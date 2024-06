„Od soboty zaujme na týden postavení na nádraží Scharnstein a bude si tam připravovat svůj prý snad nejdůležitější proslov v Almtalu. Je to smuteční řeč za zmizelou kočičku, kterou pronese v neděli 23. června v 15.30 na nádraží,“ pokračuje list. Řečník vysvětluje, že jde o to připravit jí důstojné rozloučení…

Na nadcházející sobotu a neděli zve Faltin lidi vždy od 15.30 do 18.30 na nádraží a vyzývá je, aby si s ním rozdělili vzpomínky, domněnky a naděje v souvislosti se zmizením zvířátka i veškeré další starosti. „Společně pak připravíme velkou vzpomínkovou akci, zcela ve znamení lidskosti a solidarity,“ ohlašuje.

Požehnaný veterán

Veteránům požehnal páter.Zdroj: Zdroj: DK

Auto-Historik-Club Tiefenbach zve od svého založení v roce 2006 každým rokem několik stovek majitelů oldtimerů z Německa a z Rakouska k prezentaci svých ještě pojízdných pokladů v areálu autosalonu Fronauer na Gewerbestraße. Také letos se na ně přijelo podívat několik tisíc návštěvníků. Obdivovali na 600 exponátů značek Opel, Mercedes, NSU-Prinz, VW Käfer, BMW, Ford Mustang, Rolls Royce, Renault Alpine a mnoho dalších, uvedených do provozu před 30 a více lety.

Nejstarší vozidlo, Tatru z roku 1932 o osmnácti koních a obsahu 1155 ccm, přivezl Max Holzbauer z Pasova-Heiningu. Jak vyprávěl pro PNP, získal tři vozidla této značky ze šrotu a ve dvouletém restaurování z nich postavil dva pojízdné veterány.

Páter Markus Krell, známý fanda oldtimerů a majitel VW Käfer „Mexico“ z roku 1983, vozidlům a jejich majitelům požehnal. Připomněl, že auta patří lidem, pro které jsou výzvou, a vyzval k toleranci a ohledům k nim…

Smrt studentky Hanny má rozsudek

Usmrcená studentka Hanna Wörndlová.Zdroj: Zdroj: DK

Dvanáct týdnů po slovním vynesení rozsudku soudu v Traunsteinu ve věci usmrcené studentky Hanny Wörndlové z Aschau v Chiemgau (okr. Rosenheim), ve kterém byl 22letý Sebastian T. odsouzen k devíti letům vězení, dostaly strany hlavního líčení písemné odůvodnění rozsudku. Obhájci, mezi nimi specialista na revize z Hamburku, objednaný rodinou T., teď mají měsíc na vypracování odvolání.

Soud jejich mandantovi uložil po dlouhém procesu indicií za nebezpečné ublížení na zdraví a vraždu v úmyslu zakrýt jiný trestný čin trest pro mladistvé – devět let. Soud má za prokázané, že 20letý mladík napadl 23letou Hannu nad ránem 3. října 2022 na její cestě domů z klubu Eiskeller ze sexuálních motivů zezadu a těžce zraněnou ji hodil do potoka Bärbach, kde utonula. Odvolání proti rozsudku, který má 289 tištěných stránek a soud na něm pracoval třináct týdnů, musejí obhájci podat do měsíce.