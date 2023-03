25 až 30 % Rakušanů napříč všemi věkovými skupinami trpí poruchami spánku.

Jede na světový rekord. | Foto: Zdroj: Donaukurier

Výzkumník spaní Manuel Schabus ze Salcburku to přičítá zátěžím koronové pandémie. Výzkumníci zjišťují stav už pět let vždycky kolem Světového dne spaní 17. března. Dovozují, že stálý nedostatek spánku zvyšuje strachová onemocnění, přibývá depresí a zkracuje dobu dožití až o pět let. Nespavostí trpí víc ženy - do 30 let každá třetí, nad 60 let 72 %. Mladí muži jsou postihováni stejně, skoro každý třetí, ale číslo neroste tak rychle - u starších 60 let má problémy se spánkem 45 %.

Studie ukázala, že lidé spí v pracovních dnech v průměru o 30 minut méně než potřebných sedm hodin. Dostatek spánku zvyšuje produktivitu o 12 % a snižuje počet pracovních úrazů dokonce o dvě třetiny.

V autoškole jeli do Čech pro zbraně

25letý učitel autoškoly a jeho 22letý žák z Bádenska-Württemberska využili hodiny praktické jízdy k nákupu zakázaných zbraní v Čechách, napsal Donaukurier. V hornofalckém Waldsassenu byli přistiženi se dvěma boxery a nožem typu motýlek. Zbraně jim byly zadrženy, osádka pak mohla pokračovat a čeká ji stíhání.

Surfoval 40 hodin

DK informoval, že australský exprofesionál a učitel surfování Blake Johnston (40) překonal v pátek ráno v The Alley na pláži Cronulla u Sydney světový rekord v délce surfování.

Pokus začal v noci ve čtvrtek. V pátek ráno zlomil starý rekord, ale protože si vytkl cíl 40 hodin na prkně, ještě se na vodu vrátil a přidal si dalších deset hodin. Splnil si i další cíl prosurfovat více než 500 vln – v průměru jedna vlna každých šest minut: sjel jich do pátku před devátou hodinou 533. Svým kouskem vydělal přes 200 000 australských dolarů na boj proti duševním problémům mladistvých. Dosavadní rekord patřil Jihoafričanovi Joshu Elsinovi se 30:11 hodinami.