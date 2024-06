V Ausseerlandu na Grundlsee ve štýrské části Solné komory probíhá od čtvrtka největší rakouský květinový festival, 64. slavnost narcisek.

Královna a její princezny. | Foto: DK

Vyvrcholí zítra, v neděli 2. června, v obci Grundlsee. Od 9. hodiny budou kolem jezera vystaveny postavy vytvořené z květů, ve 14 hodin se rozjede korzo ozdobených člunů. Na vodu se vrací, protože v pořádání slavnosti se střídají tři obce a loňská přehlídka v Bad Ausee se konala ve městě.

“Pořadatelé doporučují příjezd do Ausseerlandu co nejdříve, nejlépe mezi 8.30 a 9.30,” píše DK. “Hosté s privátními auty nebo busy budou navedeni na parkoviště zdarma a k místu konání, do Grundlsee, budou mít celý den kyvadlovou dopravu autobusy zdarma. Silnice kolem jezera bude od 8 do 16 hodin jinak pro motorová vozidla uzavřena. Vstup na slavnost stojí dospělého 17 eur, děti do 15 let jej mají zdarma.” Narcisovou královnou ročníku byla zvolena Claudia Walknerová (uprostřed), jejími princeznami Theresa Kaiserová (vlevo) a Leonie Krasnitzerová.

Mléčné výrobky “až nad hlavu”

75 kilogramů mléka, mléčných směsí a jogurtu, 23 kilogramů sýrů, 7,6 kg smetany a šlehačky, a 5,4 kilogramu másla snědí průměrně na hlavu za rok Rakušané. Vyprodukováno je těchto výrobků ale výrazně víc, konstatoval DK ke dnešnímu Světovému dnu mléka. Letos zemědělci dodali do mlékáren 3,243 milionu litrů mléka, o 0,15 % méně. Třetina přišla z Horních Rakous, kde sedláků dodávajících mléko loni ubylo 259 a je jich 5581.

Jak jezdí na kole Rakušané

Osm lidí z deseti v Horních Rakousích má bicykl. “Tím se nejen udržují fit, ale poskytují také velký příspěvek ochraně klimatu, jak ukazuje analýza Dopravního klubu Rakouska (VCÖ) ke Světovému dnu jízdního kola, který bude 3. června. Více než 70 000 tun oxidu uhličitého se jízdou na kole ušetří za rok. Tři z deseti denních cest jsou v zemi kratší než dva a půl kilometru, polovina kratší pěti kilometrů a dvě třetiny kratší než deset kilometrů,” uvedl DK.

Obyvatelé Horních Rakous ujedou na kolech denně na cestách do práce nebo za nákupy dohromady vzdálenost 30krát kolem Země. Kilometráž závodních a horských cyklistů se do toho nezapočítává. Každý šestý jezdí na e-kole. Těch bylo loni v zemi prodáno 220 500. Studie Technické a zemědělské univerzity ve Vídni ukázala, že cyklistika v Horních Rakousích vytváří ročně hodnotu přes 420 milionů eur a zajišťuje kolem 5800 pracovních míst.