byly vyrozuměny, že ty nepatřily do majetku herečky.

Zbytek výtěžku po úhradě dluhů má připadnout synovi zesnulé Andreovi Milka Skoficovi a jejímu osobnímu asistentovi Andreovi Piazzollemu. Vlastní umělecká díla svěřila do svěřeneckého fondu. Italský stát po ní zdědí kolekci etruských váz.

Lollobrigida prošla aukcí…Zdroj: Zdroj: DK

Sestry jedou na kolech přes Afriku

Hannah (na snímku vlevo) a Greta Schröderovy z Kasselu jedou po maturitě na kolech a se stanem už třetím rokem po západním pobřeží černého kontinentu do jižní Afriky. Je jim 23 a 22 let. Jejich pouť sleduje až 110 000 lidí na instagramu… Nejde jim prý o rekord, jiní kolaři je předjíždějí, když ony některou zemi na trase poznávají třeba měsíc, a neváhají svézt se náklaďákem, když jim hrozí doběhnout viza.

Překonaly Saharu v písečné bouři a džungli v lijáku, tlačily kola a zavazadla bahnem po kolena a vodou po prsa, v Guinei je průtrž mračen málem spláchla do řeky a na severu Ghany v noci narazily v džungli na třicet mužů s puškami a mačetami, kteří je měli za teroristky. “To byl moment, kdy jsme měly extrémní strach,” říká Hannah. “Ale pak se superrychle ukázalo, že tomu tak není, zasmály jsme se společně a oni nám popřáli dobrou noc a řekli, že příště máme spát u nich ve vsi, kde je všechno bezpečné…”

Podle vlastních slov nocovaly jen ze svých úspor, nadivoko v polích, ruinách a rozestavěných objektech, ve vsích často ve dvorech nebo zadních cimrách. “Už si neděláme starosti, vždycky najdeme lidi, kteří druhým pomáhají, nebo jim dělají radost nějakou drobností,” říká Greta. “Nezamykáme ani kola, necháváme věci venku, ať už nocujeme ve vsích nebo uprostřed přírody,” dodává Hannah. „Ještě nic se nám neztratilo, a to jsme na cestě už tři roky…”

Kola nazývají podle pohádkových zajíčka Nulli a žabáka Priesemuta z dětských knih, a znají je už do nejmenšího šroubku. Přes léto je nechají stát v Kamerunu a 7. června poletí z Douala do Německa. Vrátit se chtějí až po období dešťů, nejspíš v říjnu… “Země, které nás teď čekají, jsou nejnejistější z celé cesty. A kola jsou pořád rozbitá, pořád opravujeme. To je psychicky tak náročné… Věřím, že když pojedeme domů do našich bezpečných postelí, dobijeme naše sociální baterie a až se vrátíme sem, budeme moci cestu užívat jako dosud…,” dodává Hannah.

Bavorské maturantky na pláži v Ghaně. Vlevo Hannah.Zdroj: Zdroj: DK

Excar se vrací do Bulharska

Bývalý bulharský car Ferdinand se 76 let po smrti vrací do Bulharska, kde si přál být pohřben. Jeho ostatky dosud ležely v tzv. cestovní rakvi v kryptě kostela Sv. Augustina v Coburgu. Ve středu přepraveny bulharským vojenským letadlem z Německa, kde žil do smrti v roce 1948 v exilu, na vládní letiště. Smuteční ceremonii se v zámku Wrana před branami Sofie zúčastnili jeho vnuk, bulharský exkrál Simeon II. (86), další rodinní příslušníci, duchovní a politici a také desítky občanů.

Šlechtic narozený ve Vídni v roce 1861 byl knížetem od roku 1887 a bulharským carem v letech 1908 až 1918. Po porážce Bulharska v první světové válce Ferdinand abdikoval. Monarchii odstranilo referendum v roce 1946.

Bulharský excar v exilu v roce 2016.Zdroj: Zdroj: DK