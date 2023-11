O silvestrovské noci vnikl do domu 74letého lékárníka, který se krátce předtím vrátil z oslavy u přátel. V přízemí hledal alkohol, pak vyšel do bytu lékárníka v prvním patře a okamžitě ho brutálně napadl. Svázal mu nohy a způsobil mu masivní poranění hlavy a četná další zranění. Další tři hodiny se útočník zdržoval v bytě, pojedl, osprchoval se a oblékl do nového. Na odchodu vzal peníze a boty oběti. Tu našli přátelé lékárníka, u nichž slavil silvestra a nepřišel na tradiční televizní novoroční koncert.

Pak vrah odjel do Štýrského Hradce, kde zkoušel vybrat na kartu usmrceného peníze.

Večer 7. ledna vnikl do domu 31leté ženy ve Floridsdorfu a napadl ji masivními údery tupým předmětem do hlavy a bodáním, zatím co její děti spaly v patře. Zemřela v noci na 8. ledna. I tentokrát zůstal v domě déle a pil. Odešel v pantoflích muže usmrcené ženy. Ten manželku našel, když se odpoledne vrátil z lyžařské dovolené a divil se, že ho nikdo nevítá…

Pachatel se ještě večer 8. ledna vrátil do domu, už prohlédnutého policií. Ve 21.45 dokonce klepal na dveře, při čemž ho viděli novináři, kteří o vraždě psali. Těm to přišlo komické a oznámili děj na nejbližší policejní stanici. Hodinu poté vnikl podezřelý sklepním oknem do domu, kde ho alarmovaná policie dopadla. Ve vazbě měl 2,9 promile alkoholu…

Původně mělo být hlavní líčení s ním dvoudenní. Soud ale po dohodě upustil od slyšení lékárníkových přátel a manžela usmrcené ženy, aby je ušetřil psychické zátěže. Jejich výpovědi z přípravného řízení přečetl.

Pozůstalým rodin zavražděných má obžalovaný zaplatit přes 200 000 eur. Zda toho bude někdy schopen, je ovšem otázka, napsal DK. Proti rozsudku se odvolal.

Měl dohlížet, a zabil

19letý mladík měl dohlížet na pětiletou dívenku, ale podle přesvědčení soudů v Berlíně ji ubodal v parku. Za toto zabití dostal dnes osm let a devět měsíců. "Jediné, co jsme nezjistili, byl motiv činu," řekl předseda senátu.

Obžalovaný byl 21. února se čtyřmi malými dětmi svého známého na hřišti blízko bydliště matky. Když nejstarší dcera chtěla na toaletu, šel s ní do parku. Tam ji sedmkrát bodl nožem. Během minut vykrvácela. Sexuální motiv nebyl prokázán, znaky vraždy nebyly naplněny.

Mladík se po činu vrátil na hřiště. Protože tam zůstaly tři děti samy, svědkové mezitím alarmovali policii. Obviněný tehdy tvrdil, že mu pětileté děvče uteklo. Podílel se pak na jeho hledání. Kolem 17.30 našly bezvládné dítě učitelka a její 12letá dcera v křoví parku Pankow. Holčička zemřela krátce nato v nemocnici. Krevní stopy na noži, bundě a botách obviněného dovedly vyšetřovatele k mladíkovi. Zatkli ho v den činu. Odepřel k němu vypovídat.

Ježíškovské trhy startují

Na lineckém Hlavním náměstí a ve Volksgarten otevřou 18. listopadu ježíškovské trhy. Už 17. listopadu zahájí zimní čarování ve vnitřním dvoře Klosterhofu. 24. listopadu bude následovat Advent am Dom, 25. listopadu zimní trh na Farním náměstí.

Novinkou je letos Hop-On-Hop-Off-vánoční vláček, který spojí pět lineckých adventních trhů. Jízdy zahájí 24. listopadu vánočně vyzdobený žlutý vlak, který bude jezdit zdarma vždycky od pátku do neděle (15-19 hodin) v půlhodinových intervalech.

Pomerančový punč bude stát čtyři eura, svařák 4,50, opečená klobása kolem 5,90.

A něco pro motoristy - policie bude ve společné akci s automotoklubem stahovat nedostatečně osvětlená auta. Místo pokut ale budou "žlutí andělé" řidičům zdarma měnit defektní žárovky.

Masivně týrali vlastní dceru a sestru

Od úterka stojí před soudem v Augsburgu 45letý otec a nejstarší 24letý syn s obžalobou, že týrali svou dceru a sestru za to, že svým vztahem k příteli podle jejich názoru pošpinila rodinnou čest. Oba patří k jesidské víře, která dovoluje vztahy jen k lidem tohoto vyznání.

Úřední soud jim v březnu uložil po třech letech a osmi měsících vězení. Protože se oba i státní zástupce odvolali, musí věc znovu projednat okresní soud. Termíny stanovil až do ledna.

Zachraňovali jeřábníka z výšky 50 metrů

Záchranný vrtulník evakuoval v pondělí v Mnichově asi 50letého jeřábníka, který zkolaboval na pracovišti a odpoledne vyslal tísňové volání kolegům na zemi. Vzhledem k velké výšce nebyl k dosažení žebříkem hasičů, kteří proto vyrozuměli vrtulník. Piloti naložili jeřábníka do záchranného vaku a přistáli s ním na louce, kde čekal lékař. Nemocného dopravili do nemocnice.

Církevní pohřeb zvířat

Ve Švábské Albě, pohoří středoněmecké vrchoviny, se budou brzy loučit s uhynulými domácími zvířaty církevními pohřby v malém kostele v okresním městě Albstadt. Podle Ellen Weinmannové, která se svým partnerem Florianem Düsterwaldem toto pohřbívání vede, jsou prvním kostelem s touto službou v Německu. Koupili si jej od evangelické církve metodistické. Otevřou jej 2. prosince.

Partneři se osamostatnili před třemi lety jako pohřebníci zvířat a spolupracují se zvířecím krematoriem ve Schwäbisch Hallu. Weinmannová vypráví, že už pohřbila stovky zvířat od křečků po koně, dokonce papouška. Jejich majitelé si mohou obřad v kostele zcela individuálně uspořádat. Po smuteční slavnosti je zvíře zpopelněno a popel předán majitelům. Weinmannová nosí popel ze svých dvou uhynulých psů ve skleněné kouli na řetízku na krku. Je možné ostatky taky nechat slisovat na diamant, informuje DK.