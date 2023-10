Po činu alarmovala jeho nevlastní dceru a ta vyrozuměla záchranné složky. Pokusy o reanimaci zraněného byly bezvýsledné. Pečovatelka byla zatčena a odvezena do nemocnice, vyslýchána být zatím nemohla.

Matka bránila těžce opilého

Vídeňská záchranka byla po půlnoci na čtvrtek zavolána k těžce opilému 15letému a vezla ho do nemocnice, píše Volksblatt. Jeho 36letá ukrajinská matka začala v sanitce vyvádět a chtěla transportu zabránit. Byly přivolány policejní posily, ale přes opakované výzvy se žena neuklidnila. Vrhla se na příslušníka zásahovky a kousla ho do ucha. Byla zadržena a umístěna do vazby.

Srb hrozil bombou

40letý Srb hrozil ve středu videozprávou matce své expartnerky, že vyhodí její byt ve Vídni bombou. Žena informovala o hrozbě ohroženou dceru a policii, která budovu obklíčila zásahovkami, psovody atd. Při tom zahlédla muže, který vyskočil z okna v prvním patře, a zadržela ho. Uvedl, že výhrůžky nemyslel vážně. Ženin byt prohlédli s nasazením psů specializovaných na hledání výbušnin a žádnou bombu nenalezli. "Srb byl umístěn do vazby a byl mu vysloven zákaz přibližování a přístupu do bytu a předběžně zákaz držení zbraní," napsal Volksblatt.

Hasiči tahali bernardýna z bazénu

V Sattledtu byli dnes po osmé hodině alarmováni dobrovolní hasiči k velkému bernardýnovi, který spadl do pro něj cizího bazénu a z posledních sil se držel předními tlapami jeho kraje.

Hasiči chtěli nasadit žebříky a pásy, aby psa dostali z vody. "Naštěstí mám statečného kolegu, který svlékl zásahový oděv a skočil do bazénu," říká v OÖN. Voda v něm měla kolem 15 stupňů…

Hasič ve vodě popadl psa za zadní nohy a zdvihl ho, kolegové na "břehu" ho popotáhli dál a zachránili. Z jeho známky byl zjištěn majitel a bernardýn mohl být osušen doma.

Našel houbu 13,2 kg těžkou

Vedoucí polesí Jürgen Völkl není vášnivý houbař; o to víc byl překvapen nálezem pri kontrolní obchůzce lesů kolem Hirschensteinu na rozhraní Achslachu, Schwarzachu a Sankt Englmaru. Váha v lesárně v Bodenmaisu ukázala hmotnost velehouby, kotrče Němcova, 13,2 kilogramu, píše PNP. Se synem ji druhý den dvě hodiny čistili a krájeli.

Pěkný kousek kotrče.Zdroj: Zdroj: DK

Unesla dvouleté dítě z hřiště

43letá psychicky zatížená žena unesla v úterý z hraní si se skupinou dětí v mnichovských Hirschgarten dvouletou holčičku a vzala si ji domů, píše PNP.

Když se dítě matce ztratilo z dohledu, prohledávala s pomocí dalších osob okolí a v 18.45 alarmovala policii. Ta do pátrání vyslala deset hlídek včetně psovodů a hlásiči prosila lidi z okolí včetně pivní zahrady a sídliště o pomoc.

Od sousedů: Vysadili perlorodky říční do Malše

Asi hodinu po nahlášení zmizení dcery se ozvala policii svědkyně, že z bytu v oblasti Neuhausenu slyšela intenzivní dětský pláč. Protože v bytě bydlí osamělá žena, která podle úsudku svědkyně nemá děti, zavolala policii. Ta skutečně našla svědkyni, dítě a 43letou "únoskyni" v předdveřním prostoru domu. Děvčátko dopravila mamince a 43letou obvinila z únosu nezletilé a omezení osobní svobody. Byla umístěna do nemocnice.

Pokusil si zabít taxikáře

Vídeňský soud poslal ve čtvrtek na 18 let do vězení 29letého muže za pokus o vraždu taxikáře. Loni 12. července před půlnocí ho z nicotného důvodu napadl skalpelem ze samovýroby a žiletkou. Způsobil mu hlubokou, rozevřenou řeznou ránu na zátylku a povrchní škrábance na krku a ramenou. Poškozený si zachránil život masivní obranou.

Střetnutí předcházelo zahoukání taxikáře na muže, který přecházel nepozorně, za dívání se do mobilu, hlavní silnici na červenou. "Řidič musel prudce brzdit, aby zabránil kolizi," uvedla žalobkyně, která reakci taxikáře nazvala pochopitelnou a každému srozumitelnou. Dotyčného chodce ale uvedla do ráže, bušil pěstí do haubny taxíku a loktem rozbil pravé zrcátko.

Od sousedů: Skoro padesát let nemytý

Taxikář vystoupil, aby vzteklounovi domluvil. Ten ale vytáhl z kapsy skalpel, žiletku a šel do protiútoku - v panice, jak mínil obhájce: jeho mandant, uprchlík ze Sýrie, na cestě do Evropy poznal násilí a proto se k vlastní bezpečnosti vyzbrojil žiletkou. Chtěl protivníka postrašit a z místa zmizet. Obhájce upozorňoval, že obžalovaný při výšce 165 centimetrů váží jen 50 kilogramů a soupeř je fyzicky daleko vybavenější. "Můj klient je to, čemu se říká v Rakousku Zniachtl - je bojácný, krčící se, je opakem násilníka," tvrdil obhájce.

Obžalovaný sám ve výslechu řekl, že chtěl jen dát taxikáři najevo, aby jel dál. Byla to všechno velmi rychlá, dynamická akce, která z jeho pohledu měla oprávnění: "Třicet let jsem byl bit a ponižován. Mám být ponižován a urážen ještě dalších třicet roků?!"

Nejstarší bible do Izraele

Nejstarší známá téměř úplná hebrejská bible byla dopravena do Izraele, sdělilo Anu-Museum židovského lidu. Podle expertů vznikla před více než 1100 lety. Více staletí byla pokládána za ztracenou, později byla v privátním vlastnictví. Také u sběratele náboženských spisů Davida Solomona Sassoona (1880-1942), po němž je pojmenována. Koupil knihu v roce 1929 za tehdejších 350 britských liber a nechal ji nově svázat.

Nejstarší bible je v Izraeli.Zdroj: Zdroj: DK

Tzv. «Codex Sassoon» byl v květnu vydražen v New Yorku za 38 milionů dolarů a kupec jej věnoval muzeum v Tel Avivu. Tam má být od 11. října vystaven. Kupní cena dělá z dvanáct kilogramů těžké knihy nejdražší židovský rukopis dějin. Podle muzea vznikl pravděpodobně v regionu dnešních Izraele a Sýrie.

Převaděč kličkoval Mühlviertlem

Ve středu se řidič vozidla s běženci pokoušel krkolomnými a nebezpečnými manévry uniknout policii v Mühlviertlu.

Jeho dodávka byla nápadná v 8.45 v Helfenbergu. Hlídka policie z Leopoldschlagu ho začala pronásledovat, znamení modrým světlem a zvukovými signály řidič ignoroval a neuspěly ani pokusy civilních policistů o zastavení vozidla umístěním odstaveného auta do cesty. Řidič na hlídku najížděl a jeden z ní se zachránil odskočením z trasy na poslední chvíli.

Od sousedů: Přibývá balkonových elektráren

Také další zátaras tahačem postaveným přes vozovku nepomohl, převaděč jej objel přes příkrý svah a prchal dál. Až ve Zwettlu an der Rodl se podařilo další tahač umístit tak, že nešel objet. Šofér z dodávky vyskočil a utíkal pěšky. Za pomoci policejního vrtulníku se jednotkám z Bad Leonfeldenu a Leopoldschlagu podařilo ho zatknout v lese.

Osmadvacet převážených osob, 27 Kurdů a jeden Afghánec, policisté našli v dodávce. 30letého syrského převaděče dopravili na policii v Gallneukirchenu, kde začal být agresivní a bouchal hlavou do mříží cely. Strhl plechové obložení toaletní nádrže a začal jím dělat rámus. Když do cely vstoupili policisté, napadl tímto "brněním" i je. K obraně jednotka použila pepřový sprej, 30letý muž byl složen, ale i pak kladl tuhý odpor. Museli mu ruce a nohy spoutat. Když se trochu uklidnil, dali mu vodu k napití a k vypláchnutí očí. Jeho ošetření převzal Červený kříž. Následně byl Syřan předán do justiční věznice v Linci.

Dovezl do Čech odcizený papežův kříž?

Policie zadržela 53letého podezřelého z krádeže hrudního kříže někdejšího papeže Benedikta XVI. a umístila ho do věznice v Traunsteinu. Je obviněn, že insignie emeritního papeže v červnu ukradl z kostela Sv. Oswalda v Traunsteinu.

Na místě zajištěné stopy DNA byly zemskou kriminálkou po srovnání v různých mezinárodních databank přiřazeny ke konkrétní osobě. Státní zastupitelství Traunstein vydalo mezinárodní zatykač na muže, který už seděl pro více majetkových deliktů ve více evropských věznicích. Kvůli vysokému tlaku pátrání se dotyčný vydal v polovině srpna na policii ve svém českém bydlišti, byl tam zatčen a později vydán do Německa. K umístění kříže ale mlčí, píše DK.

Od sousedů: Až pojedeme na Linec 130 km/h...

List uvádí, že v Traunsteinu odcizený kříž nosil papež často při zvláštních příležitostech, třeba papežských bohoslužbách v Petrově dómu nebo lpři důležitých audiencích a přijetích.

Odcizili 50 kilometrů mědi

Na staveništi v Altdorfu u Norimberka neznámí pachatelé ukradli mezi pondělím a čtvrtkem kolem 50 000 metrů měděného kabelu stočeného na nejméně 50 bubnech, píše DK. Jeho cena se odhaduje na asi 20 000 eur.